Dainininkė Augustė Vedrickaitė pristato naują dainą ir vaizdo klipą: „Lietuviškai repuoju pirmą kartą“

Dainos autorės teigimu, įkvėpimo toli ieškoti nereikėjo.

„Darganotas ruduo, su nekantrumu laukta šildymo sezono pradžia pasibaigusi peršalimu, trigdantys kaimynų kivirčai bei remonto darbai, kasdien nedžiuginančios naujienos per televizorių ir t.t. Ateina laikas, kai viso to tiesiog pasidaro per daug. Šįkart tai nugulė dainoje. Tikiu, kad klausytojai puikiai pajus bei supras jiems patiems nesvetimą kūrinio nuotaiką.“

Atikėja nevengia eksperimentuoti apjungdama skirtingus muzikos stilius. „Pernai, dalyvaudama Eurovizijos atrankoje su daina „Before you‘re 6ft Under“, įsitikinau, kad roko muzika yra arčiausiai mano sielos, bet buvo beprotiškai smagu atlikti ir repo dalį.

Kitaip jau nebus – esu ta moteris, kuri Lietuvoje stovi po roko muzikos vėliava, tačiau man patinka nustebinti ne tik klausytojus, bet kartais ir pačiai save. Dainoje „Vėl iš naujo“ pirmą kartą repuoju lietuviškai.“

„Dainos gimimas kaskart man yra kaip mažas stebuklas. Esu laiminga ir nuoširdžiai dėkinga visiems, prisidėjusiems prie dainos ir vaizdo klipo „Vėl iš naujo“ gimimo: muzikos prodiuseriui Pauliui Vaicekauskui (Plucando) už kantrybę ir sklandų komandinį darbą įrašų studijoje, operatoriui Airidui Imbrasui už draugystę ir meistriškai sugaudytus kadrus, Danieliui Buckui, kuris mano viziją pavertė realybe, Violetai Da Queen už palaikymą, pamokas bei nuostabias šokėjas ir Živilei Aleknaitei bei Simonui Čepėnui už papildomas rankas ir akis. Skiriu jį visiems, kuriems atėjo laikas atitrūkti nuo rutinos ir gerai pašėlt“, – sako dainininkė Augustė.