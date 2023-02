Spalio mėnesį Vilniuje koncertuos grupės „The Corrs“ narė Sharon Corr

„The Corrs“ – tai trijų seserų ir brolio kvartetas, sukūręs daugybę puikiai žinomų kūrinių, kurie iki šiol skamba daugelio radijo stočių eteryje. Ir tikrai, kas nežino tokių devintojo dešimtmečio pabaigos ir 2000-ųjų pradžios hitų kaip „Breathless“, „Radio“, „So Young“, „Dreams“, „Runaway“, „Irresistible“, „I Never Loved You Anyway“, „Only When I Sleep“, „What Can I Do?“, „Would You Be Happier“?

Į savo koncertinę programą Sharon Corr įtraukia tiek žinomiausius savo solinės karjeros hitus, tiek, žinoma, geriausias grupės „The Corrs“ dainas. Grupės „The Corrs“ karjerą galima suskirstyti į tris svarbius etapus. Pirmas – nuo ​​grupės įkūrimo 1990 m. iki 2006 m., kurio metu buvo išleisti pirmieji 5 albumai (sėkmingiausias jų – „Talk On Corners“ (1997 m.). Tuomet sekė laikotarpis, kai muzikantai skyrė laiką savo šeimoms ir solinėms karjeroms.

Ir galiausiai – 2015 m. grupė atsikūrė, ko pasekoje gimė dar 2 nauji albumai. Per visus šiuos metus „The Corrs“ pardavė daugiau kaip 45 milijonus albumų įrašų, keli singlai atsidūrė topų viršūnėse ir tapo platininiais, kvartetas pelnė prestižinius apdovanojimus, įskaitant BRIT premiją ir dvi „Grammy“ nominacijas, ir, be abejo, sugrojo daugybę koncertų visame pasaulyje. Vizitinė „The Corrs“ kortelė – tai poproko ir tradicinės airiškos muzikos sintezė, tapusi labai populiaria ir mėgstama klausytojų.

Kai „The Corrs“ padarė ilgesnę pertrauką, kad galėtų skirti daugiau dėmesio savo artimiesiems, Sharon, jau sukūrusi nuosavą šeimą, pradėjo solinę kelionę, besimėgaudama visiškos kūrybinės saviraiškos laisve. „Muzika yra tai, kas verčia mane judėti, – sako Sharon, – ji yra tai, kas aš esu ir ką darau“. To pasekoje su tam tikromis pertraukomis buvo išleisti trys soliniai albumai – „Dream of You“ (2010), „The Same Sun“ (2013) ir „The Fool & The Scorpion“ (2021).

2010 m. Sharon Corr išleido savo debiutinį solinį albumą „Dream of You“ – sukurta jos pačios. Tai išgryninta muzikos brangakmenių kolekcija, kurios reikia klausytis nuo pradžios iki pabaigos, nes kiekvieno kūrinio istorija ir melodija švelniai pereina iš vienos į kitą. Antrasis solinis albumas „The Same Sun“ gerokai skiriasi nuo debiutinio „Dream of You“.

Taip, melodijos vis dar išlaiko savo nuoseklumą, tačiau šiame darbe skambesys yra daug švelnesnis ir natūralesnis, tad Sharon vokalas gali tiesiogiai pasiekti jos klausytojų širdis, sukurdamas neįtikėtinai intymią aplinką. Kaip ir pats gyvenimas, albumas dvelkia karčiai saldžia nuotaika, tačiau melancholija išlieka subalansuota ir nepretenzinga. Jis yra drąsus, jausmingas ir žaismingas.

Trečiasis Sharon solinis albumas „The Fool & The Scorpion“ pasirodė 2021 m. Dainininkė sėmėsi įkvėpimo iš laikotarpio, kurį pati vadina „didžiausia audra savo gyvenime“. Dėl to įrašas yra tartum vientisas kūrinys – tai kelionė, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas siekiui judėti į priekį, tikėjimu savo tikslu ir savimi. Albumas, kurį sudaro 10 dainų, sukurtų su Larry Kleinu (Norah Jones, Tracey Chapman, Joni Mitchell) buvo įrašytas Los Andžele vos per 20 dienų. Šis darbas subtiliai išryškina Sharon, kaip multiinstrumentalistės ir kompozitorės, sugebėjimus, kuriuos ji grynino daugiau nei 30 metų.

Soliniai Sharon Corr koncertai sulaukia ne tik puikių publikos įvertinimų, bet ir įkvepia pačią atlikėją. Ji savo pasirodymus apibūdina kaip neįtikėtinai galingą ir malonią patirtį: „Scenoje aš atgyju – tai yra vienintelė vieta, kur jaučiuosi 100% savimi! Ir man patinka šis jausmas!“. Sharon Corr koncertuose skamba solinis dainininkės repertuaras, miksuojant autorines dainas su kai kuriais tradiciniais kūriniais, o taip pat grupės „The Corrs“ hitais. Visa ši puiki muzikos puokštė verčia žiūrovus nuo pat pirmų koncerto akordų keltis nuo kėdžių ir šokti bei dainuoti kartu su Sharon.