Pirmojoje atrankos laidoje varžėsi šie muzikantai: dainininkai Aistė Pilvelytė, Joseph June, grupės „Il Senso“, „Multiks“, duetas W.I, atlikėjai Luknė, Gabrielius Vagelis, Alen Chicco, Rūta MUR, duetas „Justin 3“ feat. Dj AugustYno, dainininkai Baiba, Justa Rubežiūtė, NOY, Paulina Paukštaitytė, Justė Kraujelytė.

Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus paaiškėjo, jog į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos pusfinalį pateko Rūta MUR, Gabrielius Vagelis, Alen Chicco, Justė Kraujelytė, Paulina Paukštaitytė, NOY, „Il Senso“, Joseph June, Baiba ir Luknė.

Daugiausia komisijos ir žiūrovų balsų sulaukė dainininkė Rūta MUR.

Šiemet atrankas veda atnaujinta vedėjų komanda – prie laidų vedėjo Giedriaus Masalskio prisijungė dainininkė Nombeko Augustė, o komisijos narius kalbina laidų vedėjas Richardas Jonaitis.

Komisiją šeštadienio laidoje sudarė LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, prodiuseris Leonas Somovas, dainininkės Giedrė Barauskaitė, Ieva Narkutė bei kompozitorius Jievaras Jasinskis.

1. Aistė Pilvelytė – „We're Not Running“

Pirmoji į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos sceną žengė dainininkė Aistė Pilvelytė. Moteris – tikra rekordininkė – nacionalinėje atrankoje ji dalyvavo daugiau nei dešimt kartų. Šį kartą ji nutarė atlikti jausmingą kūrinį „We're Not Running“. Atliekant šią dainą buvo prisimenama istorinė akimirka – Baltijos kelias.

2. Joseph June – „Vacuum“

Dainininkas Joseph June nacionalinės „Eurovizijos“ scenoje – taip pat ne naujokas. Šiemet jis atlieka autorinį kūrinį „Vacuum“, kuriame pastebimi puikiai jo gerbėjams atpažįstami akcentai: modernus skambesys, vaizdo klipe ir ant scenos demonstruojamas ekstravagantiškas atlikėjo įvaizdis. „Kartais noriu gyventi vakuume, kur niekas manęs neliečia“, – dainuoja jis.

3. „Il Senso“ – „Sparnai“

Operos solistų kvartetas nacionalinėje atrankoje dalyvauja pirmą kartą. Čia jis sėkmę bando su dainininko Merūno Vitulskio kūrybos daina „Sparnai“. Po vieną jaunieji solistai koncertuoja jau daugelį metų ir turi sceninės patirties ne tik didžiosiose scenose, bet ir televiziniuose projektuose. Visi keturi atlikėjai – sopranai Indrė Anankaitė, Ieva Barbora Juozapaitytė ir tenorai Laimonas Bendaravičius bei Kasparas Damulis – yra ne tik ilgamečiai scenos partneriai, bet ir draugai gyvenime.

4. W.I – „You Can Not“

Elektroninės muzikos duetą W.I sudaro muzikantai saksofonininkas Viktoras Woop ir dainininkė Ieva Lapinskaitė. Duetas ir pritariantieji vokalai ant scenos demonstravo tamsų įvaizdį, puošėsi odiniais apdarais. Už nugaros esančiame ekrane buvo matomas baltai spindintis dainos pavadinimas.

5. „Multiks“ – „London“

Vyrų grupė „Multiks“ irgi yra dalyvavę nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje. Šiais metais jie atliko dainą „London“. Vos užgrojus pirmiesiems kūrinio akordams scena nusidažė ryškiomis spalvomis, vokalistas pasirodė pasidabinęs Jungtinės Karalystės vėliavą atkartojančiu megztiniu. Kaip jis sakė, kūrinį įkvėpė netikėtai JK dingę jo bičiuliai.

6. Luknė – „Paradise“

Luknė prisistato esanti lietuvių kilmės, bet britų pop muzikos ir miuziklų atlikėja. Lietuvoje gimusi atlikėja kartu su mama, dar būdama visai maža paliko Lietuvą ir savo gyvenimą tęsė Jungtinėje Karalystėje.

„Kažkaip vis traukia į Lietuvą. Noriu sužinoti apie mamytės praeitį, noriu sužinoti kokia buvo jos jaunystė, kokia gi ta Lietuva, noriu pažinti žmones“, – jautriai pasakojo operos solistės, pedagogės Valerijos Iljinaitės bei choreografo Pauliaus Šinkūno auklėtinė ir pridūrė, kad norėtų čia lankytis dažniau bei tiki, kad muzika bus būtent ta jungianti grandis, dar dažniau skatinanti grįžti į brangią gimtinę.

7. Gabrielius Vagelis – „Šauksmas“

Dainininkas Gabrielius Vagelis – vienas tų, kuris šiemet nacionalinėje atrankoje pasirinko dainuoti lietuvių kalba. Kaip ir nemažai kitų dalyvių jis nutarė kūrinį paslaptyje laikyti iki paskutinės minutės – „Šauksmo“ premjera įvyko prieš pat pirmosios atrankos laidą.

„Šią dainą sukūriau kartu su švedų prodiuseriu Kimu Wennerströmu. Ją parašėme mini kūrybinės stovyklos metu, negalvodami apie „Euroviziją“. Paklausius demo versijos iš karto atėjo mintis, kad ji galėtų atstovauti Lietuvai šiame konkurse.

Tai stiprus ir įsimintinas kūrinys, o, mano nuomone, pagrindinis dalykas, ko reikia „Eurovizijai“ yra gera daina. „Šauksmas“ yra apie dviveidiškumą. Apie žmones, kuriuos prisileidi arti ir kurie tau tampa labai brangūs, bet supranti, kad jie prie tavęs elgiasi vienaip, o prie kitų sako visai kitus dalykus“,– pasakojo Gabrielius.

8. Alen Chicco – „Do You“

Trečią kartą nacionalinėje atrankoje dalyvaujantis Alen Chicco sakė, jog dar kartą išbandyti jėgas šiame konkurse paskatino praėjusiais metais Lietuvai atstovavusi dainininkė Monika Liu. „Keletą kartų ji mane įvardijo kaip potencialų laimėtoją. Buvau pagerbtas, tad ėmiau mąstyti apie pakartotinį dalyvavimą perklausose“, – tinklapiui „Escunited“ pasakojo jis.

9. Rūta MUR – „So Low“

„Eurovizijos“ atrankoje debiutuojanti atlikėja ir dainų kūrėja Rūta MUR atlieka disko stiliaus melancholišką dainą „So Low“. „Daina „So Low“ yra apie nelengvą būseną, kurioje troškimai neatitinka realybės. Mane šis jausmas buvo stipriai įsukęs pandemijos metu, kai man trūko ryšio ir artumo.

Nors „So Low“ yra apie vidines žemumas, dainoje aš ieškojau paguodos. Besivaduodama bandžiau suprasti, kad tai, ko aš noriu, nebūtinai yra tai, ko man reikia. Toks metafizinis žvilgsnis į gyvenimą man padėjo suvokti, kad po žemumų visuomet ateina aukštumos“, – dainos žinute dalinosi Rūta MUR.

10. „Justin 3“ feat. Dj AugustYno – „Not Giving Up“

Duetas „Justin 3“ feat. Dj AugustYno scenoja atliko nuotaikingą dainą „Not Giving Up“. „Kūrinys yra apie nepasidavimą, plačiąja prasme. Būna visokiausių dienų, bet visuomet yra viltis“, – sakė muzikantai ir pridūrė, jog kūrinys ir idėja dalyvauti „Eurovizijoje“ gimė spontaniškai.

11. Baiba – „When the Lights Go Out“

Po ilgo laiko į „Eurovizijos“ atrankas sugrįžusi dainininkė Baiba Skurstene-Serdiukė atlieka dainą anglų kalba „When the Lights Go Out“. Šis kūrinys yra apie tai, kad žmogus nėra vienas, dainoje raginama skleisti meilę. Pristatydama kūrinį dainininkė sakė, jog rudenį išgyveno netekčių, tad dainos žodžiai jai turi ypatingą prasmę.

12. Justa Rubežiūtė – „When I'll Find“

Justa Rubežiūtė „Eurovizijos“ sceną bandė užkariauti su daina „When I'll Find“. „Mano daina yra apie savęs paieškas, kelionę savęs pažinimo link. Buvau pritariantysis vokalas, konkurse dalyvauju, nes noriu save išmesti iš konforto zonos. Nepasiseks tai nepasiseks“, – pozityvumu tryško ji.

13. NOY – „Destiny's Child“

Atlikėjas ir dainų autorius Nojus Žebrauskas yra jauniausias nacionalinės atrankos dalyvis. Jo kūrinys „Destiny's Child“ – apie sunkumus, su kuriais susiduria jauni žmonės siekdami savo tikslų. „Mano daina yra skirta jauniems žmonėms. Vyresni žmonės nėra pratę prie kitokių pasirinkimų. Noriu būti šviesos spindulys“, – sakė dainininkas.

14. Paulina Paukštaitytė – „Let Me Think About Me“

Atlikėja Paulina Paukštaitytė konkurse atlieka dainą apie įkvepiančią meilę sau. Nors, kaip ji sako, „Eurovizija“ jos darbotvarkėje šiuo metu užima didžiausią vietą, ambicinga moteris dirba prie savo debiutinio albumo, neseniai pasirašė sutartį su didžiausia muzikos leidybos kompanija „Universal Music Group“.

15. Justė Kraujelytė – „Need More Fun“

Praėjusių metų nacionalinėje atrankoje parodžiusi tamsų įvaizdį, šiemet dainininkė Justė Kraujelytė į sceną grįžo pasipuošusi rožine spalva. „Šiemet norėjosi nustebinti klausytojus ir žiūrovus kontrastingu pasirodymu. Kūrinys „How To Get My Life Back’’ susilaukė daug palankių komisijos ir publikos įvertinimų ir išsiskyrė tamsiu, „Matrica’’ filmo užuominų turinčiu įvaizdžiu. Į šių metų atranką kartu su komanda keliaujame į pavasario kolekciją – tiek dainos nuotaika, tiek ritmu, tiek sceniniais kostiumais!’’, – kalbėjo ji.

Po visų pasirodymų pasisakė ir komisija. Pirmasis kalbėjo Ramūnas Zilnys.

„Džiaugiuosi išvydęs Aistę Pilvelytę, nes galiu vis dar pasijausti jaunas. Man labiausiai įstrigo Rūtos MUR pasirodymas. Nepamenu, kada paskutinį kartą matėme tokį išbaigtą pasirodymą“, – sakė jis.

Dainininkei Giedrei Barauskaitei labiausiai irgi patiko Rūta MUR.

„Man, kaip ir Ramūnui, labiausiai patiko Rūta MUR. Apskritai džiaugiuosi, kad ji atsidūrė Lietuvos muzikos padangėje. Džiaugiuosi jaunais žmonėmis, kurie turi tokią energiją, tokius balsus“, – kalbėjo atlikėja.

Jievaras Jasinskis pagyrų taip pat negailėjo Rūtai.

„Liksiu prie tos pačios Rūtos MUR. Ji pasirodė ir visi susižvalgėme. Aranžuotės prasme man patiko Giedrius Vagelis, Baiba, jos dainoje skambantis gospelas“, – teigė kompozitorius. – Man labai patiko ir Paulina Paukštaitytė, kuri išsikėlė aukštą kartelę“.

Ieva Narkutė pabrėžė vertinanti visumą – vokalą, muziką, pasirodymo ant scenos išbaigtumą.

„Vakaras parodė įvairiausių žmonių. Vieni atsinešė labiau išbaigtus pasirodymus. Mano favoritė irgi yra Rūta MUR. Aukštus balus duosiu ir Justei Kraujelytei“, – kalbėjo ji.

Anot Leono Somovo, pasirodymų šį vakarą buvo įvairiausių.

„Kai kurie pasirodymai pasirodė kiek neišbaigti. Galbūt dalyviai peržiūrės įrašus ir, jei pateks į kitą etapą, priims atitinkamus sprendimus“, – užbaigė prodiuseris.

Dėl galimybės užlipti ant Liverpulyje įsikursiančios didžiosios „Eurovizijos“ scenos iš viso varžosi 30 lietuvių grupių ir atlikėjų. Bus parodytos penkios laidos – dvi atrankinės laidos, du pusfinaliai ir finalas. Pastarasis nuskambės vasario 18 dieną.

Kaip ir pernai, LRT visiems atrankos dalyviams skirs finansinę paramą, kurią jie galės panaudoti fonogramos gamybai ir sceniniams įvaizdžiui kurti, bet ne kaip autorinį atlygį dainos autoriams.