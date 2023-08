Rokeriai Doogie White‘as ir Rowanas Robertsonas atiduos duoklę „Dio“ ir „Rainbow“ muzikai

Hardroko ir heavy metalo klasika, grupių „Dio“ ir „Rainbow“ dainos, atliekamos tikrų šio žanro profesionalų, skambės gyvai lapkričio 29 d. Vilniaus „Vakaryje“ ir lapkričio 30 d. Kauno „Oazėje“.

Škotų vokalistas Doogie White‘as visada buvo didelis grupės „Deep Purple“ fanas. Šiems koncertuojant Londone jis pasinaudojo proga ir grupės vadybininkui perdavė kelių savo dainų įrašus su prierašu „Jei Ritchie (Blackmore‘ui) kada nors reikėtų vokalisto...“.

Bet prieš tai aktyvusis vokalistas net pretendavo į „Iron Maiden“ frontmeno poziciją, kai reikėjo pakeisti tuomet grupę palikusį vokalistą Bruce‘ą Dickinsoną (galiausiai šie pasirinko Blaze‘ą Bayley).

Tačiau būtent dalyvavimas „Iron Maiden“ perklausose Doogie White‘ui lėmė bendram darbui su kitais muzikantais itin pageidaujamo vokalisto reputaciją.

Jis bendradarbiavo ar iki šiol dirba su Yngwie Malmsteenu, „Tank“, „La Paz“, „Alcatrazz“, „Praying Mantis“, „Cornerstone“, „Demon's Eye“, „Pink Cream 69“ ir daugeliu kitų, o su tikra gitaros legenda Michaeliu Schenkeriu (ex-„Scorpions“, ex-„UFO“) 2012 metais dalyvavo Vilniuje projekto „Michael Schenker's Temple of Rock“ koncerte.

1994 metais Doogie visgi įgyvendino savo seną svajonę – jis atsidūrė legendinių „Rainbow“ gretose, su šia grupe įrašė albumą „Stranger In Us All“ (1995) ir dalyvavo jo pristatymo pasaulinėse gastrolėse.

Apie šį laikotarpį Doogie kalba itin pagarbiai: „Aš tai norėjau padaryti nuo pat pirmos akimirkos, kai tik išgirdau grojant Ritchie Blackmore‘ą. Ne kasdien sutiksi tiek įkvėpimo ir noro groti kartu suteikusį vaikiną. Man patiko visas tas laikas, pradedant repeticijomis šaltoje patalpoje, baigiant albumo įrašymu ir koncertais“.

Gitaristą Rowaną Robertsoną, kai šiam tebuvo 17 metų, pastebėjo ir į savo projekto „Dio“ gretas pakvietė tikra sunkiosios muzikos ikona, vokalistas Ronnie James‘as Dio. Rowanas grupėje pakeitė ją palikusį gitaristą Craigą Goldy ir taip iš mažai kam žinomo muzikanto per naktį tapo pasauline žvaigžde

. Kartu su „Dio“ R.Robertsonas įrašė albumą „Lock up the wolves“ (1990 m.) ir dalyvavo vėlesniame jo pristatymo pasauliniame ture. Tuomet grupės sudėtyje grojo tokie sunkiosios muzikos korifėjai, kaip buvęs „AC/DC“ būgnininkas Simonas Wrightas ir dabartinis „Stratovarius“ bei „Rainbow“ klavišininkas Jensas Johanssonas.

Dviejuose koncertuose Lietuvoje visi šio žanro mylėtojai išgirs tokias populiarias grupių „Dio“ ir „Rainbow“ dainas, kaip „Man On The Silver Mountain“, „Temple Of The King“, „Black Masquerade“, „Holy Diver“, „Lock Up The Wolves“, „Rainbow In The Dark“ ar „Last In Line“. Tikri sunkiojo roko muzikos gerbėjai yra laukiami lapkričio 29 d. Vilniaus klube „Vakaris“ ir lapkričio 30 d. Kauno klube „Oazė“.