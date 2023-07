Sostinę netrukus sudrebins repo vizionieriaus Denzelio Curry pasirodymas

Į Lietuvą reperis atvyksta tarp pasirodymų viename didžiausių hiphopo ir regio festivalių Europoje „Splash!“ Vokietijoje, taip pat – „Roskilde“ Danijoje ir „Dour“ Belgijoje, kur jis šią vasarą šokdina šimtatūkstantines minias. Jūsų mėgstamiausio reperio mėgstamiausias reperis nuolat laviruoja tarp old school repo, drum'n'bass, trap ir poezijos.

Denzelis Curry savo karjerą pradėjo 2010-ųjų pradžioje Floridos pogrindžio scenoje ir iškart susilaukė daug dėmesio dėl savo atlikimo technikos. Pirmąjį solinį albumą „Nostalgic 64“ išleido 2013-aisiais, o po dviejų metų tiesiog sprogo su singlu „Ultimate“. Pastarasis „Spotify“ platformoje buvo grojamas jau daugiau nei 200 milijonų kartų.

Šis reperis gerai žinomas dėl savo tiesioginės išraiškos ir dainų tekstų, kuriuose skamba aštri visuomenės kritika, tikros emocijos ir pagyrų tirados. Sparčiai augant populiarumui, Denzelis Curry niekada nesikartojo ir šiandien jo diskografija yra viena įdomiausių ir įvairiausių Amerikos hiphope. Pastaraisiais metais būti repo fanu yra tiesiog nuostabu ir madinga. Šis žanras nuolat atranda naujas formas ir šiandien yra labai įvairus, tačiau Denzelio Curry kūryba išsiskiria net ir tokiame kontekste.

Praėjusiais metais išleistas džiazuojantis albumas „Melt My Eyez See Your Future“ atskleidė kiek ramesnę reperio pusę ir užlipo aukščiausiai „Billboard“ populiariausių sąrašuose. Šiame albume kaip svečiai dalyvauja T-Pain, 6lack, slowthai, Rico Nasty, J.I.D ir Thundercat. Hiphopo bendruomenė aptarinėja albumo panašumus su retrospektyviniu kolegos Kendricko Lamaro įrašu.

Šį pavasarį legendinio Jimi Hendrix užsakymu suprojektuotoje įrašų studijoje Niujorke Denzelis Curry su grupe „Cold Blooded Soul Band“ įrašė minialbumą „Live At Electric Lady“. Jame be kelių kūrinių iš naujausio albumo, skamba Erykah Badu „Didn't Cha Know“ ir japoniško serialo „Detective Story“ tema „Lonely Man“.

2024-aisiais jau planuojamas dar vienas „Designed by Angels“. Jame Vilniuje savaitgalį laukiamas artistas atskleis melodingesnę savo pusę, įtakotą mėgstamiausių R&B įrašų.

Denzelis Curry yra itin kvalifikuotas ir techniškas menininkas, niekada neaukojantis aistros. Jei anksčiau jo koncertai panašėjo į audringus išsitaškymus, tai pastaruoju metu Denzelis Curry siūlo daugiau savistabos dainų, kurių verta klausytis atidžiau. Jo balsas aiškus ir paveikus, jis smūgiuoja kiekvieną žodį ir gali parklupdyti.

Viename jo koncertų atlikėjo mikrofonas buvo atjungtas, nes baigėsi numatytas renginio laikas. Tuomet nutiko kažkas magiško, vien savo balsu Denzelis Curry užbūrė publiką, parodydamas kiek daug talento ir charizmos jis turi.

Sekmadienio vakarą pradės intelektualaus eksperimentinio repo kūrėjai IYE iš Vilniaus. Du albumus „AJAJAI“ ir „Sveiki gyvi“ išleidę IYE pripažįsta, jog Denzel Curry buvo vienas atlikėjų, inspiravusių jų projekto kryptį: „Singlai „ULT“ ir „Ultimate“ 2015 metais buvo stipri alternatyva žanre nusistovėjusiam skambesiui. Dėmesį patraukė ir politiškai pakrauti, agresyvūs tekstai. Atidesni klausytojai tikrai atpažins tam tikrus panašumus mūsų kūriniuose.“