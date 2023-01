Justė Kraujelytė pristato nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos kūrinį „NEED MORE FUN“

„Šiemet norėjosi nustebinti klausytojus ir žiūrovus kontrastingu pasirodymu. Kūrinys „How to get my life back’’ susilaukė daug palankių komisijos ir publikos įvertinimų ir išsiskyrė tamsiu, „Matrica’’ filmo užuominų turinčiu įvaizdžiu. Į šių metų atranką kartu su komanda keliaujame į pavasario kolekciją – tiek dainos nuotaika, tiek ritmu, tiek sceniniais kostiumais!’’

Kalbėdama apie kūrinio žinutę dainininkė atvirauja, kad kūrinys stipriai atspindi jos šiuo metu ir gyvenimo epizodu patiriamus iššūkius ir pasvarstymus.

„Mes keliame daugybę reikalavimų sau. Mūsų dienos susideda iš nesibaigiančių „to do list’ų’’, siekių, užduočių, daug dirbame, po to privalome gyventi socialiai aktyvų gyvenimą, sportuoti, savanoriauti, rūpintis krūva reikalų ir mažų bei didelių problemų, niekada nepavargti, tarsi energijos resursai gamintųsi iš nieko. Daugelis mūsų kartoja sau frazę „miegas tik silpniems’’, kol neištinka perdegimo sindromas, liga ar skaudžios netektys santykiuose ar neišeiname priverstinių atostogų.

Neretai atrodo, kad lūkesčiai ir tempas kasdien vis auga, kasmet reikia įlipti į aukščiausias viršūnes, būti laimingais ir kasdien „super produktyviais. Tuo tarpu aplink mus – daugybė patarimų kaip gyventi, ko atsisakyti, ką valgyt, kaip sportuoti, kiek miegoti ir viską darome tam, kad dar padidintume savo galimybes dar daugiau dirbti. Pamažu stumiam save į kampą, ryjame emocijas ir esam nepatenkinti dėl to, kad nuotaikų kaita trukdo susikaupti ir našiai praleisti dieną, negalėdami užmigti, scrolli’inam kačiukų video, kad nusiramintume bei gautume nors truputį „fun’’ šiai dienai. „NEED MORE FUN’’ – ironiškas žvilgsnis į mūsų kasdienybę, kurioje sukamės, ir kartu kvietimas įsileisti nors truputį smagumo, nors šiek tiek nedidelių malonumų ir džiaugsmo į kasdienybę, kad netaptume savo siekių vergais ir robotais.“

Kūrinį „Eurovizijai“ Justė kartu su tuo pačiu muzikos prodiuserių tandemu – Edgaru Žaltausku ir Kasparu Meginiu – pradėjo ruošti dar šį rudenį. Atlikėja džiaugiasi, kad dainos vokalinė linija ir pirminė aranžuotė stipriai „užkabino’’ muzikos autorius.

„Buvo lengva dirbti kartu. Visuomet pasitikiu profesionalais ir galiu džiaugtis, kad kartu mums patinka kurti ir ieškoti nestandartinių garsų ar elementų, kuriuos visada noriu įtraukti į savo kuriamą muziką. Esu įsitikinusi, kad dainos idėją ir žinutę atlikėjas scenoje geriausiai gali perteikti tada, kai yra pats stipriai įsitraukęs į kūrybinį procesą.“

Justei labai svarbus vizualinis pasirodymo išpildymas. Kaip teigia pati atlikėja, visuose jos kurybiniuose sprendimuose vaizdas ir garsas visuomet kyla vienas iš kito. Šiemet atlikėja nusprendė pati kurti ir sceninius kostiumus. „Pasirodymo viziją turėjau jau tada, kai pradėjau dėlioti dainos melodiją, įsivaizdavau tiek spalvas, tiek tam tikrą scenografiją, tai padiktavo ir kūrinio tempą bei nuotaiką ir netgi dainos žinutę ir tekstą.“

Justė žada neįprastą ir dinamišką pasirodymą televizijos žiūrovams prie kurio prisidėjo ir debiutinį pasirodymą kūrusi komanda. Justę Kraujelytę su kūriniu „NEED MORE FUN’’ „Eurovizijos’’ nacionalinės atrankos pirmoje laidoje pamatykite jau šį šeštadienį per LRT.