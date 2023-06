Šeštadienį Lukiškių kalėjime – britų roko žvaigždės ir ikonos Jameso Bay koncertas

Daugybės apdovanojimų laureatas ir „Grammy“ nominantas Jamesas Bay yra išskirtinis talentas ir su niekuo nesupainiojamas artistas. Jis velniškai geras gitaristas ir dar geresnis dainų autorius. Šis koncertas – reta galimybė tokio lygio artistą išgirsti pakankamai intymioje aplinkoje Vilniuje.

Šią vasarą jis pasirodo išskirtinai didelėse scenose Europoje ir Šiaurės Amerikoje, o po kelių savaičių dalinsis scena su legendiniu gitaros ir mikrofono kolega Bruce’u Springsteenu garsiajame Londono Haid parke. Taylor Swift, Vilnių jau pažįstantis Lewis Capaldi, Alicia Keys, Edas Sheeranas – tai tik keli muzikos pasaulio vardai, su kuriais turėjo reikalų Jamesas Bay.

Pats Jamesas Bay savo fanus į šį koncertą pakvietė miela vaizdo žinute. Tokios jo pastangos užmegzti ryšį su fanais Lietuvoje tikrai vertos pagarbos. Šį koncertą gyvai galės pamatyti ribotas skaičius žmonių ir Vilniaus miesto svečiai.

Šios vasaros pabaigoje Jamesas Bay, kaip specialus svečias, iškeliauja į turą su žinoma amerikiečių folkroko grupe „The Lumineers“, tačiau gerbėjai jau dabar abejoja, kas ką turėtų apšildyti šiuose koncertuose. Dainininkas jau dalinosi scena su tokiais atlikėjais kaip Hozier ar jau minėtu Edu Sheeranu, o kadaise apšildė gyvuosius klasikus „The Rolling Stones“.

Jamesas iki šiol prisimena, kaip jų vokalistas Mickas Jaggeris prieš koncertą mankštinosi su 10-čia asmeninių trenerių. Tuomet jis ir pats suprato, kad elgėsi teisingai po koncertų anksti grįždamas į viešbutį. Dabar gitaristo užkulisiuose yra „organinis sveikas maistas. Jokių narkotikų, jokio „Jameson“, daugių daugiausia, butelis gero vyno.“

11-metis mados žurnalo iliustratorės ir vyno pirklio sūnus, įkvėptas Erico Claptono kūrinio „Layla“, susirado seną penkiastygę gitarą ir ėmė mokytis klasikinės gitaros pagrindų. Išvažiavęs studijuoti muzikos į Braitoną, čia jis pradėjo groti atviro mikrofono vakaruose, kuriuose galėjo pasirodyti visi norintys.

Galbūt Jamesas ir toliau būtų grojęs tiems keliems nuobodžiaujantiems klausytojams jei vienas jų nebūtų įkėlęs jo pasirodymo įrašo į internetą. Po savaitės jaunasis muzikantas pasirašė sutartį su įtakinga įrašų kompanija „Republic/Universal“, 2013-taisiais išleido savo debiutinį minialbumą „The Dark of the Morning“, o po metų jau koncertavo visoje Didžiojoje Britanijoje, pristatydamas pilnavertį savo įrašą „Chaos ant the Calm“.

Kartu su tokiais atlikėjais kaip Hozier, ką tik „8 Festival“ vardu Jacku Garrattu ir kitais Jamesas Bay ėmė dominuoti to meto britų popmuzikoje savo amerikietiška bliuzo maniera. 2016-taisiais Vilniuje laukiamas artistas buvo net tris kartus nominuotas „Grammy“ apdovanojimuose ir net keturis kartus britų muzikos apdovanojimuose.

Šioje ceremonijoje atlikėjas pasirodė scenoje kartu su Justinu Bieberiu, nors toks pasirodymas ir nebuvo planuotas. Jamesas Bay išgelbėjo Bieberį ir talkino jam grodamas gitara.

Populiariausius Jameso Bay singlus „Let it Go“ ir „Hold Back the River“ greičiausiai esate girdėję, net jei nežinote, kad juos atlieka Jamesas Bay – internete jie renka šimtus milijonų perklausų ir peržiūrų. Jamesą Bay turbūt mėgsta net mažieji, nes filme „Cars 3“ skamba jo pergrota Tomo Petty daina „King's Highway“. Neapleidžia jausmas, kad tai bus vienas įsimintiniausių koncertų šiais metais. Ateikite pritarti dainoms, kurias mokate mintinai bei atrasti naujų.

Praėjusiais metais išleidęs savo trečiąjį albumą „Leap“, šiandien Jamesas Bay yra linksniuojamas visame pasaulyje. Leidinys „Clash“ albumą apibūdino kaip „šiltą apkabinimą trokštantiems pamatyti gerąją pusę tarp gyvenimo audrų“. Jame kūrėjas atskleidžia savo anksčiau nematytą ir mažiau apsaugotą pusę, sėkmingai išplėsdamas savo meninę paletę.

Tolyn žvelgianti muzikos agentūra „8 Days A Week“ šį savaitgalį taip pat organizuoja Jameso Bay pasirodymą magiškoje Siguldos pilyje, Latvijoje ir čia jo laukia dar vienas koncertas atvirame ore. Jamesas Bay Latviją jau gerai pažįsta – ten jis kadaise dalinosi viena scena su draugeliu Edu Sheeranu.

Nepraleiskite savo šanso šeštadienį gyvai pamatyti šios muzikos garsenybės ir užsimiršti jo kūryboje. Nors Jamesas Bay išbandė didžiuosius festivalius, stadionus ir prestižines koncertų sales, jo muzika yra labai asmeniška ir intymi. Tokią kūrybą visada sunkiau transliuoti, ji turi būti tikra, o groti gyvai reikia iš širdies. „Stengiuosi, kad viskas būtų žmogiška ir emocionalu“, – sako jis: „Sunku atrasti pusiausvyrą, bet kai tai išgirsti, supranti.“