Šį rudenį Vilniuje pasirodymą surengs pasaulinė elektroninės muzikos žvaigždė Dynoro

„Lithuania HQ“, vienareikšmiškai sėkmingiausia mūsų šalyje startavusi elektroninės muzikos kompanija, šį rudenį surengs pirmą savo atlikėjų pasirodymą Lietuvoje po ilgos pertraukos.

Kartu su Dynoro prie DJ pulto stos Europoje pripažinti „house“ muzikos vardai – Lucky Luke, Gaullin ir Fella. Dar daugiau atlikėjų „Lithuania HQ“ paskelbs artėjant koncertui. Planuojama, kad renginio programa truks apie 7 valandas, o didžėjai klausytojų nepaleis iki pat paryčių.

„Parodysime visiškai atsinaujinusią „Lithuania HQ“ pusę – dar daugiau, nei matosi mūsų leidžiamoje muzikoje“, – sako vienas būsimo renginio atlikėjų Fella.

„Dalyvių laukia dar niekur negroti ir tik šiam renginiui ruošiami pasirodymai – su išskirtiniu „house“ muzikos stiliumi, specialia vakaro tema ir stilistika, kuri klausytojus dar labiau priartins prie didžėjų. Parodysim visiškai naują „Lithuania HQ“ veidą, kurį toliau vystysim mūsų kuriamoje ir leidžiamoje muzikoje“ – teigia jis

Dynoro – stulbinamos sėkmės pasaulyje sulaukęs iš Lietuvos kilęs elektroninės muzikos prodiuseris, išgarsėjęs 2019 metais su hitu „In My Mind“, kuris vien tik „Spotify“ platformoje surinko per 1,2 mlrd. perklausų ir dar 1,3 mlrd. peržiūrų „YouTube“ platformoje.

Dynoro jau surengė išskirtinius pasirodymus didžiausiuose pasaulio festivaliuose „Tomorrowland“ ir „Lollapolooza“, o rudenį vyksiantis pasirodys bus viso labo trečias Lietuvoje per visą karjerą. Naujausias Dynoro pristatomas kūrinys – kartu su TRFN įrašytas „Deja Vu“, kurį šias metais išleido įrašų kompanija „Sony B1 Germany“.

Antrasis vakaro atlikėjas Lucky Luke – vienas žymiausių Lietuvos elektroninės muzikos prodiuserių, geriausiai žinomas dėl savo „Cooler Than Me“ remikso, surinkusio peri 250 mln. perklausų „Spotify“ platformoje.

Šiuo metu Lucky Luke kuria „disco“ muzikos elementų įkvėptą „house“ atsaką. 2023 metais Lucky Luke pristatė savo naują kūrinį „Give It To Me“, kuris „Spotify“ platformoje jau surinko 27 mln. perklausų.

Taip pat renginyje pasirodys vienas pagrindinių „Lithuania HQ“ prodiuserių – Gaullin, elektroninės muzikos gerbėjų pripažinimo sulaukęs savo „Moonlight“ remiksu, surinkusiu 270 mln. perklausų „Spotify“ platformoje. Naujausias Gaullin hitas „Say It Right“ sparčiai kyla ir jau artimiausiu metu užkariaus „Spotify“ topus.

Paskutinis iš jau paskelbtų „Lithuania HQ“ renginio atlikėjų – Fella, ilgametis kompanijos prodiuseris, geriausiai žinomas dėl savo kūrinio „Trust In Me“. Fella neseniai įsiveržė į Europos elektroninės muzikos rinkas su dviem ypač populiariais kūriniais „Dream Of Us“ ir „You Belong With Me“. Abu kūriniai sėkmingai kopia Europos radijo stočių ir „Spotify“ topuose.

„Lithuania HQ“, didžiausia Lietuvoje startavusi elektroninės muzikos leidybos kompanija, buvo įkurta 2012 metais. Novatorišku požiūriu į „house“ muziką kompanija įsiveržė į Europos elektroninės muzikos sceną ir kartu padėjo iškilti žymiausiems iš Lietuvos kilusiems elektroninės muzikos atlikėjams.

Šiuo metu „Lithuania HQ“ dirba su muzikos leidybos kompanija „Sony Music“ bei bendradarbiauja su elektroninės muzikos prodiuseriais ir talentais iš viso pasaulio.

„Lithuania HQ“ renginys vyks spalio 27 dieną Vilniuje, menų fabrike „Loftas“. Koncerte pasirodys elektroninės muzikos atlikėjai Lucky Luke, Gaullin, Fella ir Dynoro, o renginiui artėjant bus paskelbta ir daugiau šio vakaro svečių.