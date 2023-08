Atskleisti nežinomi faktai apie Justiną Jarutį

Kol gerbėjai laukia įspūdingo populiarių dainų „Rugpjūtis“, „Rami“, „Tavęs“, „Savęs“ ir daugelio kitų hitų autoriaus ir dainininko šou, supažindiname su įdomiausiais faktais iš Justino Jaručio biografijos.

01. Gimtasis miestas – nedidelis Kupiškio miestelis.

Dainininkas, atlikėjas, aktorius, vokalistas, kompozitorius, projekto „Lietuvos balsas“ mokytojas, vienas iš grupės „Freaks On Floor“ įkūrėjų, taip pat vokalistas, gitaristas ir solo atlikėjas Justinas Jarutis gimė 1988 m. rugsėjo 21-ąją dieną nedideliame Kupiškio miestelyje.

02. Keisčiausi darbai – nuo plastikinių langų pardavinėjimo iki gėlių dalinimo prekybos centre. Justinas Jarutis dirbti pradėjo dar besimokydamas vidurinėje mokykloje, nes norėjo įsigyti gitaros stiprintuvą. Vėliau būsimam dainininkui teko išbandyti save daugelyje sričių – statyboje, prekyboje ir net aptarnavimo paslaugų sektoriuje.

„Pardavinėjau plastikinius langus, pjoviau žolę, klojau trinkeles stovėjimo aikštelėje prie Kupiškio parduotuvės, dirbau itališkame restorane Londone, dirbau Lietuvoje kokiuose keturiuose baruose. Esu dirbęs asistentu renginiuose, persirengęs kaubojumi pasitikinėjau svečius. Esu buvęs žaliu dienraščio žmogumi per festivalį „Be2gether“. Net „Akropolyje“ per Kovo 8-ąją gėles esu dalinęs, klausinėjęs praeivių, ar viskas jiems gerai“, – prisimena Justinas Jarutis.

03. Vaikystės svajonė – žaisti „NBA“ Iki penkiolikos metų Justinas Jarutis norėjo būti krepšininku ir žaisti NBA.

„Užaugau Kupiškyje labai įvairiapusiškoje ir mylinčioje šeimoje. Kiek prisimenu save, tai arba mėčiau į krepšį, arba spardžiau futbolo kamuolį, arba šeštą ryto su tėčiu bėgiodavau prie upės, arba kažkur vaidinau. Iki penkiolikos maniau, kad būsiu krepšininkas ir žaisiu NBA, bet turėjau per mažai sportinio užsispyrimo eiti iki galo“, – apie didžiausią vaikystės svajonę pasakoja Justinas Jarutis.

04. Muzikos karjeros startas – grupėje „Freaks On Floor“. Muzikinę karjerą Justinas Jarutis pradėjo 2007 m. liepą, kada su klasioku, būgnininku Roku Beliukevičiumi įkūrė grupę „Freaks On Floor“. Abu jaunuoliai tuo metu mokėsi vienuoliktoje klasėje.

05. „Freaks On Floor“ – triskart „Geriausia metų roko grupė“ Keletą sėkmingų albumų išleidusi „Freaks On Floor“ muzikos apdovanojimuose „M.A.M.A.“ yra net tris kartus (2011 m., 2012 m. ir 2016 m.) pripažinta „Geriausia metų roko grupe“. Grupė taip pat ne vieną kartą buvo nominuota „Metų grupės“ ir „Metų albumo“ adovanojimams gauti.

06. Debiutinį solinį albumą išleido 2018 m. Solinę karjerą atlikėjas oficialiai pradėjo 2018 m., kada išleido savo debiutinį studijinį albumą „Justinas Jarutis“. Justinas Jarutis, dešimt metų su grupe „Freaks On Floor“ grojęs roko muziką, nustebino ne tik muzikos kritikus, bet ir gerbėjus, nes solo albume dominavo pop, country ir folk stilių kūriniai. Didelės sėkmės sulaukė anglų kalba atliktos dainininko dainos „Stay With Me“ (su Monique), „Tell Me Your Story“ ir „Angel“.

07. TV šou „Lietuvos balsas“ mokytojas Populiarus dainininkas 2018 rudenį tapo muzikinio TV šou „Lietuvos balsas“ dalyvių mokytoju.

„Pamenu, kai atsirado muzikiniai realybės šou, galvojau, kad jie griauna muzikos verslą. Atrodė, kad juose daugiau pašaipų, o ne muzikos. Tai pykdė. „Lietuvos balsas“ man atrodo šou, esantis arčiau muzikos“, – apie naują karjeros etapą tada sakė Justinas Jarutis.

08. Laimėjo pasaulinį pripažinimą pelniusią „Red Bull SoundClash“ kovą 2020 m. rudenį Justinas Jarutis triumfavo pasaulinį pripažinimą pelniusiame šou „Red Bull SoundClash“. Dviejose scenose vykusioje muzikinėje dvikovoje dainininkas nugalėjo kitą populiarią mūsų šalies dainininkę Monique.

09. Lietuviškos muzikos rekordas 2020 m. išleista pirmoji lietuvių kalba atlikta romantiškojo rokerio Justino Jaručio daina „Tavęs“ užkopė į radijo stoties „M-1“ topo viršūnę. Tokios sėkmės nei vienam lietuviškam kūriniui nepavyko pasiekti nuo 2015 m.

10. Triumfo kupini 2021-ieji Ypač sėkmingi Justinui Jaručiu buvo 2021-ieji metai, kurių pradžioje atlikėjas išleido antrąjį solinį albumą „Tavęs Manęs Savęs“. „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimuose už 2021-uosius metus atlikėjas pelnė pagrindinius tris apdovanojimus: „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“ ir „Metų koncertinio atlikėjo“.

11. Didžiausia Justino Jaručio aistra po muzikos – golfas. Kaip prisimena pats atlikėjas, jo draugystė su golfu prasidėjo 2019 m. Šri Lankoje. Tai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio, bet išaugo į tikrą aistrą.

„Golfas man yra viskas – ir ramybė ir aktyvus laisvalaikis ir didelis adrenalino užtaisas. Net negalvojau, kad šis sportas gali būti toks įdomus. O dabar atrodo, kad be jo gyventi nenorėčiau“, – sako Justinas Jarutis.

Metų atlikėjo titulą „M.A.M.A.“ apdovanojimuose pelnęs Justinas Jarutis kviečia į didžiausią savo karjeroje solinį koncertą. Jau rugsėjo 2-ąją dieną populiarių dainų „Rugpjūtis“, „Rami“, „Tavęs“, „Savęs“ ir daugelio kitų hitų autorius surengs grandiozinį pasirodymą didžiausiose šalyje koncertinėje erdvėje po atviru dangumi – sostinės Vingio parke. Tai vienintelis Justino Jaručio koncertas 2023-aisiais metais.