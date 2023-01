Alano Chošnau muzika skamba „Netflix“ platformoje

Filmų scenarijų autorė ir režisierė Maria Von Heland naujausią savo serialą „Sunshine Eyes“ pardavusi „Netflix“ platformai Vokietijoje tiki, kad Berlynas yra neįsivaizduojamas be Mark Reeder kūrybos, tad dar kurdama scenas apie sudėtingą dviejų seserų santykių istoriją, kuri vystosi Berlyno mieste, ją vizualizavo klausydama ir naujausios Mark Reeder ir Alano Chošnau kūrybos iš dviejų albumų „Children of Nature“ ir „Life Everywhere“.

Serialas „Sunshine Eyes“ prasideda istorija apie dvi trapias seseris Covid-19 sukaustytame Berlyne, o vėliau pereina į artimiausią jų draugų, mokytojų, terapeutų ratą. Filmas nufilmuotas per pirmąją koronaviruso bangą. Visą tą laiką tyla viešpatauja Berlyno gatvėse, tačiau žmonių viltis neprarandama, o galiausiai meilė nugali viską. Serialas yra apdovanotas specialiuoju žiuri prizu „Series Mania 2022“ ir nominuotas keliuose tarptautiniuose Europos festivaliuose.

Muzikos kūrėjai sako, kad režisierės sprendimą ir kvietimą bendradarbiauti priėmė itin džiugiai, nes Vokietijos „Netflix“ auditorija yra plati, o ir kitų šalių platformos ateityje įsitrauks šį filmą į savo programas. Be to, filmas atrenkamas festivaliams.

Tai jau antroji Alano Chošnau ir Mark Reeder daina, kuri išgyvena naują etapą filmuose. Jų bendras kūrinys „Losing My Mind“ iš pirmojo albumo „Children of Nature“ buvo pasirinkta 2019 m. režsieriaus ir scenarijaus autoriaus Antonin Baudry filmui „The Wolf’s Call“ apie prancūzų povandeninio laivo dramą Antrajame pasauliniame kare. O 2022 metais išleistas Alano Chošnau ir Mark Reeder muzikos kūrinys „Love Can’t Turn To Fear“ šiais metais įžengė į „Netflix“.

„Apie šią naujieną sužinojau iš Marko ir neabejotinai labai nudžiugau! Pats labai mėgstu „Netflix“ platformą ir atrandu joje kokybiško turinio, o dabar ir mano muzika jau skamba joje. Tai dar vienos svajonės išsipildymas.

Kiekvienas pasiekimas man yra labai svarbus ir vertingas, skatina tobulėti ir siekti vis geresnės ir geresnės muzikos bei atlikimo kokybės. Smagu!“ – džiaugsmingai emocijomis dalinasi Alanas Chošnau.

Tiesa, Lietuvos klausytojams Alanas Chošnau yra pristatęs ir lietuvišką šios dainos versiją, parengtą kartu su Mark Reeder „Širdis“ bei nufilmavęs jai muzikinį klipą virš Vilniaus stogų. Galbūt jau tuomet lydėjo nuojauta skirti dvigubą dėmesį šiai dainai?