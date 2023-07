Mindauginių savaitgalį Palangoje – ypatingas Manto Jankavičiaus šou „Rhapsody Recomposed“

Neblėstančia energija ir talentu trykštantis Mantas Jankavičius jau ne kartą įkūnijo britų roko muzikos grupės vokalistą Freddie Mercury, tačiau projektas „Mantas: Rhapsody Recomposed“ ypatingas netikėtu legendinių kūrinių atlikimo skambesiu.

Liepos 8 d. Palangos koncertų salėje susirinkę klausytojai žymiausias „Queen“ dainas išgirs visai kitaip – scenoje grupės dainos bus akompanuojamos populiariajai muzikai nebūdingu instrumentu – vargonais, kuriais skambins profesionalus vargonininkas Robertas Lamsodis.

Išskirtiniame atlikėjo Manto Jankavičiaus koncerte – specialiai paruoštos aranžuotės vargonams, puiki muzikantų grupė bei, žinoma, M. Jankavičiaus teatrališkumas ir vokalas. Įsimintiną renginį papildys ypatinga scenografija bei efektingi kostiumai.

Pasiruošimas tokiam šou M. Jankavičiui ir vargonininkui R. Lamsodžiui buvo ne menkas, bet labai intriguojantis iššūkis. Vargonais atlikti populiariąją, roko muziką nėra įprasta ar lengva.

Atlikėjai ilgas valandas praleido repetuodami, gerindami atlikimo techniką, ieškodami tobulo skambesio, derančio su laikui nepavaldžia „Queen“ grupės muzika, taip sujungdami šias dieviškas jėgas į nepamirštamą reginį.

„Liepos 8 d. scenoje susitiks dvi dieviškos jėgos – didingas vargonų skambesys ir „Queen“ muzika, kurios niekaip kitaip ir nepavadintum, kaip dieviška. Vargonai dar labiau sustiprins galingą roko muzikos skambesį. Labai džiaugiuosi, kad šis muzikinis projektas nuskambės pajūryje“, – apie koncertą sako M. Jankavičius.

Koncerte Palangoje susirinkę klausytojai išgirs visų širdis virpinančius ir balso galimybes patikrinti nejučia verčiančius hitus „We Are the Champions“, „We Will Rock You“, „Bohemian Rhapsody“, „I Want To Break Free“, „Show Must Go On“ ar „Love of My Life“.

Į sceną lipdamas atlikėjas Mantas Jankavičius visada atiduoda visą save, o jo muzikiniai gabumai ir teatrališkumas nepalieka abejingų. Muzikantai ir šį kartą sieks, kad kuriama pasirodymo energija ir muzika sugriaudėtų visoje salėje ir pasiektų net toliausiai sėdinčius žiūrovus.