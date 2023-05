 Pirmąkart Lietuvoje koncertuos garsi Australijos indie-dance grupė „Crooked Colours“.

Viena iš labiausiai pripažintų ir mylimų indie dance muzikos grupių „Crooked Colours“ jau seniai yra vadinama labiausiai žavinčiu ir ypač paklausiu Australijos eksportu.

Dešimtmetį muzikuojanti grupė „Crooked Colours“ susikūrė 2013 m. Perto mieste, Vakarų Australijoje, ir išleido du pasaulinę sėkmę pelniusius albumus „Vera“ (2017 m.) ir „Langata“ (2019 m.).

Šiuos albumus pristatė dukart platininiais tiražais išpirkti singlai „Flow“ ir „Do It Like You“, taip pat keturiskart auksiniais tapę hitai „I Hope You Get“, „I'll Be There“, „Hold On“ ir „Love Language“.

Gerai žinoma dėl savo energingų gyvų pasirodymų, grupė „Crooked Colours“ daug gastroliuoja: groja Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Meksikoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje ir gimtojoje Australijoje. Grupė taip pat koncertuoja daugelyje tarptautiniu mastu pripažintų festivalių, tokių kaip „Bonnaroo“, „Outside Lands“, „Life Is Beautiful“, „Splendour In The Grass“ ir daugelyje kitų.

Grupės „Crooked Colours“ įrašų perklausų skaičius muzikos platformose „Spotify“ ir „Apple Music“ viršija daugiau nei 500 mln. kartų, be to, muzikantai išpardavė visus bilietus į daugybę savo koncertų visame pasaulyje.

Grupės naujajį albumą „Tomorrows“ išleido leidybinė įrašų kompaniija „Atlantic Records“. Naujausią įrašą pristatė hitai „Love Language“, „Falling“ ir „No Sleep“.

Iki šiol naujausią savo kūrybą grupė pristatė gastroliuodama Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, o dabar planuoja pirmą kartą per trejus metus surengti koncertinį turą Jungtinėje Karalystėje ir Europoje.

Pasaulinę šovę pelniusi grupė „Crooked Colours“ Lietuvoje pirmąkart koncertuos rugpjūčio 3 d. „Vasaros terasoje“ Vilniuje. Tai bus vienintelis australų indie dance muzikos grupės koncertas mūsų šalyje