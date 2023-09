Vilniuje koncertuos indie muzikos projektas „Yoke Lore“

Koncertinėse gastrolėse projektas „Yoke Lore“, kuris yra unikalus tuo, kad jo kūryboje skamba instrumentu bandža garsai, pristatys debiutinį albumą „Toward A Never Ending New Beginning“, planuojamą išleisti rugsėjo pabaigoje.

Bilietus į vienintelį „Yoke Lore“ koncertą Vilniuje bus galima įsigyti nuo šio penktadienio, rugsėjo 15-osios dienos, 11 val. ryto.

Labai nedaug atlikėjų gali publiką nuoširdžiai sužavėti grodami bandža. Dar mažiau galinčių teigti, kad jie yra pačios Taylor Swift favoritai. Būtent toks yra Niujorke augęs ir Los Andžele gyvenantis Adrianas Galvinas. Prieš pradėdamas solinę karjerą, jis buvo grupių „Walk The Moon“ ir „Yellerkin“ narys.

2016 m. Adrianas Galvinas išleido savo pirmąjį EP pasivadinęs „Yoke Lore“ vardu, o netrukus jau koncertavo muzikos festivaliuose „SXSW“, „The Great Escape“ ir „Field Trip“ bei rengė tarptautines gastroles, kuriose scena dalinosi su „Bastille“, LP, „Frenship“, „Overcoats“, „The Pains Of Being Pure At Heart“ ir „Aquilo“. Netrukus jo dainos buvo licencijuotos „MTV“ ir „Netflix“ serialams, o Adrianas Galvinas dar įkūrė ir šokių trupę „Boomerang“.

2017-ųjų pabaigoje „Yoke Lore“ išleido kol kas sėkmingiausios savo dainos „Beige“ vaizdo klipą. Šis hitas buvo sertifikuotas auksiniu singlu, o „Yoke Lore“ muzikos perklausos peržengė 500 mln. transliacijų skaičių.

Didelės sėkmės sulaukė ir „Yoke Lore“ atliktas dueto „Savage Garden“ baladės „Truly Madly Deeply“ perdirbinys, bei klasikinis „Wham!“ kalėdinis hitas „Last Christmas“.

Adrianas Galvinas spėjo pasižymėti ir kaip muzikos filmams autorius. Kartu su Ariel Loh jis sukūrė garso takelį 2020-ųjų metų filmui „Pink Skies Ahead“, kuriame vaidino Marcia Gay Harden, Michael McKean, Henry Winkler ir Mary J. Blige.

Daugybę EP ir singlų išleidęs atlikėjas šiemet išleis debiutinį albumą „Toward A Never Ending New Beginning“, kurio tikimasi sulaukti jau rugsėjo 22 d. Būtent šį albumą „Yoke Lore“ pristatys „The Holy Havoc Tour“ pasaulinėse gastrolėse, kurių metu užsuks ir į Lietuvą. Vienintelis „Yoke Lore“ koncertas įvyks kitų metų vasario 7-ąją dieną menų fabrike „Loftas“ Vilniuje.