Svarbiausi rugpjūčio mėnesio renginiai Lietuvoje: nuo grandiozinio „Imagine Dragons“ pasirodymo, iki grupės „SEL“ šou

Ryškiausiu paskutinio kalendorinės vasaros mėnesio įvykiu Lietuvoje taps Vingio parką drebinsiančių Amerikos rokerių „Imagine Dragons“ pasirodymas – čia susirinkusieji išgirs puikiai žinomus grupės hitus, tokius kaip „Radioactive“, „Believer“, „Demons“ ir „Thunder“, melomanus taip pat džiugins Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiantis grupės „SEL“ koncertas.

O štai sporto mėgėjai rugpjūčio mėnesį turės galimybę stebėti FIBA Pasaulio taurei besiruošiančios Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinę dvikovą su savo varžovais iš Prancūzijos.

Tiesa, šįkart renginių netruks ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų kaimynėje Estijoje – čia vyks net du pasaulio superžvaigždžių pasirodymai.

Talino dainų slėnyje savo šou surengs vienas įtakingiausių ir populiariausių elektroninės muzikos kolektyvų pasaulyje „Depeche Mode“ bei Kanados muzikantas „The Weeknd“. Tai bus vieninteliai jų koncertai Baltijos šalyse.

„Imagine Dragons“ koncertas

Rugpjūčio 16 d. Vilniuje

Rugpjūčio 16-ąją po septynerių metų pertraukos Lietuvoje pasirodys Amerikos roko grupė „Imagine Dragons“. Po neseniai nugriaudėjusio „Rammstein“ šou šis superhitų kūrėjų pasirodymas pretenduoja tapti antru didžiausiu šios vasaros renginiu Lietuvoje.

Nuo pat karjeros pradžios „Imagine Dragons“ tapo viena populiariausių roko grupių pasaulyje, pelniusi daugiau nei 50 prestižinių muzikos apdovanojimų bei pardavusi daugiau nei 66 milijonus albumų. Su daugiau nei 110 milijardų dainų perklausų, rokeriai yra vienintelė grupė istorijoje, išleidusi net keturis deimantinius singlus: „Radioactive“, „Believer“, „Demons“ ir „Thunder“.

Baleto trupės „Les Ballets Trockadero de Monte Carlo“ pasirodymas

Rugpjūčio 23 d. Vilniuje

Pirmą kartą Lietuvos gyventojai klasikinius baleto kūrinius galės išvysti iš visiškai naujos perspektyvos – į mūsų šalį atvyksta visame pasaulyje žinoma baleto trupė „Les Ballets Trockadero de Monte Carlo“, rugpjūčio 23-iosios vakarą savo pasirodymą surengsianti Vilniaus koncertų salėje „Compensa“.

Lietuva taps vos antrąja šalimi, kurios publika išvys naująją tiek kritikų, tiek žiūrovų pagyrų nusipelniusios trupės programą. Įvairiame ir plačiame repertuare pažįstamų melodijų ir fragmentų atras net ir tie, kurie balete lankosi ne itin dažnai, o šiemet tarp kitų klasikos perlų į pasirodymą įtrauktas ir daugumai dar nuo vaikystės žinomas antrasis „Gulbių ežero“ veiksmas.

Grupės „SEL“ koncertas

Rugpjūčio 26 d. Kaune

Paskutinį vasaros šeštadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyks grandiozinis „SEL“ koncertas, kurio metu daugiau nei 40 tūkstančių gerbėjų išvys dar vieną įspūdingą grupės pasirodymą.

„Jei anksčiau kalbėdavome apie grandiozinius koncertus arenose, tai dabar jau galime sakyti, kad Kaune vyksiantis „SEL“ pasirodymas bus didžiausias šou lietuviškos muzikos istorijoje.

Jo sąmata – net pusė milijono eurų“, – sako Egidijus Dragūnas. Koncerto metu susirinkusieji išgirs tiek puikiai žinomus grupės hitus, tokius kaip „Žiūriu į tave pasauli“, „Nes aš tik vėjas“, „Lyja“, tiek ir naujausius singlus.

Vyrų rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Prancūzija

Rugpjūčio 11 d. Vilniuje

Vasaros paskutinėmis dienomis Filipinuose startuojančiai FIBA Pasaulio taurei besiruošianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė svečiuosis Vilniuje, kur rugpjūčio 11 d., penktadienį, „Avia Solutions Group“ arenoje kontrolinėse rungtynėse susitiks su savo varžovais iš Prancūzijos.

Festivalis „Karklė 2023“

Rugpjūčio 11–13 d. Karklėje

Neatsiejama vasaros dalimi tapęs ir daugiau nei 10 sezonų pajūrį drebinęs muzikos festivalis „Karklė“ atsisveikina ir rugpjūčio 11–13 dienomis kviečia savo ištikimiausius gerbėjus paskutiniam šokiui.

„Apie pabaigas kalbėti gali būti sunku, tačiau atsisveikinti norėtume ne su liūdesiu ir negatyvia nata, o su šviesomis, džiaugsmingomis mintimis ir, žinoma, kokybiška muzika“, – teigia vienas pagrindinių festivalio organizatorių Darius Kalinauskas.

Kaip ir įprasta, šiemet „Karklės“ svečius džiugins ryškiausi Lietuvos ir užsienio scenos vardai, tarp kurių – Rag’n’bone man, Olivia Addams, Sigala, Dynoro, Jovani, Marijonas Mikutavičius, 8 kambarys, Brainstorm, Sudden Lights, Natalija Bunkė ir daugelis kitų.

Džordanos Butkutės koncertas

Rugpjūčio 4 d. Palangoje, rugpjūčio 12 d. Šiauliuose

Legendinė šalies atlikėja Džordana Butkutė savo ištikimiausiems gerbėjams šią vasarą dovanos net du gyvo garso pasirodymus – rugpjūčio 4 d. Palangoje bei rugpjūčio 12 d. Šiauliuose.

Čia skambės ne tik dešimtmečiais populiarios scenos karaliene tituluojamos atlikėjos dainos, tokios kaip „Dėl tavęs“, „Sudužusios viltys“, „Tavęs ieškojo mama“, „Vienas namuose“, „Tavo pasaulis“, „Nemylėjau tavęs“, bet taip pat ir šių dienų repertuaro singlai: „Išduodu tave“, „Nebijok, aš su tavimi“ bei daugelis kitų.

Scenos menų festivalis „ConTempo 2023“

Liepos 29 – rugpjūčio 6 d. Kauno rajone

Liepos 29-rugpjūčio 6 dienomis Kaune ir Kauno rajone vyks tarptautinis scenos menų festivalis „ConTempo“. Penktąjį kartą jis ir vėl sugrįš tam, kad žiūrovus bent trumpam ištrauktų iš kasdienybės bei padovanotų jiems naujas patirtis.

Festivalio programoje – kontroversiškai vertinamų Vengrijos bei Vokietijos kūrėjų Boglárka Börcsök ir Andreas Bolm spektaklis „Figuring Age“, po atviru dangumi vyksiantis „Symphonic Flock“ pasirodymas, Claros Giambino ir Arūno Mozūraičio bei daugelio kitų Lietuvos ir užsienio menininkų kūryba.

„Daddy Was A Milkman“ koncertas

Rugpjūčio 1 d. Vilniuje

Rugpjūčio 1 d. didžiajame Lukiškių kalėjimo kieme kartu su styginių kvartetu savo pasirodymą surengs ne tik Lietuvos, bet ir užsienio publikai žinomas atlikėjas „Daddy Was A Milkman“.

Prieš septynerius metus didžiojoje scenoje debiutavęs Ignas Pociūnas greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas – „M.A.M.A.“ apdovanojimuose jis laimėjo „Metų proveržio“, „Metų elektroninės muzikos atlikėjo“ ir „Metų atlikėjo“ titulus, prieš penkerius metus debiutavo su didžiulės sėkmės sulaukusiu albumu „Intimate Us“, o 2021-aisiais Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre atlikėjas publikai pristatė pirmąjį lietuviškų dainų albumą „Kai ruduo mokė mane“.

Rugpjūčio 1-ąją Lukiškių kalėjime vyksiantis koncertas – vienintelis „Daddy Was A Milkman“ pasirodymas sostinėje šią vasarą. „Labai nekantrauju sugroti šioje nuostabioje erdvėje, kurią giria visi muzikantai, turėję progą ten pasirodyti.

Taip pat noriu pristatyti ir naujus savo kūrinius, todėl tikiu, kad vakaras bus labai fainas, gilus ir fantastiškas. Iki pasimatymo!“, – sako I. Pociūnas.

Festivalis „Zero Waste Fest’23“

Rugpjūčio 11–13 d. Zarasų raj.

Tvarumo festivalis „Zero Waste Fest’23“ jau penktą kartą sugrįžta ir rugpjūčio 11–13 dienomis kviečia savaitgalį praleisti Antalieptėje, Zarasų rajone.

Čia susirinkusieji galės ne tik atsipalaiduoti gamtoje ir pasinerti į muzikos, pramogų, grožio bei potyrių erdves, bet taip pat sudalyvauti diskusijose apie tvarius keliavimo būdus, išbandyti alternatyvias transporto priemones bei pasiklausyti įkvepiančių istorijų.

Grupės „Saulės Kliošas“ koncertas

Rugpjūčio 2 d. Vilniuje

Daugiau nei dvidešimt metų gyvuojanti grupė „Saulės Kliošas“ romantiškos muzikos gerbėjus kviečia paskutinį vasaros mėnesį sutikti kartu ir rugpjūčio 2 d. atvykti į Vilniaus vasaros terasą.

Čia susirinkusiųjų laukia gera nuotaika, visiems puikiai žinomi hitai bei naujausios grupės dainos. „Žadame skambėti gyvai ir kiek naujai, kad kiekvienas koncertas būtų lyg mažas atradimas „Saulės Kliošo“ muzikos pasaulyje“, – kviesdami pasimatyti sako grupės nariai.

Grupės „Depeche Mode“ koncertas

Rugpjūčio 6 d. Taline

Rugpjūčio 6 d. Talino dainų slėnyje vyks vienintelis Baltijos šalyse grupės „Depeche Mode“ pasirodymas. Jo metu atlikėjai pristatys kitą pavasarį dienos šviesą išvysiantį 15-ąjį savo albumą „Memento Mori“.

Tai – pirmasis grupės įrašas nuo 2017 m., kuomet buvo išleistas puikiai kritikų įvertintas albumas „Spirit“. Keturis sykius Lietuvoje koncertavusi grupė – vienas įtakingiausių ir populiariausių elektroninės (ir ne tik) muzikos kolektyvų pasaulyje.

2017–2018 metais vykęs pasaulinis jos koncertų turas, kurio metu „Depeche Mode“ grojo ir Vilniuje, priviliojo daugiau nei tris milijonus žiūrovų.

„The Weeknd“ koncertas

Rugpjūčio 12 d. Taline

Rugpjūčio 12 d. Taline – pasaulinio garso atlikėjo „The Weeknd“ pasirodymas. Šis šou – pasaulinių gastrolių „After Hours Til Dawn“ dalis ir vienintelis atlikėjo pasirodymas Baltijos šalyse.

Po sceniniu „The Weeknd“ vardu slepiasi 32 metų kanadiečių muzikantas Abel Tesfaye, muzikinį kelią pradėjęs norėdamas pakeisti savo gyvenimo būdą ir ištrūkti iš prekybos narkotikais liūno.

„The Weeknd“ savo pirmąjį „Grammy“ apdovanojimą laimėjo už filmui „Beauty Behind The Madness“ kurtą garso takelį, o jo daina „Earned It“, skambėjusi juostoje „Fifty Shades Of Grey“ buvo nominuota Oskarui. Netrukus po sėkmės su kino filmų muzika, „The Weeknd“ užkariavo ir viso pasaulio muzikos topus.

„Can’t Feel My Face“, „Save Your Tears“, „Blinding Lights“, „Wicked Games“, „Out Of Time“ – tai tik kelios dainos, dėl kurių Abel Tesfaye tapo vienu daugiausiai prestižiniams muzikos apdovanojimams nominuotų atlikėjų.