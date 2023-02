Prasidėjo antrasis „Eurovizijos“ atrankos pusfinalis: netrukus paaiškės, kas keliaus į finalą

Antrojo pusfinalio metu dalyvių pasirodymus komentuoja ir vertina grupės „The Roop“ vokalistas Vaidotas Valiukevičius, praėjusių metų Lietuvos atstovė Monika Liu, dainų autorė ir atlikėja Ieva Narkutė bei LRT popmuzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys.

Komisijos narių gretas taip pat papildė ir ypatingas svečias iš Nyderlandų – didžiosios 2019-ųjų „Eurovizijos“ nugalėtojas Duncanas Laurence, kuris ne tik vertina pusfinalio atlikėjų pasirodymus, bet ir dovanoja žiūrovams dainą.

Ant scenos šį vakarą rungiasi Paulina Paukštaitytė, Agnė, Matt Len, Luknė, Monika Linkytė, Gebrasy, Moon Bee, Beatrich, Mario Junes ir „Antikvariniai kašpirovskio dantys“.

Atrankų finale, kuris vyks vasario 18 dieną, iš viso susitiks 10 dalyvių – pirmasis penketas paaiškėjo pirmojo pusfinalio metu vasario 4-ąją (tądien kelialapius į finalą laimėjo Rūta Mur, Petunija, IL SENSO, Gabrielius Vagelis ir Justė Kraujelytė), o galutinis konkurso finalo dalyvių sąstatas paaiškės šiandien.

1. Paulina Paukštaitytė. Pastarieji metai balsingajai Paulinai Paukštaitytei – ypatingi. Atlikėja pasirašė sutartį su didžiausia muzikos leidybos kompanija „Universal Music Group“, susižadėjo su mylimuoju Viliumi Popendikiu, įrašinėja savo pirmąjį albumą ir debiutuoja Nacionalinėje Eurovizijos atrankoje su daina, įkvepiančia meilę sau – „Let Me Think About Me“. Anot Paulinos, ši daina kalba apie tai, kaip svarbu puoselėti ir nepamiršti savo svajonių.

2. Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė. Agnės pasirodymas „New Start“ – kitoks, išsiskiriantis iš visų kitų, atliekamas klasikine maniera. „Būsiu atvira – į šią dainą įdėjau savo vieną gražiausių gyvenimo istorijų ir ją išreiškiu tiek per tekstą, tiek per melodijas. Jeigu trumpai – ši daina yra apie tikėjimą, ieškojimą ir pagaliau surastą, išlauktą, išmelstą tikrą meilę“, – kalbėjo atlikėja.

3. Matt Len. Atlikėjo gyvenimas – išties spalvingas. Londone baigęs meno ir dizaino studijas, grįžęs į Lietuvą jis atidarė tatuiruočių saloną, o į eurovizinę sceną žengė su daina „Midnight Train“. Ji – apie traukinį, tačiau ne vežantį linksmų atostogų. Ši daina – apie bėgimo nuo karo, tremties traukinį. Matt Len pasakoja, kad jo močiutė buvo ištremta į Sibirą, o jo tėtis gimė Rusijoje, ir nors jau praėjo daug metų, skaudi situacija pasaulyje nesikeičia. Būtent atsižvelgti į tai savo pasirodymu ir kviečia nacionalinės atrankos dalyvis, ant scenos pasirodęs kartu su savo širdies drauge.

4. Luknė. Lietuvoje gimusi ir Jungtinėje Karalystėje užaugusi šešiolikmetė Luknė yra tarptautinių konkursų laureatė, muzikinių festivalių dalyvė, savo jėgas išbandžiusi ir lietuviškuose televizijos šou. Luknės mokytoja – Lietuvoje gerai žinoma dainininkė Valerija Iljinaitė, paruošusi merginą atrankoms, kuriose ji pasirodo su daina „Paradise“.

5. Monika Linkytė. Monika Linkytė – viena labiausiai euroviziniuose reikaluose patyrusi šio vakaro dalyvių. 2015 m. ji turėjo progą išbandyti ir didžiąją „Eurovizijos“ sceną – tada jos ir Vaido Baumilos atlikta daina „This Time“ dainų konkurso finale užėmė 18-tą vietą. Šiemet Monika Linkytė nacionalinėje atrankoje dalyvauja su daina „Stay“. Atlikėja pasakojo, kad pastarieji pora metų jai buvo sunkūs. Kai ėmė nebedžiuginti net muzika, pasidarė baisu, tad Monika pradėjo ieškoti atsakymų savo viduje.

„Visą šią patirtį, visus jausmus man pavyko sudėti būtent į šią dainą“, – sakė atlikėja. Ji įsitikinusi, kad pažindami save, grįžtame prie savo šaknų. Monika viliasi, kad galbūt jas pajausti pavyks ir jos dainos klausytojams.

6. Gebrasy. Šis atlikėjas – dar vienas nacionalinių atrankų senbuvis, pastaraisiais metais sulaukiantis išties nemažai žiūrovų simpatijų. Šiemet į atranką jis sako grįžęs spontaniškai, o jo daina „Saw Your Ghost“ – apie sudaužytą širdį. „Tai daina apie įskaudinimą – akimirką, kai atrodo, kad iš rankų išsprūdo visas tavo gyvenimas, kai dar nesi pasiryžęs pripažinti realybės ir negali susitaikyti su tuo, ką praradai.

Pradedi kaltinti save, esi kankinamas ilgesio, nebesijauti patogiai net savo namuose, nes visi kvapai ir daiktai nukelia tave atgal į praeitį, o naktimis nebeužmiegi, nes esi terorizuojamas prisiminimų. Manau, visi, kurie yra išgyvenę šias emocijas, ras dainoje sau kažką pažįstamo“, – sako dainos autorius.

7. Moon Bee. Spalvotą šventę ant scenos nacionalinių atrankų žiūrovams dovanoja Moon Bee, atlikusi dainą „Rumor“. Nors su muzika ji keliauja jau nuo mažumės, tai – pirmasis Moon Bee pasirodymas televizijos auditorijai, taigi ir debiutas eurovizinėje atrankoje.

„Ši daina man – apie atradimus ir vidinius apmąstymus, apie meilę ir santykį, kokio aš, kaip žmogus, norėčiau“, – sako atlikėja.

8. Beatrich. Judrų pasirodymą nacionalinėse atrankose surengė ir Beatrich, „Eurovizijoje“ besirungianti su daina „Like a Movie“. „Ilgą laiką norėjau dalyvauti „Eurovizijoje“, maždaug nuo septynerių“, – pasakoja atlikėja ir neslepia jaučianti baimę. Būti šioje scenoje – jausmas tarsi iš filmo, sakė Beatrich, dainuojanti apie gyvenimą tarsi kine.

9. Mario Junes. Atlikėjas nacionalinėse atrankose dalyvauja su daina „Do What You Do“. Mario Junes kilęs iš Vilkaviškio, šiuo metu gyvena Vilniuje, o kurti muziką pradėjo visai neseniai, vos prieš porą metų. Atlikėjas tikina, kad jam itin svarbi jo kurtos dainos mintis, žodžiai.

„Daina pasakoja apie momentą gyvenime, kai teko ant savęs supykti, kad būtų galima kažką pakeisti“, kalbėjo atlikėjas, besitikintis savo dainos žinute įtikinti ir klausytojus.

10. „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“. Ko gero, ne vienas nacionalinės atrankos žiūrėtojas prisimena 2019-ųjų „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ hitą „Mažulė“, besivaržiusį atstovauti Lietuvai didžiajame Europos dainų konkurse. Šiemet grupė bando iš naujo – su daina „Sėdi ir važiuoji“. Šiuo kūriniu jie kviečia į gyvenimą pažvelgti pro automobilio langą, o dainos pavadinimas, grupės narių nuomone, galbūt galėtų tapti ir nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos šūkiu.

„Eurovizijos“ konkurse, kuris vyks gegužės 9–13 dienomis, susirungs atlikėjai iš 37 šalių. Nors 2022 m. dainų konkursą nugalėjo Ukrainos atstovai „Kalush Orchestra“, dėl šalyje vykstančio karo gegužę Lietuvos atstovas vyks į Jungtinę Karalystę, Liverpulį.