Populiarus Kanados dainininkas Mattas Duskas koncertuos Lietuvoje

Užkrečianti Matto Dusko energija ir kalėdinės muzikos ritmai privers net ir didžiausius skrudžus šokti ir kartu dainuoti klasikines šventines dainas: „Let It Snow“, „Santa Claus Is Coming To Town“ ar „Jingle Bells“. Šis šou – tai šventinio džiaugsmo vakaras, kuris žiūrovus nukels į laikus, kai Kalėdos buvo skirtos šeimai, šventėms ir linksmybėms.

„Mane, kaip atlikėją, visada traukė klasikinis Franko Sinatros skambesys“, – sako Mattas Duskas. „Kurdamas šou „A Very Sinatra Christmas“ norėjau atgaivinti ir perteikti jo nesenstančių šventinių melodijų magiją“.

Į sceną Mattas Duskas žengs vilkėdamas elegantišku kostiumu ir kaklaraiščiu, nukeldamas publiką į 7-ąjį dešimtmetį – tikruosius retro muzikos klestėjimo laikus.

„Kalėdų muzika visada užėmė ypatingą vietą mano širdyje ir man didelė garbė, kad galiu ja dalytis su viso pasaulio publika kurdamas šou „A Very Sinatra Christmas“, – teigia Mattas Duskas.

Savo švelniu džiazo skambesiu ir nuotaikingomis švenčių klasikos kūrinių interpretacijomis Mattas Duskas atgaivins šventinę magiją, kuri tuo pačiu bus ir nostalgiška, ir nauja.

Neabejojama, kad publikai kartu su atlikėju dainuojant mėgstamiausias melodijas, taps aišku, kad Kalėdos iš tiesų yra nuostabiausias metų laikas.

„Nepraleiskite progos patirti „A Very Sinatra Christmas“ džiaugsmo ir magijos – griebkite bilietus ir pasiruoškite įžengti į šventinį Kalėdų laikotarpį“, – sako Mattas Duskas.

44-erių metų dainininkas ir dainų autorius Mattas Duskas jau daugelį metų žavi muzikos klausytojus visame pasaulyje. Prie jo sėkmės prisidėjo daugybė populiariais radijo hitais tapusių dainų, kritikų pripažintų albumų ir ištikimų gerbėjų, kurių gretos kasmet vis didėja.

Dainuoti Mattas Duskas pradėjo 9-ojo dešimtmečio viduryje, kai tapo šv. Mykolo chorų mokyklos Toronte auklėtiniu. Vėliau dainininkas studijavo Jorko universitete, kur mokėsi pas džiazo muzikos legendą – Kanados džiazo pianistą virtuozą ir kompozitorių Oscarą Petersoną.

Per savo karjerą Mattas Duskas išleido daugiau nei 10 studijinių albumų, kurie buvo parduoti auksiniais ir platininiais tiražais. Dainininkas ir dainų autorius yra penkiskart pristatytas svarbiausiems Kanados muzikos apdovanojimams „Juno“, dažnai vadinamais kanadietiškais Britų muzikos apdovanojimų ar JAV teikiamų „Grammy“ apdovanojimų atitikmeniu.

„Tokie daininkai, kaip Mattas Duskas iš Toronto, puikiai mokėsi iš Didžiųjų atlikėjų ir retro klasiką pritaikė šiuolaikinei auditorijai“, – apie atlikėją rašo dienraštis „LA Times“.

„Puikiai nardantis grandiozinėse aranžuotėse, Mattas Duskas ypač autentiškai įvaldė Franko Sinatros stilių, dvelkiantį Los Andželo nuodėmėmis – jis atsuko laikrodį maždaug keturis dešimtmečius atgal“, – pritaria džiazo biblija vadinamas leidinys „JazzTimes“.

„Mattas Duskas įspūdingai sugrąžina Las Vegasą į šlovės laikus, nestandartinis dainininkas skamba nepaprastai panašiai į Franką Sinatrą“, – priduria muzikos žurnalas „Billboard“.