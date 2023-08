Pokyčiai ZIP FM eteryje: radijo stoties laidų vedėjai atsisveikina su klausytojais, eteryje bus daugiau muzikos

Tai – radijo stoties ZIP FM atsinaujinimo pradžia. Dar šiais metais radijas pristatys iš esmės atsinaujinusią programą ir naują radijo laidų vedėjų komandą.

„Ačiū pastaruosius metus radijo programą kūrusiems laidų vedėjams ir redaktoriams. Visi jie kūrybingi, darbštūs, puikūs radijo žmonės. Esame jiems labai dėkingi. Atsisveikinti sunku, bet būtina – ZIP FM pribrendo pokyčiams, turbūt, reikšmingiausiems ir ryškiausiems per visą šios radijo stoties istoriją, o tokius didelius darbus geriausia pradėti verčiant naują, tuščią puslapį. Atidžiai stebime pasaulines radijo tendencijas, įvertiname klausytojų poreikius ir lūkesčius, radijo klausymo įpročius, vietinės rinkos pokyčius ir turime prie jų prisitaikyti. Radijo stoties atsinaujinimas prasideda šiandien, bet užtruks ne vieną savaitę ar net mėnesį. Esu tikras, klausytojai tai išgirs ir įvertins. Tai bus moderni, šiuolaikinė, technologiškai pažangi radijo stotis“, – sako RADIOCENTRO radijo stočių grupės programų direktorius Donatas Bučelis.

Nuo pirmadienio ZIP FM eteryje skambės gerokai mažiau kalbų, bet daugiau populiariausios muzikos ir aktualios klausytojams informacijos. Radijas transliuos kiek ilgesnes nei iki šiol žinias ir aktualias informacines rubrikas, kurias rengia RADIOCENTRO naujienų tarnyba. Nauja, šiuo metu buriama, radijo stoties laidų vedėjų komanda klausytojams prisistatys antroje rudens pusėje.

Radijo stotis ZIP FM priklauso RADIOCENTRO radijo stočių grupei, transliuoja FM bangomis didžiuosiuose šalies miestuose, o internetu ar naudojantis mobiliosiomis programėlėmis pasiekiama visoje Lietuvoje.

Tyrimų bendrovės „Kantar“ duomenimis RC grupės radijo stotys per savaitę pasiekia apie 1 milijoną, per dieną – apie 436 tūkstančių 16–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų. ZIP FM per savaitę pasiekia apie 280 tūkstančių, per dieną – iki 76 tūkstančių Lietuvos gyventojų.