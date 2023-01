Paaiškėjo dar 10 atlikėjų, kurie keliaus į nacionalinės „Eurovizijos 2023“ pusfinalį

Antroje atrankos laidoje varžėsi dar 15 atlikėjų bei grupių. Tai – grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, I.T. (Ingrida Toleikytė-Mikalauskienė), Donata, Matt Len, Melona, Monika Linkytė, „THE PIXLS“, Viktorija Faith, Agnė, Gebrasy, Moon Bee, Voldemaras Petersonas, Petunija, Beatrich ir Mario Junes.

Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus paaiškėjo, jog į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos pusfinalį pateko: Beatrich, Monika Linkytė, Mario Junes, Matt Len, Petunija, Agnė, Moon Bee, Gebrasy, Donata, „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.

Daugiausia komisijos ir žiūrovų balsų sulaukė atlikėja Beatrich.

Šiais metais atrankas vesti patikėta naujai vedėjų porai – prie laidų vedėjo Giedriaus Masalskio prisijungė dainininkė Nombeko Augustė, o komisijos narius kalbina Richardas Jonaitis.

Šį kartą LRT didžiojoje scenoje pasirodžiusius muzikantus vertino LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, dainininkė Giedrė Kilčiauskienė, kompozitorius Vytautas Bikus, dainininkė Ieva Narkutė bei dainininkas ir kompozitorius Stanislavas Stavickis-Stano.

1. „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ – „Sėdi ir važiuoji“

Pirmieji į sceną žengė daugeliui puikiai pažįstami „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“. 2019-aisiais grupė nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje dalyvavo su daina „Mažulė“, o šiemet atliko dainą „Sėdi ir važiuoji“. Kaip visuomet puikiai nusiteikusi grupė spinduliavo gera nuotaika ir scenoje užkūrė tikrą vakarėlį.

2. I.T. (Ingrida Toleikytė-Mikalauskienė) – „Žinau, tai tu“

Antroji į sceną žengė Ingrida Toleikytė, prisistatanti I. T. slapyvardžiu, kuris, pasak jos reiškia ne tik vardo ir pavardės inicialus, bet ir atspindi skaitmenizacijos erą. Atlikėja į sceną žengė be drabužių – pasipuošusi apatiniais bei kūną išpiešusi įvairiais raštais. Scenoje ji atliko dainą lietuvių kalba – „Žinau, tai tu“.

3. Donata – „Dreamer“

Trečioji scenoje pasirodė Donata Virbilaitė. Nors ir atrankose dalyvauti neketino, tačiu išgirdusi kantri stiliaus dainą „Dreamer“ kaip mat persigalvojo ir suprato, kad jos vieta – didžiojoje scenoje.

Dainininkė pajuokauja – žinojusi, jog jei ne jos, tai „Dreamer“ suskambės kito profesionalo lūpose, o to būtų šiek tiek gaila.

„Išgirsti ir žinai, kad turi sudainuoti tą dainą. Ji – apie ramybę, begalines svajones, kurios iš tiesų yra tokios paprastos ir žemiškos. Apie svajotoją. Tą, kuris niekada nepasiduoda ir nusipiešia pasaulį savo sukurtomis spalvomis“, – įsitikinusi D.Virbilaitė.

4. Matt Len – „Midnight Train“

Ketvirtasis į sceną žengė atlikėjas Mattas Lenas. Stilingai pasipuošęs atlikėjas scenoje pasirodė su daina „Midnight Train.

5. Melona – „Song of Whispers“

Penktoji scenoje pasirodė atlikėja Melona, kuri atliko dainą „Song of Whispers“. Didžiosios LRT studijos scenoje ji dainavo drauge su dar dviem baltai pasipuošusiomis vokalistėmis.

6. Monika Linkytė – „Stay“

Šeštoji į sceną žengė Monika Linkytė, kuri atliko dainą „Stay“. Balta suknele bei ilgais batais pasipuošusi atlikėja pavergė susirinkusiųjų širdis. Po pasirodymo „Eurovizijos“ entuziastai dainininkei negailėjo plojimų.

7. „THE PIXLS“ – „Šaukt“

Septintieji į sceną žengė grupė „THE PiXLS“. Nors pagrindiniai grupės „THE PiXLS“ nariai – vokalistas M.Sabaitis, gitaristas Kostas Balčiūnas, bosistas Martynas Garbačas – nėra scenos naujokai, į „Eurovizinį“ pasaulį jie žengia pirmą kartą, o esamu sąstatu pasirodo antrąkart. Šį įvykį lydi ir dar vienas pirmas kartas: nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje nuskambėsiantis kūrinys „Šaukt“ puikuosis ir šiuo metu įrašinėjamame debiutiniame grupės albume.

„Esame įsitikinę, kad pagrindinę kūrinio žinutę turi išgirsti pats klausytojas ir kuo daugiau bei įvairiau kūrinys paliečia žmonių širdis, tuo jis reikšmingesnis.

„Šaukt“ yra daina apie jausmų ekspresiją, laisvę, atvirumą ir pasirinkimus. Šis kūrinys yra gana paprastas, bet jis atsiskleidžia per santykį su klausytoju ir jo patirtis – juk daugeliui mūsų teko patirti jausmą, kai viduje sprogsta emocijos ir tiesiog norisi šaukt“, – sako grupės lyderis M.Sabaitis, pridurdamas, kad šis šauksmas – pilnas džiaugsmo ir energijos, įkraunantis ir pozityvus.

8. Viktorija Faith – „If You Ever Miss Me“

Aštuntoji į didžiąją sceną žengė Viktorija Faith su daina „If You Ever Miss Me“. Atlikėjos kūrinys – be galo jautrus. Dainos herojė siunčia žinią iš ten, kur jau niekas negrįžta. Ji sako savo mylimam žmogui: „Jei manęs ilgėsies, pažvelk į dangų“.

Nors pati Viktorija tikina, kad tai daina apie meilę, kuri nugali viską, tačiau šių dienų kontekste, kai aplink tiek netekčių, pati daina įgauna dar gilesnę prasmę.

9. Agnė – „New Start“

Devintoji scenoje pasirodė scenos senbuvė, operos solistė Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė. Ji atliko lyrišką dainą „New Start“.

„Man yra didžiulis laimėjimas, kad esu čia“, – prieš pasirodymą šypteli dainininkė.

Dainoje „New Start“ atlikėja apdainuoja tikėjimą, viltį ir tikrą meilę.

10. Gebrasy – „Saw Your Ghost“

Dešimtasis scenoje pasirodė daugeliui žiūrovų puikiai pažįstamas atlikėjas Gebrasy. Publikos plojimais šiltai sutiktas dainininkas atliko dainą „Saw Your Ghost“.

„Tai daina apie įskaudinimą – akimirką, kai atrodo, kad iš rankų išsprūdo visas tavo gyvenimas, kai dar nesi pasiryžęs pripažinti realybės ir negali susitaikyti su tuo, ką praradai.

Pradedi kaltinti save, esi kankinamas ilgesio, nebesijauti patogiai net savo namuose, nes visi kvapai ir daiktai nukelia tave atgal į praeitį, o naktimis nebeužmiegi, nes esi terorizuojamas prisiminimų. Manau, visi, kurie yra išgyvenę šias emocijas, ras dainoje sau kažką pažįstamo“, – prieš pasirodymą kalbėjo atlikėjas.

11. Moon Bee – „Rumor“

Vienuoliktoji į sceną žengė atlikėja Moon Bee. Ji atliko dainą „Rumor“. Bohemišku bei kiek hipišku įvaizdžiu ji pavergė žiūrovų širdis.

„Ši daina apie atradimus ir vidinius apmąstymus, apie meilę ir santykį, kokio aš, kaip žmogus, norėčiau“, – prieš pasirodymą kalbėjo atlikėja.

12. Voldemars Petersons – „Things“

Dvyliktasis pasirodymą atliko ne pirmus metus atrankose dalyvaujantis Voldemars Petersons. Šįkart jis LRT didžiojoje scenoje atliko nuotaikingą dainą „Things“. Kaip prieš pasirodymą sakė pats atlikėjas, jo atliekama daina yra apie nesusikalbėjimus tarpusavyje.

13. Petunija – „Love of My Life“

Tryliktoji į sceną žengė Petunija. Ji atliko lyrišką kūrinį „Love of My Life“. Šis kūrinys skirtas sužeistoms širdims.

„Praėję metai buvo sunkūs daug kam, norėjosi sukurti dainą tiems, kuriems dabar to labai reikia“, – prieš pasirodymą kalbėjo Petunija.

14. Beatrich – „Like a Movie“

Priešpaskutinė į sceną žengė atlikėja Beatrich su daina „Like a Movie“.

„Ilgą laiką norėjau dalyvauti „Eurovizijoje“, maždaug nuo septynerių“, – prieš pasirodymą su šypsena kalbėjo atlikėja ir neslėpė jaučianti baimę.

15. Mario Junes – „Do What You Do“

Vakarą vainikavo atlikėjo Mario Junes pasirodymas. Dainą „Do What You Do“ atlikęs dainininkas žiūrovams dovanojo ryškių šviesos efektų kupiną ritmingą pasirodymą.

„Atėjau laimėti. Mano aiškus tikslas – eiti iki finalo“, – prieš pasirodymą kalbėjo atlikėjas.

Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalas Lietuvoje įvyks vasario 18 dieną. Tuomet paaiškės, kas atstovaus Lietuvai didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje.

Nors praėjusiais metais „Euroviziją“ laimėjo Ukrainos atstovai, tačiau dėl šalyje vykstančio karo nuspręsta dainų konkursą šiemet surengti Jungtinėje Karalstėje, Liverpulyje.