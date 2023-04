„Bliuzo naktys“ skelbia dar daugiau festivalio vardų

Per kiek daugiau nei dešimtmetį grupė „Garbanotas“ Lietuvoje tapo svarbia ir įtakinga lietuviškos muzikos scenos dalimi. Dalimi, be kurios neįsivaizduojamas ir festivalis „Bliuzo naktys“! Grupės kūryba apibūdinama kaip daugiasluoksnis roko, bliuzo ir psichodelinio roko mišinys, kuris neabejotinai beveik kiekvieną vasarą įspūdingai suskamba prie Lūksto ežero. 2023 metų pradžioje pasirodė naujausias grupės „Garbanotas“ albumas – „Kūnas dangaus“, kuris jau per pirmąsias išleidimo dienas spėjo susilaukti didelio klausytojų bei muzikos profesionalų dėmesio. Neabejojam, kad atliekant šio albumo kūrinius daugybę dėmesio bus ir iš festivalio dalyvių!

Kita grupė, be kurios taip pat jau nebeįsivaizduojamas šis festivalis – gyva legenda, o kartais ir reiškiniu vadinamas – „BALTASIS KIRAS“. „Nėra čia ką daug pasakoti, tiesiog reikia atvažiuoti ir pamatyti gyvai, kaip scenoje užkursim rimčiausią groov‘ą bliuzo visatoje!“,– nedaugžodžiauja, bet į festivalį „Bliuzo naktys“ atvykti kviečia Tautvydas Paulius Augustinas.

Legendiniame festivalyje Varniuose pasirodymą surengs legendinė Latvijos bliuzo grupė – „Latvian Blues Band“, kuri yra grojusi Kanadoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Liuksemburge, Italijoje, Egipte bei daugybėje kitų šalių, tarp kurių ir reikšmingiausi bliuzo festivaliai bei muzikos klubai Čikagoje!

„Latvian Blues Band“ puikiai žinomi ir lietuvių publikai, ne kartą bliuzuose surengę savo pasirodymus, pastarąjį kartą Varniuose, prie Lūksto pasirodė dar priešpandeminiame festivalyje, 2019 metais, į jį sugrįš išskirtinai energingam koncertui!

Šiemet festivalyje sulauksime ir brandaus bei originalaus skambesio kolektyvo „Sirupas“ pasirodymo! Jų kūryboje persipina įvairi muzikinė stilistika bei lengvą gilumą turintys dainų tekstai, o pats muzikos stilius tarsi dėlionė susidedanti iš funk, rock, blues, jazz ir reggae mišinio. Grupės dainos pasiekia tiek pačius brandžiausius, tiek ir jų anūkus! Visai kaip ir festivalis „Bliuzo naktys“, kuriame susitinka ir vietą randą ištisos kartos!

„Jau nekantraujam ir laukiam, ypatingo festivalio, ypatingoje vietoje! Nors iki bliuzų dažnas jo lankytojas keliauja vos ne per visą Lietuvą, daugelis jų čia sugrįžta kasmet, nes matyt verta turėti tokią gilią tradiciją, būtent „Bliuzo naktyse“ pasitikti vasaros festivalių sezoną!,– pasakoja festivalio prodiuseris Algirdas Barniškis – Blėka.

Tad liepos 7–8 dienomis, Varniuose, prie Lūksto reiks nepamiršti piniginės, palapinės ir aišku geriausios nuotaikos, o gyvos muzikos garsais bus užtikrintai pasirūpinta!