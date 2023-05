„Vasaros terasa“ pradėjo 18-ąjį sezoną: šįvakar šokdins Ten Walls, kitą savaitę – moteriškos energijos pliūpsnis

„Grojant lietuviams visuomet norisi pasitempti, tačiau mūsų publika yra ir labai smagi bei tikrai mėgsta šėlti. Tad bus tikrai smagu. Sugrosiu ir žinomų hitų, ir naujų kūrinių. Vizualizacijas kūrėme ir taikėme konkrečiai muzikai, tad bus dar ir vaizdų“, – žada šįvakar į ant „Vasaros terasos“ scenos lipsiantis Marijus Adomaitis-Ten Walls.

Viena ilgiausiai veikiančių renginių po atviru dangumi erdvių Vilniuje „Vasaros Terasa“ dar pirmadienį su dideliu „Minimal Mondays“ vakarėliu pradėjo savo 18-ąjį sezoną:

„Nei ekonominės krizės, nei pandemija neatėmė galimybės čia organizuoti renginius. „Vasaros terasa“ išlieka viena esminių renginių vietų Vilniuje ir kasmet pritraukia vis įvairesnę auditoriją“, – džiaugiasi čia renginius organizuojančios muzikos agentūros „DamnGood“ bendrasavininkė Greta Lechavičiūtė.

Kitą savaitę – ryškiausios moterys tęs sezono startą

Antroji sezono atidarymo savaitė džiugins galingais moteriškais balsais ir energija.

Gegužės 24 d. galingo balso atlikėja, Londone kurianti Aistè grąžins mus į Vudstoko erą. Kartu su mišriu britų ir lietuvių orkestru ji pristatys gospelo, pshichodelinės ir soul muzikos elementais prisotintą albumą „The Theory of Everything“.

Į „Vasaros terasą“ sugrįžta pop muzikos karalienė Džordana Butkutė. Pernai bilietai į jos koncertą terasoje buvo iššluoti, tad šiemet tikimąsi tokio paties anšlago. Džordana „Vasaros terasoje“ pasirodys jau gegužės 25 d.

Moteriškos energijos scenoje maratoną tęs Beatrich. Prognozuojama, kad 2023 m. bus Beatrich metai. Šiuo metu didžiausią įtaką jos skambesiui daro tokios moterys kaip Joan Jett, Blondie ir Tove Lo. Todėl šiame koncerte tikėkitės galingo rokenrolinio ir šokių muzikos energijos užtaiso.

Galiausiai tikrą kalendorinę vasarą terasoje pradės Monika Linkytė. Ji birželio 1 d. pirmąkart po dalyvavimo didžiojoje „Eurovizijoje“ pasirodys viešai: „Be abejonės, skambės ir „Čiūto Tūto“, – šypsosi Monika.

Daugiau užsieniečių, tarp jų – ir ekscentriškasis Tommy Cash

Lietuvių jau daugiau nei dešimtmetį pamėgtas žmogus-orkestras Dub FX taip pat sugrįžta į „Vasaros terasą“: „Net nebepamenu kelintas tai bus mano vizitas į Vilnių“, – šypsosi australų žvaigždė, kurio kiekvienas pasirodymas vis kitoks. Savo unikalų šou jis surengs pačiame vasaros įkarštyje – liepos 13 d.

Tuo tarpu ekscentriškasis Tommy Cash Lietuvoje lankysis trečią kartą, bet pirmąjį – „Vasaros terasoje“. „Pagaliau pavyko ir vėl prisikviesti šį smarkių klipų ir dar smarkesnės muzikos kūrėją ir atlikėją. Jį galima vadinti Rytų Europos Lady Gaga“, – šypsosi Aistė Naveckaitė, muzikos agentūros „Damn Good“ bendrasavininkė.

Vizualiųjų menų pankas, reperis savo kūryba kelia bangas, bet dar svarbiau pirštu pabado į opias visuomenės problemas. Tommy Cash ekspresija skleidžiasi ne tik per muziką ar per milijonus peržiūrų turinčius vaizdo klipus, bet ir per madą.

Nenutrūkstamos tradicijos – blusturgiai ir minimalūs pirmadieniai

Be skirtingų gyvos muzikos koncertų ir vakarėlių, „Vasaros terasa“ turi ir metai iš metų besitęsiančias tradicijas. Tai – elektroninės muzikos pirmadieniai „Minimal Mondays“ ir sekmadieniniai „Blusturgiai“.

Pirmasis „Blusturgis“ čia įvyko prieš septyniolika metų. Taip pat ir „Minimal Mondays“ šiltuoju metų laiku sunkiai atsiejami nuo „Vasaros terasos“. Tad būtent nuo šios renginių serijos griausmingai pirmadienį prasidėjo šių metų sezonas.