Superhitui „Flowers“ užkariaujant pasaulio topus, Miley Cyrus pristato albumą

Tarp 12 naujojo albumo dainų skamba ir šiuo metu pasaulio muzikos topus užkariaujantis singlas „Flowers“.

Šis kūrinys netgi 6 savaites išsilaikė pirmoje prestižinio „Billboard“ topo vietoje ir tai yra kol kas geriausias Miley rezultatas Amerikoje.

Be to, ši daina sparčiausiai pasiekė 500 mln. perklausų per visą „Spotify“ istoriją. Taip pat „Flowers“ oficialiai yra ilgiausiai pirmoje Jungtinės Karalystės skaitmeninio topo vietoje išsilaikęs solo atlikėjos singlas.

Be abejonės, „Flowers“ užkariavo topus ir Lietuvoje – tiek radijo stočių topuose, tiek skaitmeniniuose ši daina puikuojasi lyderio pozicijoje.

Tiesa, skęsti tik „Flowers“ lauruose Miley neplanuoja, todėl albumo pristatymo dieną išleido dar vieną singlą pavadinimu „River“.

Kaip pati Miley sako: „Visas albumas – tai meilės laiškas Los Andželui“ ir priduria: „Albumą padalinau į dvi dalis: AM (laikas nuo 12 val. nakties iki 12 val. dienos) ir PM (laikas nuo 12 val. dienos iki 12 val. nakties).

AM simbolizuoja rytinį laiką, šurmulį, energiją ir naujų galimybių potencialą, o PM – naktį. Tai yra ir slidus, kiek nešvarus metas, ir tuo pačiu puikus laikas išeiti į laukinę gamtą siekiant patirti laukinius pojūčius.“

Šiandien per „Disney+“ Miley Cyrus pirmą kartą gyvai atliks 8 dainas iš „Endless Summer Vacation“. Tame tarpe – ir „Flowers“. Taip pat papasakos apie albumą ir tuo, kuo ji dabar gyvena bei tuo, kuo ji tapo kurdama šį įrašą.