„X faktoriuje“ išgarsėjusi Luka pristato naują singlą: kviečia nerūpestingai šypsotis ir gyventi šia diena

– Apie ką tavo naujasis singlas „Galima lėtai“?

– Ši daina yra apie nerūpestingumą, impulsyvumą, ir netikėtas naujas pradžias. Apie jaunystę ir laisvę gyventi taip, kaip nori, gyventi tik šia akimirka ir nesidairyti atgal.

– Dar visai neseniai išgirdome tavo antrąjį singlą „Būna“. Kuo „Būna“ tau svarbi ir ypatinga?

– Tvirtai tikiu, jog tik supratę emocijas, kurias jaučiame, galime tikslingai augti, mokytis ir keistis kaip asmenybės. Užgniaužiant emocijas mes liekame stovėti vietoje, o jausmai ima kontroliuoti mūsų gyvenimus. Ši daina yra mano emocijų išjautimas, bandymas jas suprasti ir priimti, iš jų mokytis. Ne visos emocijos ir ne visi jausmai visada bus laimingi ir pozityvūs, tad nereikia bijoti pykčio ar liūdesio.

Mano nuomone, muzikos pasaulyje trūksta dainų, kurios išreiskia negatyvias emocijas ir aš „Būna“ noriu parodyti, jog nesislėpti nuo seniai tabu patapusių emocijų yra vientelė galimybė suprasti ir pamilti save.

– Ko klausytojai gali tikėtis ateityje?

– Tolimesni planai yra albumas. Jis vadinsis „Aš nebijau“. Be galo ilgai apie tai svajojau ir pagaliau gavau progą. Aišku, esu dar labia jauna ir nepatyrusi dainų rašyme ar leidime, todėl susilaukiu daug pagalbos iš prodiuserio Andriaus Bernatonio, bei be galo talentingos tekstų autorės Akvilės Gelžinytės. Nemanau, kad būtų pavyke išleisti bent vieną dainą be jų. Tolimesnės dainos bus labai skirtingos ne tik nuotaikomis, bet ir pačia stilistika. Tikiuosi žmonės pamatys mane naujuose, skirtinguose amplua.

– Kaip sugalvojai išleisti albumą?

– Su prodiuseriu bendravome ir įrašinėjome pirmąją dainą „Bet kas iš to“ ir jis vis duodavo paklausyti dar nebaigtų, bet labai „kabinančių“ melodijų. Vis klausdavo, ar patinka, ar norėčiau įrašyti vokalus, o aš, aišku, visada sutikdavau. Galiausiai vieną dieną gavau jo pasiūlymą įrašinėti albumą – nemoku apsakyti, kokia laiminga buvau!

– Ar pavyksta įgyvendinti visus užmojus?

– Nemeluosiu, planų turime be galo daug ir viską suspėti sunku, nes norime kuo greičiau, bet ir kuo kokybiškiau. Kol kas vyksta darbas tokiu tempu, kokiu galime. Bet turime jau nemažai paruoštų dainų, kuriomis nekantrauju pasidalinti su klausytojais.