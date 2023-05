Festivalyje „Bliuzo naktys“ pasirodys bliuzo karaliene iš Filadelfijos tituluojama Juwana Jenkins

Juwana Jenkins išsiskiria savo ugningais bei energingais pasirodymais, kuriuose publiką sužavi savo kurtais dainų tekstais bei originalia muzika. Ši afroamerikietė dainininkė, dainų autorė bei atlikėja yra kilusi iš Filadelfijos festivalyje „Bliuzo naktys“ pristatys tiek savo kūrybą tiek ir klasikinius bliuzo, soul‘o, gospelo, pop ir netgi funk‘o muzikos hitus.

Juwana Jenkins įvardijama ne tik bliuzo karaliene, bet ir geriausiu Filadelfijos muzikos eksportu į Europą! Šiuo metu Juwana gyvena Čekijos sostinėje Prahoje, bet savo pasirodymus rengia tiek Europoje, tiek JAV, tiek Azijoje. Per savo 20 metų muzikinę karjerą Juwana Jenkins dirbo su gerbiamais ir apdovanotais prodiuseriais, o kaip charizmatiška ir labai dinamiška vokalistė ji buvo tokių grupių kaip „Tonny‘s Blues Band“, „Murphy Band“ ir kt. Plačiai įvertintas ir šios bliuzo žvaigždės darbas su žymiu armonininku Charlie Slaviku, o kūrinys „The Blues Keeps You Alive“ sulaukė ypatingų muzikos kritikų dėmesio ir pelnė Juwanai bliuzo karalienės titulą.

Festivalyje „Bliuzo naktys“ bliuzo karalienei Juwana Jenkins scenoje asistuos ir festivalio lankytojams jau pažįstama – rokenrolo grupė iš Latvijos – „KEKSI“, kuri pažada Juwanos Jenkins vokalu nuspalvintą bliuzo kelionę per Ameriką sujungti su neprilygstama energija bei profesionaliu muzikos atlikimu.

Festivalio programa pildosi ir pirmą kartą šiame festivalyje pasirodysiančia grupe „Homechestra“, kurie netrukus klausytojams pristatys ir savo antrąjį albumą „Habits“.

„Daug įvairių istorijų galėsite išgirsti – apie vorą, vidinio grožio procedūras, jūrą, nostalgiją, praradimus, atradimus, apie norą padėti kitiems, apie slėpynes nuo savęs ir kitų, apie grožį ir liūdesį, meilę visiems ir viskam“,– apie tai ko galima tikėtis pirmą kartą „Homechestra“ išgirdus festivalyje pasakoja pati grupė.

Festivalyje pirmą kartą kaip solo atlikėjas pasirodymą surengs ir neseniai antrąjį albumą „Uraganas“ publikai pristatęs – Gamka. Germanui Daškevičiui – Gamkai festivalis „Bliuzo naktys“ puikiai pažįstamas, nes nuo 2018 metų beveik kasmet jame pasirodo su grupe „Flash Voyage“.

Festivalyje „Bliuzo naktys“ antrąjį savo pasirodymą surengs, jau porą metų Lietuvos muzikos padangėje esantis – Lukas Pilkauskas! Pradėjęs veiklą dainomis apie sodus ir ramybę, muzikantas tęsia savo kūrybinę kelionę, narstydamas įvairesnes temas ir potekstes, apie kurias jau netrukus išgirsite ir festivalyje „Bliuzo naktys“! „Grįžtu į bliuzus jau antrą kartą ir man bus labai smagu savo muzika dalintis su festivalio lankytojais ir šiemet!“ – pasakoja Lukas.

Liepos 7–8 dienomis su ką tik paskelbtais muzikos vardais, muzikos žvaigžde iš Australijos – Lachy Doley, legendiniais latviais „Latvian Blues Band“ bei festivalio gerbėjams puikiai pažįstamais vardais: „Garbanotas“, „Baltasis Kiras“, „Kamanių Šilelis“, „Flash Voyage“, „Freestarz“ bei daugybę kitų vardų, Varniuose, prie Lūksto ežero.