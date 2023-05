Menų ir muzikos festivalis „Yaga Gathering“ atskleidžia šių metų festivalio temą ir svarbiausias detales

„Yaga Gathering“ be didelės konkurencijos gali būti tituluojamas kaip vienas vizualiausių Lietuvos muzikos festivalių, jau kelerius metus diktuojantis ir skirtingas festivalio temas. Praėjusių metų festivalio tema „Sanatorium Immortalitas“ kvietė atsikvėpti bei skirti dėmesio savo kūnui ir protui, o šiandien atskleidžiama ir šių metų tema – „Twenty trips around the Sun“! Būtent prieš dvidešimt metų, 2003-siais pirmą kartą susitiko festivalio gentis, nors pačio festivalio pavadinimai keitėsi, idėjos išliko ir šių metų liepos 13–17 dienomis „Yaga Gathering“ pakvies į dar vieną kelionę aplink saulę kartu!

„Festivalio „Yaga Gathering“ kuriamos temos kasmet įgauna netikėtas formas. Festivalis reaguoja į atmosferą ir stengiasi pastebėti, kas dedasi aplink ir visame pasaulyje, tačiau šių metų tema yra ir apie mus pačius. Tikiu, kad pavyks ją atskleisti keistais kampais, nes juk kelionė aplink saulę gali būti labai fizikinė ir labai patyriminė. Tikiu, kad tie, kas tikisi savotiško festivalio gimtadienio, jį tikrai gaus, o kartu su juo ir susipažins su gilia festivalio istorija! Net jeigu vėluoji į „Yaga Gathering“ dvidešimčia metų – dabar pats laikas į ją atvykti ir pradėti savo kelionę aplink saulę!,– pasakoja festivalio kūrybos prodiuseris ir režisierius Šarūnas Kirdeikis.

4 skirtingos „Yaga Gathering“ muzikos erdvės ir šių metų muzikinės dovanos

Vidurvasaryje festivalio lankytojus pasitiks 4 muzikinės erdvės: „Valley“, „Pinegrove“, „Duskwood“ bei „LRT Opus“, kuriose skirtingos muzikos ritmai, gyvi pasirodymai, pokalbiai ir magiški naktiniai šokiai. Šiandien jau aišku, kad „Valley“ scenoje karaliaus tribal/house/dark disco muzikiniai ritmai, kurių garsai neblės net tris festivalio naktis ir čia už pulto muzika džiugins: Dasco, Zebra Centauri, Tronik Youth, Ugne Sync, Aiste Regina, Yoolia b2b Roman SFW, Pakas b2b Roads.

„Pinegrove“ scenoje, kuri kasmet pasiūlo vieną didžiausių ir nuosekliausių programų, subalansuotų idm/ambient/downtempo/dub ir eksperimentinės elektroninės muzikos gerbėjams, savo tradicijas išlaikys ir šiemet veiks nuo ketvirtadienio iki pirmadienio ryto. Paskutinę „Yaga Gathering“ naktį ši scena, užtilus visoms kitoms, kvies visus į paskutinius šių metų festivalio naktinius šokius, o juose: Jake Muir, mu tate, Chillera, Migluma, MigloJE, Elizabete Balčus, Natas Kūnas, SHN.

Pušų kamienuose ošiantys muzikiniai garsai festivaliautojus ragins apsilankyti ir „Duskwood – trance“ scenoje, kuri kaip įprasta bus įterpta į upės vingį ir veiks tris naktis, o joje visumą užliejantys trance/goa-trance/psy-trance ritmai. Būtent šioje muzikos scenoje pasirodymą surengs ir pagrindinis šių metų „Yaga Gathering“ muzikos vardas – Marcus C. Maichel! Tai Hamburge reziduojantis muzikos prodiuseris, kuris nuo 90-ųjų vidurio buvo pagrindinė trance stiliaus muzikos scenos figūra!

Marcus C. Maichel žinomas iš tokių projektų kaip „X-Dream“ ir „The Delta“, kuriuose jis kūrė bendradarbiaudamas su Arne Schaffhausen ir Wayan Raabe. Marcus C. Maichel yra tikslaus, atmosferinio ir dažnai imituojamo tech-trance skambesio vienas iš pradininkų. Šioje festivalio scenoje išvysime ir tokius vardus kaip: tadan, Acid Black, ReKhorkhaty, Overdream, Myazu Polly ir kt.

Dienos metu festivalyje įsikurs ir „LRT Opus“ scena, kurioje festivalio radijas transliuos lietuviškas muzikos įdomybes, o šeštadienį kvies patirti tokių atlikėjų bei grupių kaip Adas ir Viltė, El Chico Fuendre, Spectrum Gemini, MWT, Jaroška, Girių Dvasios, MIJU, Shkema, kuriamus garsus.

Judanti festivalio menų programa

Liepos 13–17 dienomis, įspūdingo grožio miškuose festivalis pristatys ir „Yaga Visionary“ menų programą, kurios pagrindinis raktažodis – judėjimas. Galima tikėtis, kad charakteringa bei nomadiška šių metų menų programa išsidėlios netikėčiausiose festivalio erdvėse, o norint jas visas išvysti, teks dalį jų lokacijų atkoduoti ir patiems festivalio dalyviams. Festivalio lankytojų jusles dirgins instaliacijų gausa, performansai, kuriuose bus galima išvysti profesionalius šiuolaikinio šokio trupės „Aura“ šokėjus bei atskirų menininkų pasirodymus. Festivalio scenas puoš savo srities profesionalų:„Temple Creations“, „Wickiss“, „SpaceSpaceSpace“ komandų bei ilgamečio festivalio draugo iš Ukrainos – Petrix, darbai.

„Yaga Gathering“ paskaitų ir veiklų įvairovė bei erdvės skirtos TIK suaugusiems

Be 4 muzikos scenų, plačios menų programos, festivalio temą atkleidžiančių netikėtų patirčių, „Yaga Gathering“ žinių bei atradimų semtis kvies veiklų bei paskaitų erdvės. Festivalio metu bus galima išgirsti Ugnės Marijos Anrijauskaitės pristatymą apie renginių ir kultūros gentrifikaciją. Istorikė Ugnė Marija dalinsis savo unikaliu požiūrio tašku į renginius ir kultūrą bei auditorijai pateiks įdomią renginių augimo ir kitimo apžvalgą nuo viduramžių iki šiuolaikinių, globalių renginių. Paskaitų erdvėje bus plėtojamos aktualios temos nuo psichologijos iki dirbtinio intelekto, nuo natūralios medicinos iki žalos mažinimo paskaitų apie narkotikus bei seksą.

Šiemet festivalyje bus kuriama ir nauja „Dark Room“ erdvė, skirta tik suaugusiems žmonių žaidimams bei meilei, o mėgstantys festivalio tradicijas bus vėl kviečiami išbandyti save socialiniame žmonių pokalbių eksperimente, kuris padės jausti žmogišką ryšį ir bendravimo džiaugsmą. Įvairi veiklų programa padės išjudinti ne tik kūną, bet ir protą bus tinkama ir aktuali tiek suaugusiems, tiek patiems mažiausiems festivalio lankytojams.

Visa „Yaga Gathering“ magija skleisis liepos 13–17 dienomis, prie Spenglos ežero, Dzūkijos miškuose.