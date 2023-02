Pirmasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis: paaiškėjo, kas pateko į finalą

Šią savaitę dalyvių pasirodymus komentavo ir vertino kompozitorius, muzikos prodiuseris Vytautas Bikus, dainų autorė ir atlikėja Ieva Narkutė, LRT popmuzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano bei kompozitorius ir muzikos prodiuseris Leonas Somovas.

Vasario 4-ąją LRT Didžiojoje studijoje rungėsi dešimt dalyvių: „Il Senso“, Alen Chicco, Baiba, Joseph June, NOY, Petunija, Justė Kaujelytė, Gabrielius Vagelis, Rūta Mur ir Donata. Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus, paaiškėjo, kad į finalą, vyksiantį vasario 18 dieną, pateko: Rūta Mur, Petunija, IL SENSO, Gabrielius Vagelis ir Justė Kraujelytė.

Šiais metais „Eurovizijos“ atrankas „Pabandom iš naujo!“ vesti patikėta atlikėjai Nombeko Augustei ir Giedriui Masalskiui.

1. Operos solistų kvartetas „Il Senso“ – „Sparnai“. Visi keturi „Il Senso“ atlikėjai yra ne tik ilgamečiai scenos partneriai, bet ir draugai gyvenime: Indrė Anankaitė, Ieva Barbora Juozapaitytė, Laimonas Bendaravičius bei Kasparas Damulis. „Eurovizijos“ atrankai skirtą kūrinį (tekstą ir muziką) kolektyvui parašė vienas geriausių ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio tenorų Merūnas Vitulskis.

„Vos išgirdę supratome, kad ši daina pakylėja aukščiau, jos melodija suteikia tikrus sparnus, o lietuviškas tekstas yra ypatingai jautrus.

Norėjome, kad ją išgirstų kuo daugiau žmonių. Nusprendėme, kad nacionalinė „Eurovizijos“ atranka yra ypatinga vieta mums skleisti savo „sparnus“ ir balsus“, – teigia grupės nariai.

Operos solistų kvartetas įsitikinęs, jog „Eurovizija“ – nemenkas iššūkis: „Tai – mums visiems pirmasis kartas. Kokia atsakomybė dainuoti specialiai mūsų grupei parašytą M.Vitulskio dainą. Tuo pačiu – ir didelė garbė. O kaip nuostabu yra dainuoti lietuviškai, visiems mums pačia brangiausia kalba.“

2. Alen Chicco – „Do You“. Atlikėjas į sceną žengė drąsiai ir ištikimas sau. Simpatijas jis siekia užkariauti ne tik balsu, bet ir ekstravagantišku įvaizdžiu.

„Tai sukurta svajonė apie kitą žmogų, kurioje pasimeti tarp realybės ir fantazijos. Iliuzija ima nugalėti tikrovę ir tu įtiki savo galvoje sukurtu kito žmogaus paveikslu, kuris nebūtinai atspindi tiesą“, – yra sakęs Alen Chicco.

3. Baiba – „When the Lights Go Out“. Po ilgo laiko į „Eurovizijos“ atrankas sugrįžusi dainininkė Baiba Skurstene-Serdiukė atlieka dainą anglų kalba „When the Lights Go Out“.

Šis kūrinys yra apie tai, kad žmogus nėra vienas, dainoje raginama skleisti meilę. Pristatydama kūrinį dainininkė sakė, jog rudenį išgyveno netekčių, tad dainos žodžiai jai turi ypatingą prasmę.

4. Joseph June – „Vacuum“. Dainininkas Joseph June nacionalinės „Eurovizijos“ scenoje – taip pat ne naujokas. Šiemet jis atlieka autorinį kūrinį „Vacuum“, kuriame pastebimi puikiai jo gerbėjams atpažįstami akcentai: modernus skambesys, vaizdo klipe ir ant scenos demonstruojamas ekstravagantiškas atlikėjo įvaizdis. „Kartais noriu gyventi vakuume, kur niekas manęs neliečia“, – dainuoja jis.

5. NOY – „Destiny's Child“. Atlikėjas ir dainų autorius Nojus Žebrauskas yra jauniausias nacionalinės atrankos dalyvis. Jo kūrinys „Destiny's Child“ – apie sunkumus, su kuriais susiduria jauni žmonės siekdami savo tikslų. „Mano daina yra skirta jauniems žmonėms. Vyresni žmonės nėra pratę prie kitokių pasirinkimų. Noriu būti šviesos spindulys“, – sakė dainininkas.

6. Petunija – „Love of My Life“. Šis kūrinys skirtas sužeistoms širdims. „Praėję metai buvo sunkūs daug kam, norėjosi sukurti dainą tiems, kuriems dabar to labai reikia“, – prieš pasirodymą kalbėjo Petunija.

7. Justė Kraujelytė – „Need More Fun“. Praėjusių metų nacionalinėje atrankoje parodžiusi tamsų įvaizdį, šiemet dainininkė Justė Kraujelytė į sceną grįžo pasipuošusi rožine spalva. „Šiemet norėjosi nustebinti klausytojus ir žiūrovus kontrastingu pasirodymu. Kūrinys „How To Get My Life Back’’ susilaukė daug palankių komisijos ir publikos įvertinimų ir išsiskyrė tamsiu, „Matrica’’ filmo užuominų turinčiu įvaizdžiu. Į šių metų atranką kartu su komanda keliaujame į pavasario kolekciją – tiek dainos nuotaika, tiek ritmu, tiek sceniniais kostiumais!’’, – kalbėjo ji.

8. Gabrielius Vagelis – „Šauksmas“. Dainininkas Gabrielius Vagelis – vienas tų, kuris šiemet nacionalinėje atrankoje pasirinko dainuoti lietuvių kalba. Kaip ir nemažai kitų dalyvių jis nutarė kūrinį paslaptyje laikyti iki paskutinės minutės – „Šauksmo“ premjera įvyko prieš pat pirmosios atrankos laidą.

„Šią dainą sukūriau kartu su švedų prodiuseriu Kimu Wennerströmu. Ją parašėme mini kūrybinės stovyklos metu, negalvodami apie „Euroviziją“.

Paklausius demo versijos iš karto atėjo mintis, kad ji galėtų atstovauti Lietuvai šiame konkurse. Tai stiprus ir įsimintinas kūrinys, o, mano nuomone, pagrindinis dalykas, ko reikia „Eurovizijai“ yra gera daina.

„Šauksmas“ yra apie dviveidiškumą. Apie žmones, kuriuos prisileidi arti ir kurie tau tampa labai brangūs, bet supranti, kad jie prie tavęs elgiasi vienaip, o prie kitų sako visai kitus dalykus“,– pasakojo Gabrielius.

9. Rūta Mur - „So Low“. „Eurovizijos“ atrankoje debiutuojanti atlikėja ir dainų kūrėja Rūta MUR atlieka disko stiliaus melancholišką dainą „So Low“.

„Daina „So Low“ yra apie nelengvą būseną, kurioje troškimai neatitinka realybės. Mane šis jausmas buvo stipriai įsukęs pandemijos metu, kai man trūko ryšio ir artumo. Nors „So Low“ yra apie vidines žemumas, dainoje aš ieškojau paguodos.

Besivaduodama bandžiau suprasti, kad tai, ko aš noriu, nebūtinai yra tai, ko man reikia. Toks metafizinis žvilgsnis į gyvenimą man padėjo suvokti, kad po žemumų visuomet ateina aukštumos“, – dainos žinute dalinosi Rūta MUR.

10. Donata – „Dreamer“. Nors ir atrankose dalyvauti neketino, tačiu išgirdusi kantri stiliaus dainą „Dreamer“ kaip mat persigalvojo ir suprato, kad jos vieta – didžiojoje scenoje.

Dainininkė pajuokauja – žinojusi, jog jei ne jos, tai „Dreamer“ suskambės kito profesionalo lūpose, o to būtų šiek tiek gaila.

„Išgirsti ir žinai, kad turi sudainuoti tą dainą. Ji – apie ramybę, begalines svajones, kurios iš tiesų yra tokios paprastos ir žemiškos. Apie svajotoją. Tą, kuris niekada nepasiduoda ir nusipiešia pasaulį savo sukurtomis spalvomis“, – įsitikinusi D.Virbilaitė.