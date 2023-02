Šv. Valentino dieną – romantiškas E. Jennings ir P. Geniušo „Pasimatymas meilei“

Tai – ne pirmas šio talentingo dueto pasimatymas, iš kurio žiūrovai išsineša savąją jausminę dovaną. Šįsyk P.Geniušas ir E.Jennings pakvies drauge patirti meilę muzikai. „Supraskite teisingai – mūsų su Erica „pasimatymas“ – grynai muzikinis, – šypsosi P.Geniušas. – Mus jungia nebijojimas eksperimentuoti ir išeiti iš sau įprastų muzikavimo būdų.“

Sėsdamas prie pianino maestro tarsi išskrenda. Jo improvizacijos – vis kitokios, bet kiekvieną kartą – paveikios emociškai. „Man beveik visa muzika – romantiška. Atlikdamas ar improvizuodamas beveik negalvoju. Pasineriu į atmosferas, būsenas, kartais – beveik į sapnus, kur matau vaikystę arba tolimas šalis“, – pasakoja P.Geniušas.

„Visi žinome, kad Petras yra neįtikėtinas pianistas, ir jam patinka improvizacijos laisvė. Viena priežasčių, kodėl mes natūraliai taip gerai sutariame ant scenos – gilus abipusis pasitikėjimas. Manau, nė vienas iš mūsų nebebijo klaidų. Puikiai sutariame ir nulipę nuo scenos, labai gerbiame ir žavimės vienas kitu“, – sako E.Jennings.

Erica įsitikinus, kad jei atsirastų rutina tiek metų muzikuojant, jei viskas taptų nuspėjama, jie jaustų nuobodulį. Tačiau duetui tai negresia. „Muzikoje kartu jaučiamės puikiai, abiems tai yra kažkas naujo. Leidžiamės į beveik rizikingas įvairių žanrų sintezes ir iš to gimsta smagūs dalykai“, – teigia P.Geniušas.

„Abu mėgstame daugybę muzikos žanrų, ir tuo galima įsitikinti mūsų pasirodymuose. Labai greitai pasklido žinia, kad jie yra kitokie ir žmonėms tai patinka. Praėjusiais metais turėjome daug išparduotų šou. Tikiuosi, ir šiais metais surengsime pasirodymų visoje šalyje, pradedant koncertu Šv. Kotrynos bažnyčioje“, – kalba E. Jennings. – Šioje programoje keliaujame per klasiką, Petras atlieka Liszto kūrinius ir Gershwino „Rhapsody in Blue“, taip pat įtraukėme mano dainas, tokias, kaip „Leading me Home“ ir „Lovely Day“.

Drauge užsuksime į džiazo pasaulį, atliksime Amy Winehouse ir Adele dainas, pasinersime į airių tradicinę muziką, kūrinius galų kalba ir būtinai atliksime vieną iš mano mėgstamiausių keltų dainų „Black is the Colour“. Tokį vakarą atmosfera tikrai prisipildys meilės, nes ir mes į savo pasirodymus įdedame daug meilės ir aistros.“

Šv. Valentino vakarą į koncertą Šv. Kotrynos bažnyčioje atvyks visa jos šeima. „Vėliau kartu eisime vakarieniauti, taigi, tai bus šeimos meilės diena“, – šypsosi E.Jennings.