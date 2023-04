Kadaise seksualiu įvaizdžiu garsėjusi dainininkė Kesha sugrįžta kardinaliai pasikeitusi

Atvėrė tamsiąsias savo puses

Pirmoji dvigubo singlo dalis „Fine Line“ yra apie gyvenimo dvilypumą. Ši daina pristato ir pagrindinę albumo temą. Pasak Keshos, gyvenimo lengvumą galima priimti tik priėmus tamsą.

Tuo tarpu emociškai smarkiame „Eat The Acid“ Kesha pasakoja apie per vieną naktį įvykusį egzistencinį lūžį.

„Mano ego, arba lydėjęs vienišumo jausmas staiga tapo tik maža visumos dalimi. Jie buvo tarsi išardyti.... Kitą rytą parašiau pirmąją šio albumo dainą „Eat The Acid“, kuri tapo naujojo albumo katalizatoriumi“, – teigia ji.

Vėliau Kesha pridūrė:

„Mama mane labai anksti įspėjo, kad niekada nevartočiau rūgšties. Ji papasakojo, kaip paauglystėje buvo šiek tiek jos paragavusi ir ši patirtis jai parodė labai daug... per daug.

Pasakiau sau niekada, niekada to nebandyti. Vis dar nebandžiau. Nenorėjau viso to matyti. Norėjau gyventi laimingai per daug nežinodama.“

Naujasis albumas – nepanašus į jokį kitą Keshos darbą

Dvigubas Keshos singlas „Fine Line / Eat The Acid“ taikliai atskleidžia Ricko Rubino prodiusuojamo naujojo Keshos albumo „Gag Order“ kryptį. Tai – kelionė po žmogaus psichikos gelmes, kol pagaliau yra pasiekiamas paviršius ir mėgaujamasi šviesa.

Pasak atlikėjos, „Gag Order“ ji kūrė savęs pažinimo tikslais mokydamasi priimti tamsiąsias savo puses. Šis darbas nėra panašus į nieką, ką dainininkė yra parašiusi anksčiau. Jame ji susiduria su savo pačios atspindžiais, o stiprybę atranda savo pačios balse.