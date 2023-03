Paaiškėjo trys pirmosios pasaulinio lygio žvaigždės, kurios pasirodys festivalyje „Granatos Live“

JAV gimusi ir kurianti bei albaniško kraujo turinti Bebe Rexha ne tik žymi atlikėja, bet ir talentinga dainų autorė, kuri prisidėjo prie Eminemo ir Rihannos „The Monster“, Selenos Gomez „Like a Champion“ ir kitų dainų gimimo. Bebe Rexha kaip solinės atlikėjos žvaigždė suspindo prieš dešimt metų, kai ji kartu su „Cash Cash“ išleido dainą „Take Me Home“.

Nuo to laiko kūrėjos žinomumas tik augo, o dainos viena po kitos gerino vis naujus populiarumo rekordus. 2018-aisiais dainininkė išleido debiutinį albumą „Expectations“, kuriame skambėjusi daina „I’m a Mess“ tapo platinine, o pati atlikėja buvo nominuota „Grammy“ apdovanojimams. Antrąkart Bebe Rexha buvo nuominuta „Grammy“ už kartu su grupe „Florida Georgia Line“ įrašytą dainą „Meant to Be“. Bebe Rexha – „I'm A Mess“ – Vėlesni metai dainininkei taip pat buvo sėkmingi – išleistos dainos „Last Hurrah“, „Not 20 Anymore“, kartu su „Chainsmokers“ įrašytas kūrinys „Call You Mine“, su repere Doja Cat pristatytas singlas „Baby, I’m Jealous“ ir bedradarbiavimas su Davidu Guetta, Martinu Garrixu, Nicki Minaj galutinai įrašė kūrėją į geidžiamiausių ir klausomiausių atlikėjų sąrašą.

Praeitais metais atlikėja kartu su D. Guetta pristatė dainos „Blue (Da Ba Dee)“ remiksą pavadinimu „I'm Good (Blue)“, kuris sulaukė didelio populiarumo ir pateko į „Billboard Hot 100“ sąrašą. Prieš kelias savaites dainininkė išleido dainos „Heart Wants What It Wants“ muzikinį vaizdo klipą.

Šis kūrinys tapo pagrindiniu singlu iš jos būsimo trečiojo albumo, kuris turėtų pasirodyti šiais metais ir, kaip teigiama, bus įkvėptas septintojo dešimtmečio retro stiliaus. David Guetta & Bebe Rexha – „I'm Good (Blue)“ – Iš Danijos kilęs populiarus atlikėjas Lukas Graham, atliekantis visame pasaulyje atpažįstamas dainas „7 Years“ ir „Love Someone“, ir net tris kartus nominuotas „Grammy“ apdovanojimams, pirmą kartą koncertuos Lietuvoje ir tai įvyks festivalyje „Granatos Live“.

Prieš kelis mėnesius kartu su Khalid įrašęs itin didelio populiarumo sulaukusią dainą „Wish You Were Here“ bei išleidęs naują jau ketvirtąjį albumą „The Pink Album“, kuris pilnas savirefleksijos ir asmeninių išgyvenimų, atlikėjas su nauja energija žengs į festivalio sceną ir užkurs tikrą vakarėlį.

Lukas Graham dainos nesuskaičiuojamus kartus buvo užkopusios į populiariausios muzikos topus, o pats dainininkas pelnęs ne vieną apdovanojimą ir įrašęs dešimtis hitų, kurie skamba ir šokdina publiką visame pasaulyje. Lukas Graham – „7 Years“ – Šiais metais į „Granatos Live“ sceną žengs ir jaunoji olandų žvaigždė, didžėjus Oliver Heldens, kuris yra laukiamas didžiausiuose pasaulio festivaliuose ir madingiausiuose klubuose.

O. Heldens karjera yra stulbinančios sėkmės sūkurys nuo to laiko, kai jo hitas „Gecko“ su Becky Hill vokalu užėmė pirmąją vietą Jungtinės Karalystės muzikos topuose. Po to sekė bendradarbiavimas su Tiësto ir remiksai Calvinui Harris‘ui, „Coldplay“, Justinui Timberlake'ui ir SZA, Katy Perry ir kitiems, be to, daugybė populiarių originalių kūrinių, kurie visame pasaulyje sulaukė daugiau nei 2 mlrd. perklausų.

Oliver Heldens yra vienas produktyviausių ir sėkmingiausių didžėjų ir prodiuserių, tačiau jis taip pat yra tikras perfekcionistas. Jis nenuilstamai dirba savo studijoje tam, kad sukurtų naujus garsus ir kryptis – būtent dėl tokio požiūrio į naujoves Oliver Heldens pradėjo savo įspūdingą naują projektą HI-LO, kuriame jo sudėtinga ir į ateitį orientuota muzikinė estetika pasiekia visiškai naujas ribas ir siūlo aštresnį skambesį.

Oliver Heldens x Becky Hill – „Gecko“– Prieš kelerius metus Oliver Heldens buvo karūnuotas daugiausiai ir geriausiai parduodamu „Beatport“ atlikėju. Be to, jau kelerius metus iš eilės jis atsiduria „DJ Mag“ dešimtuke. O. Heldens yra visada laukiamas didžiausiuose pasaulio festivaliuose, įskaitant „Coachella“, „Glastonbury“, EDC, „Lollapalooza“, „Tomorrowland“, o šiemet jis žengs į didžiausio Lietuvoje festivalio „Granatos Live“ sceną, kur skleis savo eklektišką, aukštą oktaninį skambesį.