Atlikėjas Cliff Hanger ir legendinio hito „Juoda orchidėja“ žodžių autorius suvienijo jėgas: rezultatas nustebins

Cliff Hanger. Kaip iššifruoti Jūsų pseudonimą?

Jei trumpai tariant, tai įtampa dėl varžybų ar filmo baigties, kurios negali nuspėti – staiga baigiasi veiksmas ir žiūrovas lieka spėlioti, kas gi bus toliau? Na, o toliau – tęsinys. Mūsų atveju – sakau mūsų, nes negaliu visų nuopelnų prisiimti vien sau – mano komandos stiprioji pusė – mano žmona – puiki violončelistė ir įkvėpėja – Ina Samonava. Taigi, mūsų atveju, pseudonimo reikšmę iššifruočiau štai taip: tai laukimas ir spėlionės, kas bus toliau – kai po kiekvienos dainos klausytojui įdomu, kokia bus kita daina – ką gi įdomaus sukurs tas Cliff Hanger (juokaisi).

Kuo užsiimate dar, be dainavimo, muzikos kūrimo ir prodiusavimo? Ar muzikai šiuo metu vis tik skiriate visą save ir savo laiką?

Praktiškai, šiuo metu skiriu save ir savo laiką muzikai, kūrybai ir prodiusavimui. Be to, esu grupės „Hiperband“ įkūrėjas ir lyderis – atliekame legendinės grupės „Hiperbolė“ dainas, koncertuojame Lietuvoje ir ne tik. Labai džiaugiuosi, kad likimas suvedė su „Hiperbolės“ dainų kūrėju Igoriu Berinu – man ši pažintis ir patirtis neįkainojama. Buvo dar kitų užsiėmimų per visą gyvenimą, bet apie tai kiek vėliau (šypsosi).

Jūsų naujausios dainos „Norisi“ muzikos ir žodžių autorius legendinis Olegas Zotovas. Kas judu sieja?

Kūrybinis potraukis ir vidinis poreikis kūrybai.

Būtent tokia daina buvo Olego idėja ar ir jūs išsakėte savo norus?

Taip, Olego. Jis pasiūlė man ją sudainuoti.

Apie ką ši daina?

Pasak Olego, jis patyrė itin stiprių emocijų ir psichologinių išgyvenimų etapą, o kartais dainos gimsta ir tokiu būdu. Šiuo atveju, reikėjo gyvenimiškoje situacijoje pasirinkti tarp juodo ir balto, perkeltine prasme, aišku, bet pasirinkimas buvo esminis. Būtent tokios dainos, manau, pačios brangiausios kūrėjams. Aš tą emociją dainoje pajutau, įsigyvenau į ją ir tvirtai tikiu, kad mano klausytojas taip pat ją pajus. Kiekvienas, klausydamasis dainos, ras joje bent dalelę savęs.

Dainos video išpildymas – piešiniai ant smėlio. Kaip kilo idėja ir kas padėjo ją įgyvendinti?

Idėja kilo dainos muzikos ir žodžių autoriui Olegui, o aš sugalvojau, kas galėtų ją įgyvendinti. Todėl labai džiaugiuosi savo bičiulės, menininkės iš Kijevo, dainos išpildymu piešiniais ant smėlio.

Dainą išleidžiate Meilės dienos proga. Ką apskritai Jums, kaip kūrėjui ir atlikėjui, reiškia meilė?

Meilė – tai maža raudona širdelė ant mylimo žmogaus skruosto.

Atskleiskite, jei, žinoma, tai ne paslaptis, judviejų su Olegu Zotovu ateities planus.

Šiuo metu mes esame kūrybinio proceso įkarštyje: ketiname pabaigti kurti dainas būsimam albumui. O vėliau seks koncertinė programa. Viskas palaipsniui ir su didele meile.

Atlikėjas Cliff Hanger pristato ir naujausią dainą „Norisi“. Kviečiame pasiklausyti ir įvertinti!