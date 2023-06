Karščiausia vasaros premjera: Gabrielius Vagelis ir grupė „69 Danguje“ pristato singlą „Jei Leisi“

„Klipe akyliausi žiūrovai gali surasti ir šokio motyvą iš vieno pirmųjų grupės „69 Danguje“ klipų, kuris yra įtrauktas ir į „Jei Leisi“ choreografiją“, – intriguoja Gabrielius.

Kaip gimė idėja įrašyti dainą kartu?

Grupė „69 Danguje“ nuo pat vaikystės yra mano mėgstamiausia. Prisimenu, kiekvieną kartą, kai per televizorių rodydavo kokį nors koncertą, visada laukdavau, kol pasirodys „69 Danguje“ merginos. Vėliau atsirado svajonė kartu įrašyti dainą. Nei vienos kitos grupės tiek dainų nemoku, kiek jų. Jos yra nerealios.“ – prisimena G.Vagelis.

„Idėja išleisti mums kartu dainą gimė Gabrieliui. Aš jį atsimenu jau nuo senų laikų, kai dalyvavo „Lietuvos balse“. Gabrielius visada buvo kitoks, labai traukiantis dėmesį, tiesiog sukurtas tapti Lietuvos šou pasaulio žvaigžde ir atlikėju iš didžiosios raidės. Manau, kad jis Lietuvoje bus žinomas dar ne vieną dešimtmetį“, – dalinasi G.Alijeva

„Gabrieliaus pirmas pasiūlymas buvo kartu sudainuoti mūsų dainą „Gyvenu“, bet tada buvo labai užimtas laikas ir mums to padaryti kartu nepavyko. Galiausiai mums Gabrieliaus versija labai patiko – taip mes ir susidraugavom. Gabrielius pats itin organiškas, talentingas ir jo vokalas puikus. Buvo labai smagu įrašinėti dainą „Jei Leisi“, mintis kirbėjo jau iš seniau ir labai džiaugiuosi, kad mes ja įgyvendinom“, – pasakoja N.Pareigytė – Rukaitienė

„Kai Gabrielius perdainavo mūsų dainą „Gyvenu“, mes likom labai patenkintos rezultatu. Paskui jam kilo idėja įrašyti dainą kartu su mumis ir mes jam labai dėkingos už tokį norą, ryžtą ir rezultatą“ , – priduria I.Martinkėnaitė

Su kuo jums šis kūrinys asocijuojasi?

Karina: „Daina „Jei Leisi“ kaip šviežio oro gūsis mūsų Lietuvos muzikos padangėje! Ji man asocijuojasi su šviežumu, patrakėliška jaunyste ir laisvės pojūčiu!“

Nijolė: „Kai mes įrašinėjom šią dainą, studijoje buvo labai karšta. Mes ten tikrai kaitom visi. Dainos žodžiai, melodija, emocija, tai tokia aistros ir geismo daina, man ji labai patinka.“

Goda: „Ši daina kelia jauduliuką, nukelia į gerus prisiminimus su mylimu žmogumi. Kaip Gabrielius pasakytu, ji tokia „šėškiška“. Ne veltui jis parašė tokią dainą, kuri atspindėtų ir mus, ir jį.“

Ingrida: „Man ši daina asocijuojasi su dviejų žmonių santykiais, chemija ir trauka. Ji yra apie pačią pradžią, kai nežinai – žmogus tavo ar ne, ji labai intriguojanti.“

Gabrielius: „Ši daina yra apie meilę, geismą ir troškimą kito žmogaus.“

Įvardinkite po vieną smagiausią ir vieną sunkiausią šios dainos arba jos vaizdo klipo kūrimo dalį?

Nijolė: „Smagiausia – tai, kad dirbo profesionali komanda ir visi buvo labai entuziastingi. Labai fainai, gerai, rimtai ir atsakingai nusiteikę. Manau, kad kiekviena grandis ir kiekvienas komandos narys, prisidėjęs prie šio klipo, labai atsakingai pažiūrėjo į visą šį reikalą. O sunkiausia dalis, tai kad reikėjo labai pasiruošti fiziškai, pakankamai ilgai užtrukome, nes norėjome labai gero rezultato. Tai normalu, nori gero rezultato – prakaituok.“

Gabrielius: „Man smagiausia buvo filmuoti šokį. Nuo tada, kai tik nusprendėm kartu įrašyti dainą, nutarėm, kad klipe privalo būti šokis, nes grupės merginų šokiai yra ikoniški. Kalbant apie sunkiausią dalį, tai tikriausiai sudėtingiausias buvo naktinis filmavimas lauke, kai teko persirenginėti degalinėje, bet net ir sunki dalis buvo smagi.“

Karina: „Smagiausia filmavimo dalis buvo pats klipo filmavimo procesas! Labai pakylėta nuotaika ir noras atlikti viską 100 procentu gerai. O sunkiausia dalis jau grįžus namo, kai teko ilgai masažuoti pėdučių pagalvėles, kad praeitų skausmas nuo visos dienos striksėjimų su aukštakulniais.“

Ingrida: „Aš visuose šio proceso etapuose buvau be galo laiminga, man labai viskas buvo smagu – nuo repeticijų iki rūbų primatavimų. Tas kūrybinis darbas neša pasitenkinimą, kai įdedi daug darbo, tame dirba tiek daug gerų profesionalų, tai ir tikiesi to rezultato.“

Goda: „Labai smagios buvo mūsų repeticijos, kai laiką leidome kartu. Sunkiausias – filmavimo galas, nes pareikalavo ir traumų. Šokti buvo tikrai sudėtinga, bet klipe viskas atrodo tobulai.“

Vienas pagrindinių vaizdo klipo akcentų – išskirtinė choreografija. Kiek laiko užtruko ją išmokti?

Gabrielius: „Dainos šokį išmokau per 3–4 repeticijas. Mūsų choreografas Šarūnas Kirdeikis pastatė labai gerą šokį, nei per lengvą, nei per sudėtingą. Jam pavyko padaryti jį tokį, kokį ir įsivaizdavau. Buvo žiauriai smagu.“

Goda: „Išmokti šokį nebuvo labai sunku, nes visos esam šokėjos. Nors nebe 18 metų, bet pasistengusios, manau, pateisinom visus lūkesčius. Smagu, kad Gabrielius buvo didžiausias iniciatorius, kad klipas būtų ne statiškas, o dinamiškas ir, kad mes visi šoktume jame.“

Nijolė: „Kai tik nusprendėm su Gabrieliumi išleisti bendrą dainą, visi vienbalsiai nusprendėm, kad mums reikia ne paprastos choreografijos, o stiprios. Man atrodo, mes tą ir padarėm. Patys šokio žingsniukai yra sudėtingi, daug visokiausių judesiukų, reikėjo paplušėti. Turėjom ne vieną ir ne dvi repeticijas, stengėmės ir repetavom ne tik visi kartu, bet ir kiekvienas atskirai. Labai didelis ačiū Šarūnui Kirdeikiui.“

Ingrida: „Mes buvom susitikę vos kelis kartus. Per tokį trumpą laiką išmokom labai daug ir parodėm labai daug. Tikiuosi galutinis rezultatas džiugins ne tik mus, bet ir žiūrovus.“

Šarūnai, kiek laiko užtruko sukurti choreografiją šiai dainai? Kokia buvo tau viena smagiausių ir sunkiausių jos kūrimo dalių?

„Choreografiją šiai dainai sukūriau lygiai per valandą. Pop scenoje esu jau labai daug metų, pop stiliaus muzika mane smarkiai įkvepia, iš karto atsiranda daug minčių. Smagiausia dalis buvo kurti merginų šokio dalį, o kalbant apie sunkiausią momentą – tai turbūt važiuoti repetuoti į Kauną. Tad, jei visame procese sunkiausias dalykas buvo nuvažiuoti į Kauną, tai įsivaizduokit, kaip buvo faina ir smagu“ – prisimena Š.Kirdeikis.