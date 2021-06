Europos futbolo čempionato atidarymas – su roko legenda Bono, operos žvaigžde Andrea Bocelli ir akrobatinio skraidymo komanda

Šis Europos futbolo čempionato atidarymas bus ypatingas, nes UEFA švenčia savo 60-metį, simboliškai rengdama čempionatą net 11-oje Europos miestų.

Pusfinaliai ir finalai bus transliuojami iš Londono, ketvirtfinaliai – iš Miuncheno, Baku, Sankt Peterburgo ir Romos, kitos varžybos – iš Kopenhagos, Bukarešto, Amsterdamo, Sevilijos, Budapešto ir Glazgo.

Likus keliolikai minučių iki pirmojo čempionato mačo Romos olimpiniame stadione, iškilmingoje transliacijoje pasirodys dvi Italijos futbolo legendos, čempionai Francesco Totti ir Alessandro Nesta.

Jų išmuštas kamuolys simboliškai pakils į dangų, kur jį sveikins garsi visame pasaulyje Italijos karinių oro pajėgų akrobatinio skraidymo komanda „Frecce Tricolori“.

Italijos policijos orkestras, klasikinė garsaus italų kompozitoriaus daina, 24 milžiniški balionai, simbolizuojantys 24 čempionate žaisiančias rinktines, 12 būgnininkų ant stadiono stogo – šventė bus kupina simbolių.

Atidarymo ceremonijoje gyvai pasirodys sėkmingiausia visų laikų Italijos klasikinės muzikos legenda, dainininkas Andrea Bocelli, kuris atliks pasaulyje plačiai žinomą ariją „Nessun Dorma“ iš Giacomo Puccinio operos „Turandot“.

Gyva ceremonija įspūdingai transformuosis į finalinį virtualų pasirodymą, kurio metu skambės oficiali čempionato daina „We Are the People“, atliekama didžėjaus Martino Garrixo, roko legendų iš grupės „U2“ Bono ir The Edge. Prie šio pasirodymo kūrimo 60 žmonių dirbo įspūdingus 4 tūkstančius valandų.

Iškilmingas atidarymas vyks prieš Turkijos ir Italijos rinktinių susitikimą.

UEFA EURO 2020 transliacijos teisės parduotos 229 transliuotojams visame pasaulyje. Manoma, kad kiekvienas rungtynes stebės 1,9 milijardo žiūrovų per televizorių ir internete. Skaičiuojama, kad Europos futbolo čempionatą iš viso pažiūrės 4,7 milijardo žiūrovų visame pasaulyje.

Per UEFA EURO 2020 čempionatą – nuo birželio 11-osios iki liepos 11-osios – LNK, BTV ir portale LNK.lt bus parodytos visos 51 Europos futbolo čempionato rungtynės.

Europos futbolo čempionato metu LNK eteryje startuos ir speciali UEFA EURO 2020 skirta laida „Laisvas smūgis“, kurią ves Martynas Starkus. Laidos premjera – šiandien, 20 val. 30 min.

Specialiai UEFA EURO 2020 skirtoje laidoje kaip ekspertai dirbs Lietuvos futbolo žvaigždės Deividas Šemberas, Edgaras Jankauskas ir Valdas Ivanauskas.

Specialius reportažus iš vienuolikoje Europos miestuose vykstančių rungtynių ruoš LNK sporto žinių vedėja Asta Žukaitė ir laidos „Labas vakaras, Lietuva“ vedėjas Aurelijus Bezekavičius. Po Lietuvą keliaus ir stebės, kaip šalis švenčia futbolo čempionatą, humoristas, laidų vedėjas Paulius Ambrazevičius.

Iškilmingas UEFA EURO 2020 atidarymas – šiandien, nuo 21 val. 25 min., tiesiogiai per LNK.