Martynas Kavaliauskas pristato naują dainą kartu su vaizdo klipu "Vėlumoj"

Kūrinys išleidžiamas su nostalgišku ir netikėtu režisieriaus Roko Makarevičiaus kurtu vaizdo klipu, kuris iš kitų išsiskiria tuo, jog buvo nufilmuotas sena juostine kamera. „Esu labai laimingas, kad įgyvendinome tokią puikią, o kartu ir savotiškus iššūkius keliančią filmavimo idėją – 8 milimetrų kino juostoje įamžinta Palanga atrodo beveik tokia pat, kokia buvo ir prieš 30 ar daugiau metų – tai sukuria išties išskirtinį pojūtį – tarsi šią dieną kažkas būtų nukėlęs į praeitį“,– džiaugėsi Martynas.

Pasak vaizdo klipo kūrėjų, būtent tokios analogiškos technologijos atgaivinimas ir pritaikymas, kuriant naująjį Martyno muzikinį klipą, padėjo sukurti neįprastą dainos įvaizdį ir tik išryškino pagrindinę kūrinio idėją: „Norėjosi padovanoti klausytojams kažką savito, nostalgiško, kažkiek svaigaus, lengvo ir nerūpestingo. Nors užsienyje tokie kinematografiniai sprendimai pritaikomi kiek dažniau, Lietuvoje tai pakankamai reta, todėl tikime, kad klausytojams, visų pirma, bus įdomu“,– intrigavo Martynas.

Paklaustas ką jam reiškia naujoji daina, Martynas buvo atviras: „Man šioje dainoje telpa daug kas – mūsų vakarai, linksmybės, meilės, mylimos vietos. Ji – apie viską – ir apie tai, kas jau buvo ir tai, kas dar tik bus.“

„Kuomet kūrėme šią dainą, norėjosi joje užkoduoti tam tikrą, neišsenkantį žmogaus troškimą vis grįžti prie paprastų žemiškų malonumų. Galima sakyti, kad visi esame priklausomi nuo mus supančios geros energijos, norime, kad šalia mūsų būtų mylimi žmonės.

Siekiame būti laisvi, visuomet norime sugrįžti į mėgstamiausias, širdžiai mielas vietas ir patirti vis kažką naujo. Na ir paprasčiausiai – juk visi mes – norime linksmintis. Šis ratas sukasi kaip amžinas variklis ir greičiausiai neturi pabaigos – gali būti, kad visi trokštame to paties – visai nesvarbu kokio amžiaus, kur ir kas tokie bebūtume, – teigė atlikėjas.

Režisierius Rokas Makarevičius pasirinktą Palangos nostalgijos tematiką sieja ne tik su Martyno naująja daina, tačiau taip pat ir su asmeniniais jausmais:

„Visada turėjau nostalgiją tam laikui praleistam Palangoje, kai pats dar buvau vaikas ar paauglys. Šiuo klipu norėjau nukeliauti į tuos laikus ir dar kartą patirti tai, kas suaugusiam nevisada lengva ar įmanoma. Džiaugiuosi, kad visa komanda sutiko su manimi sugrįžti į vaikystę ir mėgautis tuo, ką galima surasti tik Palangoje. Džiaugiuosi, kad filmavome su juostine kamera – norėjau to tikrumo jausmo tiek vaizde, tiek pačiame filmavimo procese – kai modernios technologijos ir didelės kameros netrukdo mėgautis momentu.“

Martynas ir Rokas neslėpė, kad pasirinkę neskaitmeninį filmavimo būdą, procese neišvengė ir lengvos įtampos.

„Didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūrėme filmavimo metu, be abejo, buvo tai, kad negalėjome visi drauge peržiūrėti kadrų, kuriuos filmuojame. Netgi negalėjome būti tikri – ar viskas užsifiksuoja juostoje, ar nebus brokuotos medžiagos, visgi – tai originaliai sena kamera. Filmavome tris dienas, būtų buvę labai apmaudu sužinoti, kad kažkas nepavyko“, – teigė jie.

Pasak klipo kūrėjų, tokiais atvejais labai svarbu besąlygiškai pasitikėti vieniems kitais.

„Operatorius Nojus Drąsutis – labai talentingas, nuoseklus ir darbštus žmogus – jis vienintelis per kameros akutę matė, ką kuriame ir, šiuo atveju, tai buvo gražus visos komandos tarpusavio pasitikėjimas – nes pilną medžiagą mes pamatėme tik juostą nuskanavę užsienyje.

Tai – taip pat savotiškai įdomi ir autentiška patirtis – juostos negalėjome siųsti per kurjerių tarnybas ar pasinaudoti panašiomis paslaugomis, nes buvo tikimybė, kad praėjusi pro patikrų skanerius – ji susigadins, tad bijodami šios rizikos, patys ją ir nuvežėme į seną kino gamybos laboratoriją, veikiančią nuo 1949 metų.

Tačiau, nepaisant tam tikrų rizikų, žinojome, kad dėl tokio pasirinkimo nesigailėsime ir šis eksperimentas vienareikšmiškai bus kažkuo unikalus bei apdovanos galutinį rezultatą natūralumu ir organika. Neabejojome, kad tas, gerąja prasme, vieno bandymo netobulumas suteiks gylio ir tikrumo pačiai kinematografijai, procesas buvo labiausiai panašus į tą, kaip vaikystėje taupydami juostą ar kasetę mus filmuodavo tėvai – užfiksuodavo tik tam tikras sekundes“, –pasakojo klipo kūrėjai.

„Gražu ir tai, kad visi praeiviai papuolę į kadrą taip pat tėra tik gyvas atsitiktinumas – visa jų energija ir emocija yra tikra – nufilmuota iš vieno karto. Be to, aš klaikiai nemėgstu karuselių, taigi, jau ne tik dėl juostos, bet ir dėl to, kai kurių scenų negalėjome filmuoti daug kartų

Tikiu, kad šioje dainoje daugelis gali rasti kažką sau, visiškai nemėgstu interpretuoti už klausytojus, taigi paleidžiu mūsų kūrinį ir leidžiu jam gyventi – įsileiskite jį į savo namus, jei jums patiks. O taip pat norėčiau dar kartą nuoširdžiai padėkoti visai kūrybinei grupei – ypatingai operatoriui Nojui Drąsučiui, režisieriui Rokui Makarevičiui bei savo žmonai Rusnei, taip pat prodiuseriams, muzikantams, garso inžinieriams ir kitiems prisidėjusiems bei padėjusiems, nes, kaip žinia, nekasdienėms idėjoms įgyvendinti, dažniausiai, visgi, prireikia nemažai kasdienių pastangų...“,– juokėsi Martynas.