„Loftas Fest’23“ skelbia pirmuosius atlikėjus

Lankytojų lauks 7 scenos, kuriose pasirodys atlikėjai iš Lietuvos bei užsienio, todėl net ir išrankiausi turės galimybę atrasti ir patirti kažką unikalaus.

„Labai džiaugiuosi, kad jau 12-ą kartą rudens pradžioje visi tradiciškai susirinks Naujamiestyje, „Lofto“ kieme, aptarti praėjusios vasaros nuotykius ir pasiklausyti geros muzikos, – sako festivalio siela Viktoras Diawara-Vee. – „Loftas Fest“ yra ir atradimų festivalis. Mes visada norime pasidalinti naujais vėjais, be to, bendraujame su „What‘s Next in Music?“ – tarptautiniu showcase festivaliu, skirtu būtent naujiems vardams. Be abejo, mūsų scenose bus ir legendinių grupių bei atlikėjų.“

Skelbiama, kad „Loftas Fest“ šiemet pirmą kartą pasirodys „Lemon Joy“ – grupė, kurios dainas mintinai moka jau ne viena karta.

„Labai džiaugiuosi, kad pamatysime juos ant scenos, nes per visą savo ilgą karjerą „Lemon Joy“ „Lofte“ grojo itin retai, – kalba Vee. – Smagu, kad ir pats grosiu su grupe „KAnDIs“. Neseniai išleidome albumą „ANTIS kaip KAnDIs“, kuriame naujai suskambėjo kultinės „Anties“ dainos. O maestro Algirdas Kaušpėdas ką tik atšventė 70-metį, tai bus proga visiems kartu paminėti šį jubiliejų. Manau, „Loftas Fest“ tokio jubiliejaus dar nesame šventę.“

Festivalyje taip pat pasirodys elektroninės muzikos kūrėjas Marijus Adomaitis, pasaulyje žinomas Ten Walls vardu. Jo superhitas „Walking with Elephants“ vien „Youtube“ platformoje turi daugiau nei 64 milijonus perklausų, sulaukė stulbinančios sėkmės Jungtinės Karalystės topuose ir buvo vienas populiariausių kūrinių Ibizos šokių aikštelėse.

„Loftas Fest“ pasirodys ir viena ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos repo grupių „Despotin Fam“. Reperiai žada pagrindinėje festivalio scenoje ištestuoti ir keletą šviežių dainų iš savo būsimojo albumo.

Itin reta proga šioje scenoje išvysti ir išgirsti kartu grojančius Algį Kriščiūną, Arnoldą Lukošių ir Darių Buroką, kurie su vokalistu Žilvinu Sebeika tęsia tai, ką pradėjo dar grupėje „Foje“. Tai – kolektyvas „Kiti Kambariai“, kuris festivalyje pristatys ką tik išleistą antrą savo studijinį albumą „Turėti ir atiduoti“.

„Didžiulis džiaugsmas! Bus labai smagu pagroti „Loftas Fest“ – lyg lietuviškame Berlyne, – sako A. Kriščiūnas. – Tai yra ypatinga erdvė – netikėta salelė visoje Vilniaus aplinkoje, drąsos ir laisvės oazė. Malonumas groti čia besiburiantiems žmonėms ir dalintis savo muzika su auditorija, kuri galbūt dar nežino mūsų naujausios muzikos.“

Tris dienas vyksiantis „Loftas Fest“ subalansuotas įvairiausiems muzikiniams skoniams, nuo roko ar pankroko iki hiphopo ir šokių muzikos. Ištvermingiausi festivalio lankytojai galės iki paryčių šokti erdvėse, kuriose skambės house, techno, drum‘n‘bass, jungle ir reggae ritmai.

„Specialias erdves ruošiame ir tiems, kam labiau patinka menai, teatras ir šiuolaikinis šokis. Bus meninių performansų, meno instaliacijų, netgi vyks diskusijos įvairiausiomis temomis. Manau, žmonės galės atrasti daugybę įdomių dalykų“, – pasakoja V. Diawara.

Organizatoriai atkreipia dėmesį, kad šiemet „Loftas Fest“ turi amžiaus cenzą N18. Festivalio renginiuose, kurie yra nemokami, savarankiškai gali apsilankyti pilnamečiai, o jaunesni nei 18-os turi būti lydimi pilnamečio asmens.

Festivalį remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau atlikėjų ir naujienų „Loftas Fest“ organizatoriai skelbs jau kitą savaitę.