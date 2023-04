Atlikėjas Norbertas pristato singlą „Tik tu gali“: dainą skiria visiems įsimylėjėliams

„Daina „Tik tu gali“ yra apie žmogų, kurį esi karštai įsimylėjęs, jauti jam tokią stiprią trauką, kad net atrodo, jog jis gali tave valdyti kaip marionetę. Tikiuosi, kad šis kūrinys taps įsimylėjėlių hitu ir padės jiems pilnai atskleisti savo jausmus.

Neabejoju, kad ši daina „užkurs“ ne tik žmonių širdis, bet ir sparčiai artėjančios vasaros vakarėlių dvasią“, – pasakoja Norbertas.

– Kūrinyje dainuojama apie asmenį, kuris tik vienas gali kažką padaryti. Kokie yra TOP 3 dalykai, kuriuos gali padaryti tik Norbertas?

– 1.Miegoti 12 valandų. Jei dalyvaučiau miego čempionate – pelnyčiau pirmą vietą. 2. Niekada nenustoti kalbėti. 3. Smagiai leisti laiką – nesvarbu nei kur, nei kada.

– Šiais metais, ​​„Muzikinėje kaukėje“: įkūnijai daugybę žvaigždžių. Jei galėtum – su kuriuo pasaulio atlikėju vienai dienai norėtum susikeisti vietomis? Kodėl?

– Mano nuomone, viena įspūdingiausių pasaulio atlikėjų yra Celine Dion, kurią įkūnijau šiame projekte. Ji yra legenda, mane joje žavi ne tik išskirtinis balso tembras, bet ir dainavimo galimybės. Jei galėčiau vienai dienai susikeisti su ja vietomis, norėčiau, kad tai būtų jos pasaulinio turo koncerto diena, kada stovėdamas prieš tūkstantinę minią dainuočiau hitus „My Heart Will Go On“ bei „It's All Coming Back To Me“.

– Ką norėtum palinkėti savo klausytojams?

– Linkiu išlikti tokiais pat prisiekusiais klausytojais, kad būtume visada top’uose. Klausytis mano naujų dainų ir laukti begalės staigmenų, kurias mes su komanda jums esame paruošę. Ir, kad vėl TV projekte nelikčiau antroje ar trečioje vietoje, kviečiu palaikyti mane „Muzikinės kaukės“ finale, kuris vyks balandžio 29 d.