Istorinis muzikos įvykis: Į Vilnių jau atvyko britų roko žvaigždė Jamesas Bay

Jamesas Bay džiaugiasi, kad dar niekur negirdėtas dainas publika koncertuose jau dainuoja kartu, o jo talento gerbėjai spėlioja, kaip skambės naujasis albumas. Prieš kelias dienas Jameso Bay koncertą Prahoje nutraukė audra, bet, tikėkimės, Vilniuje muzikos magija išsklaidys visus debesis.

Jamesas Bay šią vasarą groja daugybę koncertų Europoje ir JAV. Visi pripažįsta, kad būtent gyvuose pasirodymuose jautri atlikėjo energija atsiskleidžia geriausiai. Šį pavasarį britų roko muzikos ikona pasirodė prestižinėje Londono koncertų salėje „Royal Albert Hall“ ir išpildė savo seną svajonę.

„Negaliu patikėti, kad grojau „Royal Albert Hall“. Svajonė virto realybe. Nuo pat vaikystės man tai buvo ypatinga vieta. Mano tėvas pasakojo, kaip matė čia tokias didžias grupes kaip „Cream“ ar „Pink Floyd“. Augdamas pats ėjau čia klausytis daug įvairiausių dalykų. Esu apsėstas šioje šventoje erdvėje įrašytų gyvų albumų“, – nors jau pripažintas visame pasaulyje, jis nuoširdžiai džiaugėsi šiuo pasiekimu.

Už kelių savaičių Jameso Bay laukia dar didesnis išbandymas – garsiajame Londono Haid parke jo laukia didžiulis koncertas su gyva legenda Bruce Springsteenu. Aukščiau tik dangus! Tiesa, prieš tai Jamesas Bay soliniame koncerte išbandys jau daugelio garsių vardų „patikrintą“ Lukiškių kalėjimo sceną Vilniuje ir magišką Siguldos pilį Latvijoje.

Muzikos mylėtojai ir fanai visame pasaulyje jau matė daugybę įvairių Jameso Bay pusių. Iš pradžių jis buvo „Grammy“ nominuotas trubadūras, dainuojantis akustinius širdgėlos himnus iš savo 2015-tųjų albumo „Chaos and the Calm“. Tai peraugo į sunkesnį skambesį ir skrybėlės bei ilgų plaukų praradimą „Electric Light“ (2018), o visa tai susimaišė minialbume „Oh My Messy Mind EP“.

Praėjusiais metais įrašytame naujausiame savo albume „Leap“ kūrėjas pasakoja naują istoriją. Kritikai pripažįsta, jog kartu su ataugusiais plaukais bei skrybėle Jamesas Bay grįžo į komforto zoną su savo akustinėmis dainomis „prie laužo“ ir būtent jose atsiskleidžia nepaneigiamas šio atlikėjo talentas. Pats atlikėjas sako, jog sukūrė „pažeidžiamiausią“ savo įrašą. Belieka jam pritarti.

Jam labiausiai patinka kūrinys „One Life“, tačiau gyvai labiausiai patinka groti „Everybody Needs Someone“. Peržiūromis ir perklausomis gerbėjai taip pat akivaizdžiai „balsuoja“ už „Give Me The Reason“ ir „Chew On My Heart“.

Albumą Jamesas Bay skiria savo artimiausiems draugams ir, visų pirma, antrai pusei Lucy, su kuria jis gali jaustis visiškai atviras ir pažeidžiamas.

Nežinia, ar dar kada nors sulauksime jo Lietuvoje. Po koncertų su Taylor Swift, „The Rolling Stones“, Edu Sheeranu, „The Lumineers“ ir kitais Jamesas Bay pats šovė į viršūnę ir pagaliau prisistatys sostinės publikai.

Šio atlikėjo koncertai yra savotiška muzikos terapija visiems, ieškantiems šviesiosios gyvenimo pusės. Ypač tokiais tamsiais laikais pasauliui kaip niekad reikia tokio raminančio muzikos terapeuto su gitara.