Aludarių diena Kaune: organizatoriai pristatys unikalią erdvę, sukurtą išskirtinai šiai šventei

Be to, būtent per šį renginį bus pristatyta naujiena: išskirtinai šiam renginiui sukurta unikalios koncepcijos erdvė – alaus sodas (vok. biergarten).

Pasak „Volfas Engelman“ Alaus kompetencijų centro koordinatorės Audronės Saulėnienės, alaus sodo idėja atsirado Bavarijoje XIX amžiuje.

„Ilgą laiką švieži apynių gėrimai buvo laikomi rūsiuose šalia miesto vartų ir šaldomi ledu iš ežerų ir tvenkinių. Rūsiai buvo padengti žvyru, juose pasodinti paviršines šaknis turintys kaštainiai. Tuo metu patiekti gėrimus iš šių rūsių buvo galima tik konkrečiu dienos metu, tad tarp dienos keliauninkų greitai išpopuliarėjo nauji kelionių maršrutai, vedę tiesiai prie alaus sandėliavimo vietų.

1812 m. Bavarijos karalius Maksimilianas Juozapas leido patiekti gėrimus bet kuriuo dienos metu, tad visi, norintys jų paragauti, rinkosi lauke, rūsiuose ir soduose, nes kitos populiarios susitikimų vietos, tokios kaip miškininkų namai, paštas ar galvijų ūkiai, visoje Bavarijoje buvo renovuojami“, – istorinėmis detalėmis dalijasi A. Saulėnienė.

Jos teigimu, Vokietijoje alaus sodai iki šiol yra labai populiari pasisėdėjimų vieta, kur žmonės susirenka atsigaivinti gėrimais ir pasimėgauti vieni kitų draugija.

„Dabar tokios erdvės plačiai paplitusios įvairiose pasaulio šalyse, o mes norime sukurti tokią erdvę ir Lietuvoje, pamažu su žmonėmis dalydamiesi puikiomis bavariškomis tradicijomis. Būtinas tokios erdvės elementas – augalija, simbolizuojanti sodą. Šiemet per Aludarių dieną turėsime atskirą alaus sodo zoną, kurioje šventės dalyviai galės prisėsti ir pasivaišinti gėrimais, užkąsti.

Bus galima paragauti ne tik tradicinės bavariškos virtuvės patiekalų, tokių kaip karkos ir bratwurst dešrelės, bet ir pasaulio virtuvės valgių – mėsainių, picų, wok patiekalų ir bao sumuštinių“, – pasakoja A. Saulėnienė.

Skirtingų formatų pažintinės veiklos

Renginio organizatorės teigimu, šiųmetėje šventėje bus susitelkta į aludarystės meno pažinimą įvairiomis formomis.

„Tikime, kad pažinti aludarystę galima ne tik pabaigus šios srities mokslus ar joje dirbant, bet ir įvairiais kitais įtraukiančiais būdais. Todėl Aludarių dienos metu kviesime pažinti šį amatą dalyvaujant mokamose kraftinių gėrimų degustacijose, nemokamose ekskursijose po didįjį bravorą, žaidžiant ir per kitas atrakcijas.

Šventės metu tradiciškai pasveikinsime aludarius ir atidarysime Aludarių dienos statinaitę, o į sceną žengs DJ Jovani, Augustė Nombeko ir Kastytis Kerbedis. Šventės erdvėje bus įrengta ir fotozona smagiausioms akimirkoms įamžinti“, – apie renginio programą pasakoja A. Saulėnienė.

Jos teigimu, specialiai šventei bus išvirta ir 4 naujų rūšių gėrimų, vyks mokamos degustacijos.

„Degustacijų dalyviai bus supažindinti su ragaujamų gėrimų istorijomis. Kalbant apie naujus, specialiai Aludarių dienai išvirtus gėrimus, pristatysime išties vasariškus skonius, tarp kurių – pasiflorų, kavos ir juodųjų serbentų aromatai“, – užuominomis dalijasi A. Saulėnienė.

Kvies stebėti gėrimų gamybos proceso iš arti

Dar viena ypatinga šių metų Aludarių dienos pramoga, pasak A. Saulėnienės, tai ekskursijos po didįjį bravorą.

„Jose galės dalyvauti iš anksto užsiregistravę žmonės, ekskursijos bus nemokamos. Jose pasakosime, kaip vyksta gėrimų gamyba, ir atskleisime kitas aludarystės pasaulio subtilybes ir paslaptis.

Aludarių dienos šventėje kviečiame dalyvauti ne tik kauniečius, bet ir miesto svečius – bravoras įsikūręs vos kelios minutės pėsčiomis nuo traukinių ir autobusų stoties, todėl renginio vietą patogiai pasieksite kone iš bet kurio Lietuvos kampelio“, – kviečia renginio organizatorė.

Renginio vartai atveriami liepos 14 d., penktadienį, 16.00 val. Renginio pradžia – 17.00 val. Adresas – Kaunakiemio g. 2, Kaunas.