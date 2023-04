Alanas Chošnau ir Mark Reeder dalyvauja pasaulinėje Žemės dienos kampanijoje: kviečia investuoti į klimato kaitą

Nuo šiandien iki gegužės 6 d. Alano Chošnau ir Mark Reeder dainos „A Loving Touch“ specialiai šiai kampanijai sukurta versija „Mark Reeder's I Want A Mix“ yra oficialiai pristatoma muzikinėje paskyroje, kartu su Brian Eno „Little Roof“, COLDPLAY X H.E.R. „Let Somebody Go (Live at River Plate)“ ir kitų muzikos kūrėjų dainomis. Visi muzikos gerbėjai yra kviečiami vienytis ir investuoti kartu su žvaigždėmis į klimato kaitos projektus, siekiant prisiminti apie aplinkosaugos svarbą mūsų gyvenime ir išreikšti paramą planetai Žemei.

Kasmet balandžio 22 d. yra minima pasaulinė Žemės diena. Šių metų oficiali tema – „Investuok į mūsų planetą“. Aplinkosaugos labdaros organizacijos „EarthPercent“ Londone kvietimu Alanas Chošnau ir Mark Reeder prisijungė prie pasaulio muzikos žvaigždžių.

Žemės dienos proga jų sukurta dainos „A Loving Touch“ šokių muzikos versija „Mark Reeder's I Want A Mix“ – tai išskirtinis muzikinis leidinys, kurį klausytojai tik kampanijos metu galės įsigyti kaip atskirą kūrinį arba bendrame „EarthPercent X EARTHDAY 2023“ kataloge. Visas lėšas, surinktas pardavimų metu, „EarthPercent“ organizacija investuos į aplinkosauginius projektus.

„EarthPercent“ organizaciją 2021 metais įsteigė ir atstovauja garsus britų muzikantas, prodiuseris, vaizdo menininkas ir klimato aktyvistas Brian Eno, kūręs muziką su tokiomis superžvaigždėmis kaip Grace Jones, David Bowie, U2, Coldplay ir daugeliu kitų.

Žemės dienos muzikos investicijų kampanija „EarthPercent X EARTHDAY 2023“ – tai Brian Eno idėja, pradėta įgyvendinti pernai metais. Alano Chošnau ir Mark Reeder pakvietimas dalyvauti šioje kampanijoje yra reikšmingas kūrėjų reputacijos ir muzikos pripažinimas.

Tiesa, tai nėra pirmoji Alano Chošnau ir Mark Reeder muzikinė investicija į klimato kaitą. Kūrėjai, kartu su britų aplinkosaugos konsultacijų bendrove apskaičiavo antrojo muzikinio albumo „Life Everywhere“ įrašų ir šio albumo dainos „Why?“ muzikinio klipo filmavimo Berlyne CO2e emisijas ir finansiškai kompensavo neigiamą poveikį aplinkai investuodami į tarptautinį bioįvairovės ir atogrąžų miškų išsaugojimo projektą per pasaulinę „The Gold Standard“ programą.

Tai susilaukė dėmesio užsienyje, nes Alano Chošnau ir Mark Reeder albumas „Life Everywhere“ tapo pirmuoju pasaulyje klimatui neutraliu elektroninės muzikos albumu pasaulyje.

Kūrėjai akcentuoja, kad tvarumas muzikos versle, kaip ir visose kitose žmonijos veiklose yra ne galimybė, o būtinybė ir kviečia visus muzikos kūrėjus ir kitų menų atstovus atkreipti dėmesį į jų daromą poveikį klimato kaitai ir pagal galimybes ne tik jį švelninti, kompensuoti, bet ir atvirai kalbėti apie tai, įkvėpti savo klausytojus ir kitų sričių meno gerbėjus.

Kviesdamas minėti pasaulinę Žemės dieną, Alanas Chošnau aktyviai ruošiasi koncertiniam vasaros atidarymui Lietuvoje – visus lietuviškos muzikos mylėtojus kviečia į nuoširdžiai planuojamą muzikinę kelionę laiku – savo solinį koncertą Palangoje „Geriausios dainos“, kuris įvyks jau birželio 2 d. Palangos koncertų salėje.