Išdalyti prestižiniai „Oskarai“: daugiausiai statulėlių – fantastinei komedijai, A. Navalno triumfas ir publiką sužavėjęs asilas

Nuo tada, kai Rusija daugiau nei prieš metus įsiveržė į Ukrainą, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirodė keliuose garsiuose apdovanojimų renginiuose, siekdamas atkreipti pasaulio dėmesį į vykstantį karą. Volodymyras jau antrus metus iš eilės siekė virtualiai dalyvauti „Oskarų“ teikimo ceremonijoje, tačiau jam buvo atsakyta.

Šiais metais ceremonijos vairas patikėtas į komiko Jimmy Kimmelo rankas. Į „Oskarus“ kaip vedėjas jis sugrįžta trečią kartą – ceremoniją Jimmy vedė 2017-aisiais ir 2018-aisiais.

Apdovanojimų ceremonijos metu scenoje pasirodymus atliko ryškiausios muzikos žvaigždės. Tarp jų – Lady Gaga, Lenny Kravitz, Rihanna bei daugelis kitų.

Scenoje neišvengta netikėtumų ir pokštų. Apdovanojimų pradžioje vedėjas nevengė pajuokauti apie praėjusių metų incidentą, kuomet Willas Smithas, po juokelių apie jo žmoną, trenkė komikui Chrisui Rockui.

„Jei ceremonijos metu nutiks kas nors netikėta, tiesiog darykite tai, ką darėte pernai – nieko. Sėdėkite ir visiškai nieko nedarykite. Galbūt net apkabinkite užpuoliką“, – juokavo vedėjas.

Šiemet apdovanojimų ceremonijoje nutiestas ne raudonasis, o šampano kilimas. Kaip šmaikštavo vedėjas, tai įvyko dėl to, kad nebūtų pralietas kraujas.

„Rinkdamiesi šampano, o ne raudonos spalvos kilimą norime būti užtikrinti, kad nebus pralietas kraujas“, – šmaikštavo jis.

Tačiau organizatorių teigimu, šis kilimas turėjo atvaizduoti paplūdimį saulėlydžio metu.

Taip pat prieš paskelbiant geriausio kostiumų dizaino kategorijos nugalėtoją, į sceną J.Kimmelį atlydėjo pasipuošęs asilas. Toks gyvūno pasirodymas sulaukė didelio dėmesio – publiką jam negailėjo plojimų.

Daugiausiai statulėlių šiemet susižėrė kino juosta „Viskas iškart ir visur“. Šiam filmui dar prieš apdovanojimus nusišypsojo didžiausia sėkmė – jis buvo nominuotas net 11 karegorijų ir apdovanojimų vakarą namo išsivežė 7 statulėles. Tarp jų pelnė ir geriausio filmo apdovanojimą.

Ne ką mažesnė sėkmė aplankė ir „BAFTA“ apdovajonijuomuose dominavusį „Netflix“ filmą apie Pirmąjį pasaulinį karą „Vakarų fronte nieko naujo“. Kino juosta pelnė 4 statulėles.

Geriausio dokumentinio filmo nominacijoje triumfavo didžiulio atgarsio sulaukęs filmas apie kalinamą Rusijos opozicijos lyderį Aleksejų Navalną.

Taigi, kas pelnė kitas „Oskarų“ statulėlės? Nugalėtojai paryškinti.

GERIAUSIAS FILMAS:

„Everything Everywhere All at Once“ (liet. „Viskas iškart ir visur“);

„The Fabelmans“ (liet. „Fabelmanai“);

„The Banshees of Inisherin“ (liet. „Salos vaiduokliai“);

„TÁR“;

„Elvis“;

„Top Gun: Maverick“ (liet. „Asas Maverikas“);

„Avatar: The Way of Water“ (liet. „Įsikūnijimas 2“);

„All Quiet on the Western Front“ (liet. „Vakarų fronte nieko naujo“);

„Women Talking“ (liet. „Moterys kalbasi“);

„Babylon“ (liet. „Babilonas“).

GERIAUSIAS AKTORIUS:

Collinas Farrelas;

Austinas Butleris;

Brendanas Fraseris;

Billas Nighy;

Paulas Mescalas.

GERIAUSIA AKTORĖ:

Cate Blanchett;

Michelle Yeoh;

Viola Davis;

Danielle Deadwyler;

Ana de Armas.

GERIAUSIAS REŽISIERIUS:

Toddas Fieldas – „Tár“;

Danas Kwanas, Danielis Scheinertas – „Everything Everywhere All at Once“;

Martinas McDonagh – „The Banshees of Inisherin“;

Rubenas Ostlundas – „Triangle of Sadness“;

Stevenas Spielbergas – „The Fabelmans“.

GERIAUSIAS ANTROJO PLANO AKTORIUS:

Ke Huy Quan;

Brendanas Gleesonas;

Barry Keoghanas;

Paulas Dano;

Eddie Redmayne'as.

GERIAUSIA ANTROJO PLANO AKTORĖ:

Angela Bassett;

Jamie Lee Curtis;

Kerry Condon;

Hong Chau;

Stephanie Hsu.

GERIAUSIAS ORIGINALUS SCENARIJUS:

„The Banshees of Inisherin“ (liet. „Salos vaiduokliai“);

„Everything Everywhere All at Once“ (liet. „Viskas iškart ir visur“);

„The Fabelmans“ (liet. „Fabelmanai“);

„Tár“;

„Triangle of Sadness“ (liet. „Liūdesio trikampis“).

GERIAUSIAS ADAPTUOTAS SCENARIJUS:

„All Quiet on the Western Front“ (liet. „Vakarų fronte nieko naujo“);

„Glass Onion: A Knives Out Mystery“ (liet. „Stiklinis svogūnas: Ištrauktų peilių paslaptis“);

„Living“ (liet. „Gyvenimas“);

„Top Gun: Maverick“ (liet. „Asas Maverikas“);

„Women Talking“ (liet. „Moterys kalbasi“).

GERIAUSIAS KOSTIUMŲ DIZAINAS:

„Babylon“;

„Black Panther: Wakanda Forever“;

„Elvis“;

„Everything Everywhere All at Once“;

„Mrs. Harris Goes to Paris“.

GERIAUSIAS GARSAS:

„All Quiet on the Western Front“;

„Avatar: The Way of Water“;

„The Batman“;

„Elvis“;

„Top Gun: Maverick“.

GERIAUSIAS GARSO TAKELIS:

„All Quiet on the Western Front“;

„Babylon“;

„The Banshees of Inisherin“;

„Everything Everywhere All at Once“;

„The Fabelmans“;

GERIAUSIA FILMO DAINA:

„Applause“ – „Tell It like a Woman“;

„Hold My Hand“ – „Top Gun: Maverick“;

„Lift Me Up“ – „Black Panther: Wakanda Forever“;

„Naatu Naatu“ – „RRR“;

„This Is a Life“ – „Everything Everywhere All at Once“;

GERIAUSIAS ANIMACINIS FILMAS:

„Guillermo del Toro`s Pinocchio“;

„Marcel the Shell With Shoes On“;

„Puss in Boots: The Last Wish“;

„The Sea Beast“;

„Turning Red“;

GERIAUSIAS TRUMPAMETRAŽIS ANIMACINIS FILMAS:

„The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“;

„The Flying Sailor“;

„Ice Merchants“;

„My Year of Dicks“;

„An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It“.

GERIAUSIAS TRUMPAMETRAŽIS VEIKSMO FILMAS:

„An Irish Goodbye“;

„Ivalu“;

„Le Pupille“;

„Night Ride“;

„The Red Suitcase“.

GERIAUSIAS DOKUMENTINIS FILMAS:

„All That Breathes“;

„All the Beauty and the Bloodshed“;

„Fire of Love“;

„A House Made of Splinters“;

„Navalny“.

GERIAUSIAS TRUMPAMETRAŽIS DOKUMENTINIS FILMAS:

„The Elephant Whisperers“;

„Haulout“;

„How Do You Measure a Year?“;

„The Martha Mitchell Effect“;

„Stranger at the Gate“.

GERIAUSIAS TARPTAUTINIS FILMAS:

Vokietija – „All Quiet on the Western Front“;

Argentina – „Argentina, 1985“;

Belgija – „Close“;

Lenkija – „EO“;

Airija – „The Quiet Girl“.

GERIAUSIAS PRODUKCIJOS DIZAINAS:

„All Quiet on the Western Front“;

„Avatar: The Way of Water“;

„Babylon“;

„Elvis“;

„The Fabelmans“.

GERIAUSIAS MONTAŽAS:

„The Banshees of Inisherin“;

„Elvis“;

„Everything Everywhere All at Once“;

„Tár“;

„Top Gun: Maverick“.

GERIAUSIA KINEMATOGRAFIJA:

„All Quiet on the Western Front“;

„Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths“;

„Elvis“;

„Empire of Light“;

„Tár“.

GERIAUSI VAIZDO EFEKTAI:

„All Quiet on the Western Front“;

„Avatar: The Way of Water“;

„The Batman“;

„Black Panther: Wakanda Forever“;

„Top Gun: Maverick“.

GERIAUSIAS GRIMAS:

„All Quiet on the Western Front“;

„The Batman“;

„Black Panther: Wakanda Forever“;

„Elvis“;

„The Whale“.