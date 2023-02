Po daugelio metų į Lietuvą grįžta legendinė grupė „Nazareth“: surengs du koncertus

Nuo 1968 metų gyvuojanti grupė yra išleidusi 25 studijinius albumus. Vienas žymiausių jos išleistų įrašų – 1975-aisiais dienos šviesą išvydusi plokštelė „Hair Of The Dog“, kurioje skambėjo žymiausias jų hitas „Love Hurts“, tapęs kone pagrindine roko radijo stotyse leidžiama daina. 2018 metais, minėdami garbingą 50 metų jubiliejų, kartu su grupe „Formosa“ jie surengė „The 50th Anniversary Tour“ gastroles, o 2022-aisiais išleido naujausią savo albumą „Surviving the Law“. Jame – tokie hitai kaip „Strange Days“, „Falling In Love“, „Ciggies&Booze“ ir kt.

Per visą savo egzistavimo laikotarpį „Nazareth“ ne vieną kartą keitė tiek savo sudėtį, tiek muzikinį stilių – jų atliekami muzikos žanrai skyrėsi nuo vadinamojo „boogie“ iki sunkiojo metalo, nuo progresyvių roko eksperimentų iki populiariosios kultūros. Savo koncertiniais turais jie taip pat išnaršė bene visą pasaulį, o jų hitai, pergroti tokių populiarių atlikėjų kaip „Aerosmith“, „Ace of Bace“ bei kitų, daugybę kartų pateko į Europos ir pasaulio topus.

„Nazareth“ taip pat tapo vienomis pirmųjų ryškių Vakarų roko žvaigždžių, apsilankiusių Lietuvoje – dar 1990-aisiais škotai koncertavo Kauno sporto halėje, o vėliau mūsų šalyje surengė ir daugiau pasirodymų, sulaukusių milžiniško susidomėjimo.

Pasaulinį pripažinimą „Nazareth“ pelnė dėl savo išskirtinio skambesio, jie taip pat buvo pirmieji savo plokšteles pradėję iliustruoti monstrų piešiniais, o muzikos kritikai pastebėjo, kad ši grupė į sunkiojo roko skambesį įnešė škotiškos muzikos elementų. Nepraleiskite šio unikalaus renginio. Balandžio 10 d. Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje bei balandžio 11 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.