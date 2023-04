 „BrainStorm“ muzikantai su savo koncertu Lietuvoje žada pavasarį.

„Sveiki, brangūs lietuviai draugai! Jau labai greitai koncertuosime Palangoje! Balandžio 28 dieną grosime jūsų mėgstamiausias ir geriausias „BrainStorm“ dainas. Pavasaris ateina, paukščiukai čiulba ir labai norėtume su jumis vėl susitikti!“, – kviečia Latvijos muzikantai.

„BrainStorm“ balandžio 28 dienos koncertas bus pirmasis Latvijos žvaigždžių pasirodymas Palangos koncertų salėje. Nors debiutas šioje scenoje turėjo įvykti dar 2020 metais, visiškai išparduotas grupės koncertas tuomet turėjo būti atšauktas dėl karantino.

Paskutinį kartą Lietuvos klausytojai latvius gyvai pamatyti galėjo 2022 metais, kur grupė surengė įsimintiną pasirodymą sostinės „Valdovų rūmų“ didžiajame kieme vykstančiame muzikos festivalyje „Midsummer Vilnius“.

Artėjantis koncertas taip pat bus vienintelis solinis kultinės latvių grupės pasirodymas Lietuvoje šiais metais. Šiai progai muzikantai suplanavo savo geriausių dainų programą ir kelias naujienas iš neseniai pasirodžiusi naujausio albumo „Lonesome Moon“.

Koncerte Palangoje gerbėjai turėtų išgirsti svarbiausius grupės hitus „Maybe“, „Weekends Are Not My Happy Days“, „My Star“, „Thunder Without Rain“, „A Day Before Tomorrow“ ir kitas puikiai žinomas dainas.

Jau tris dešimtmečius gyvuojantys „BrainStorm“ yra išleidę per 20 albumų ir renka pilnus koncertus, kuriuos užpildo ne tik ištikimi gerbėjai, bet ir grupės muziką naujai atrandantys klausytojai.

Grupė tituluojama žymiausia Latvijos ir didžiausią pripažinimą pelniusia Baltijos šalių grupe. Jos populiarumas Europoje smarkiai išaugo 2000 metais po pasirodymo „Eurovizijos“ dainų konkurse, o 2006 metais muzikantai jau laimėjo ir pirmąjį MTV Europe „Best Baltic Act“ apdovanojimą.

„BrainStorm“ pasirodymas Lietuvos pajūryje įvyks per ilgąjį savaitgalį, balandžio 28 dieną. Dėl didelio žiūrovų dėmesio renginiui, Palangos koncertų salėje neseniai atidaryti papildomi sektoriai.