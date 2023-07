Vizualiųjų menų pankas ir reperis Tommy Cash šį ketvirtadienį – „Vasaros Terasoje“

Niekas nedarė taip, kaip Tommy

Pasaulis Tommy Cash dabar žino ne tik kaip puikų repo ir trapo atlikėją, bet ir kaip konceptualų menininką. Jo kūryboje jungiasi postsovietinė estetika, šiuolaikinės tendencijos ir, žinoma, humoras. Paklaustas, kaip jis norėtų būti prisimintas po mirties, žinomas estas atsakė.

„Niekas nedarė taip, kaip Tommy“, – atsakė žinomas estas paklaustas kaip jis norėtų būti prisimintas po mirties.

Milijoną sekėjų vien „Instagram“ socialiniame tinkle turintis kūrėjas savo gerbėjus nuolat stebina išradingais trumpais vaizdo įrašais, kuriuose draugiškai pasijuokia iš tam tikrų pasaulio aktualijų ir madų.

Dabar Tommy Cash yra vienas geidžiamiausių Paryžiaus mados savaičių svečių. Jis į mados šou niekada neateina tik pasižmonėti. Žymusis estas mados šou rėmuose sukuria savo asmeninį performansą.

Tarkime, mados namų „Balenciaga“ renginio metu jis apsimetė paparaciu ir fotografavo bei kalbino kitas žvaigždes, kol „Euphoria“ serialo aktorė Zendaya jį atpažino. O, tarkime, „Loewe“ šou metu jis gyvai mezgė ant savęs dėvimą rūbą. Tokio tipo performansų jis surengė jau išties labai daug.

Mados ir muzikos ikona gimė Taline

Tomas Tammemets, pasauliui žinomas kaip Tommy Cash, gimė 1991 m. Taline ukrainietės ir ruso šeimoje. Išpopuliarėjęs gimtojoje Estijoje, 2019 m. Tommy surengė gastroles 50-yje JAV ir Europos miestų, kurių metu pristatė albumą „¥€$“. Tai buvo jo tarptautinės karjeros spurtas.

Beje, dar 2017 m. jis koncertavo ir Vilniuje: „Lietuva – šalis, kurioje įvyko vienas pirmųjų mano tarptautinių pasirodymų. Ši šalis man asocijuojasi su grynu oru ir miškais“, – nuoširdžiai į klausimą, kokie yra jo prisiminimai iš Lietuvos, atsakė Tommy.

Netrukus jo kuriamą meną, kuriame gausu humoro ir estetikos, pastebėjo ne tik melomanai, bet ir mados pasaulio ikonos – dizaineriai Johnas Galiano ir Rickas Owensas. Bendradarbiaujant su jais Tommy sukūrė savo minikolekcijas. Taip pat dirbo su tokiais prekių ženklais kaip „Adidas“ ir „Kappa“.

Viename interviu Tommy netgi užsiminė, kad visą gyvenimą jis neplanuoja koncertuoti. Jo didysis tikslas – tapti konceptualaus meno kūrėju. Apie Tommy kūrybą jau dabar nuolat rašo didžiausi mados, muzikos ir kino leidiniai.

Žurnalas „Dazed“ gyrė jo drąsų būdą atkreipti dėmesį į opias šiandienos temas. „NME“ teigia, kad Tommy ekscentriškas repavimo stilius puikiai atitinka dabartinius laikus. „Vogue“ jo stiliaus pojūtį apibūdina kaip maištingą ir keistai juokingą.

Tommy Cash yra nepriklausomas menininkas, neprisirišęs sutartimis prie jokių leidybinių kompanijų. Bendri darbai su tokiais muzikos sunkiasvoriais kaip Diplo, Little Big, $uicideboy$, Boys Noize ir kt. jį įtvirtino kaip aukšto lygio muzikos kūrėją. Be to, jis visuomet siekia pranokti save ir niekada nebūti vidutinybe.

Naujausią Tommy Cash muzikinę programą galima bus gyvai išvysti jau šį ketvirtadienį, liepos 27 d., „Vasaros Terasoje“.