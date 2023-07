Taylor Swift ir vėl gerina populiarumo rekordus: prabilo apie išgyvenimus

Tarp 16 naują skambesį įgavusių dainų albume galima rasti ir 6 anksčiau negirdėtus kūrinius „From the Vault“ bei dainas su kitais garsiais atlikėjais.

„Jis čia. Jis jūsų, jis mano, jis mūsų. Tai albumas, kurį parašiau viena apie savo fantazijas, širdies skausmus, dramas ir tragedijas, kurias išgyvenau būdama 18–20 metų. Prisimenu, kaip dėliojau šių dainų sąrašą ir svarsčiau, kaip teisingai papasakoti savo istoriją.

Tuo metu, kai pasirodė pirmoji albumo versija, keletą dainų, kuriomis iki šiol be galo didžiuojuosi, nepateko į jį, tad su nauja versija, dovanoju jums dar šešis (From The Vault) kūrinius! Perrašiau šį albumą būdama 32 metų ir prisiminimai, kuriuos jis sugrąžino, pripildė mane nostalgija ir dėkingumu. Už gyvenimą, už jus, už tai, kad galiu susigrąžinti tai, kas priklauso man. Milijoną kartų ačiū už prisiminimus, kuriuos kartu patyrėme“, – kalba T. Swift.

Kodėl Taylor Swift perrašinėja pirmuosius savo albumus?

Jau keletą metų T. Swift kovoja su buvusiu jai atstovavusios įrašų kompanijos vadybininku ir garsia muzikos industrijos figūra S. Braunu bei S. Borchetta. Nesutarimai prasidėjo tada, kai S.Braunas įsigijo „Big Machine Records“ – įrašų kompaniją, su kuria dirbusi T.Swift išleido šešis albumus, pelniusius pasaulinį pripažinimą ir begalę apdovanojimų. Nuo 2021-ųjų atlikėja ėmėsi iš naujo įrašinėti savo didžiausiais hitais tapusias dainas ir tokiu būdu susigrąžinti visas teises į jas.

„Manau, kad viešinimas to, kas vyksta su manimi, gali pakeisti kitų atlikėjų sąmoningumo lygį ir galbūt padėti jiems išvengti panašaus likimo. Man siunčiama žinutė labai aiški: būk gera mergaitė ir užsičiaupk. Arba būsi nubausta. Tai neteisinga. Nei vienas šių vyrų neprisidėjo prie dainų kūrimo. Neprisidėjo ir prie ryšio su mano gerbėjais užmezgimo bei palaikymo“, – kalbėjo dainininkė, prašydama gerbėjų susivienyti.