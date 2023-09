Vingio parką sudrebins J. Jaručio koncertas: scenoje – 9 aukštų piramidė ir iš svetur atvežtos šviesos

Jau rytoj (rugsėjo 2 d.) savo svarbiausią karjeros koncertą surengs vienas geriausių šalies dainų autorius ir dainininkas Justinas Jarutis. Metų koncertinio atlikėjo titulą „M.A.M.A.“ apdovanojimuose pelnęs Justinas Jarutis gausiai susirinksiantiems gerbėjams žada daugybę staigmenų ir siurprizų.

Kartu su populiarių dainų autoriumi scenoje svečių teisėmis gros dar trys žinomos grupės: „Garbanotas“, „Planeta Polar“ ir „Kamanių šilelis“.

Iki grandiozinio šou likus vos vienqi dienai kiek, populiarių dainų „Rugpjūtis“, „Rami“, „Tavęs“, „Savęs“ ir daugelio kitų hitų autoriaus koncerto organizatoriai atskleidė dar daugiau detalių apie tai, kuo šis pasirodymas bus išskirtinis.

Justinas Jarutis svarbiausio savo karjeros koncerto sceną kurti patikėjo geriausiam šviesų dailininkui Lietuvoje tituluojamam menininkui Arvydui Buinauskui.

Šio sukurta piramidė yra 26 metrų aukščio ir pagal dydį prilygsta 9 aukštų namui. Scenai pastatyti prireikė daugiau nei 10 tūkst. konstrukcinių vienetų, kurių ilgis siekia 18 kilometrų.

Ant šios įspūdingo dydžio piramidės ir scenos bus sumontuota daugiau nei 800 kvadratinių metrų LED ekranų. Sceną apšvies 500 prožektorių, kuriuos organizatoriams teko atsigabenti ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos bei Estijos.

Grandiozinį šou Justino Jaručio svarbiausiame karjeros koncerte taip pat padeda kurti puiki komanda: vaizdo vizualizacijas kuria Pijus Vėberis, už vaizdo transliacijas ir koncerto režisūrą yra atsakingas režisierius Povilas Varvuolis, kūrybos prodiuserė – Veronika Tamulionytė.

Didžiausias iššūkis

Hitų paraduose karaliaujantis Justinas Jarutis teigia, kad tai bus didžiausias iššūkis, su kokiu jam iki šiol teko susidurti. Solinis koncertas Vingio parke taps svarbiausiu jo muzikinės karjeros koncertu. Siekdamas kuo geriau pasiruošti būsimam koncertui Vingio parke, populiarusis atlikėjas jam skirs visą savo laiką – skelbiama, kad tai bus vienintelis Justino Jaručio koncertas 2023-aisiais metais.

Nedideliame Kupiškio miestelyje užaugęs Justinas Jarutis vakystėje ne tik mėgo sportuoti, svajojo tapti NBA lygos krepšininku, bet ir mokėsi muzikos. Sulaukęs 17-os atvyko į Vilnių ir pasirinko tęsti muzikos mokslus. 2007-ųjų liepą Justinas Jarutis tapo grupės „Freaks On Floor“ bendraįkūrėju, pagrindiniu vokalistu ir gitaristu. Penkis studijinius albumus išleidusi roko grupė užkariavo ne tik melomanų, bet ir muzikos kritikų simpatijas – „Freaks On Floor“ net tris kartus „M.A.M.A.“ apdovanojimuose paskelbta „Metų roko grupe“.

Dainininkas, dainų autorius, aktorius ir projekto „Lietuvos balsas“ mokytojas Justinas Jarutis solinę karjerą pradėjo prieš 4-erius metus. 2018-ųjų sausį buvo išleistas debiutinis atlikėjo albumas „Justinas Jarutis“.

Anglų kalba atliktų dainų įrašą išpopuliarino hitai „Tell Me Your Story“, „Angel“ ir kartu su dainininke Monique įrašytas duetas „Stay With Me“. Debiutas buvo toks sėkmingas, kad „M.A.M.A.“ apdovanojimuose Justinas Jarutis laimėjo „Metų atlikėjo“ titulą.

2021-ųjų vasarį Justinas Jarutis išleido antrąjį solinį albumą ir pirmąjį savo darbą su lietuviškomis dainomis „Tavęs manęs savęs“. Šį įrašą išpopuliarino dideliais hitais tapusios dainos „Tavęs“, „Savęs“, „Rami“, „Nieko nebijom“ ir duetas su sparčiai populiarėjančia dainininke Jessica Shy „Tu palauk“.

Antrąjį albumą lydėjo milžiniška sėkmė: „M.A.M.A.“ apdovanojimuose Justinas Jarutis triumfavo laimėdamas iškart tris apdovanojimus – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“ ir „Metų koncertinio atlikėjo“.

Muzikos mylėtojai netruko įvertinti ne tik Justino Jaručio dainas, tačiau ir įspūdingus atlikėjo koncertus, kurie nepalieka abejingų. Dainininkas ne vieną kartą surengė anšlaginius koncertus svarbiausiose koncertų salėse, Trakų pilyje ir didžiausioje šalyje „Žalgirio“ arenoje, sėkmingai koncertavo festivaliuose „Midsummer Vilnius“, „Granatos Live“ ir kituose.

Dar daugiau gerbėjų simpatijų atlikėjui pelnė Justino Jaručio su Jessica Shy įrašyta daina „Rugpjūtis“, tapusi didžiausiu 2021-ųjų vasaros hitu.

2022 m. lapkričio 11-ąją dieną Justinas Jarutis išleido trečią solo albumą „Debesimis braidyti“, kurį išpopuliarino hitais tapę singlai „Tavo tavo“, „Ten, kur noriu“ ir „Kvėpuoti nustosiu“. Naujos kūrybos dainas atlikėjas pristatė įspūdingame koncerte „Žalgirio“ arenoje. Šis pasirodymas tapo paskutiniu viešu Justino Jaručio koncertu iki 2023-ųjų metų rudens, kada atlikėjas visus savo gerbėjus sukvies į didžiausią savo solinį koncertą Vilniaus Vingio parke.