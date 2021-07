Šį kartą kritikos jis nepagailėjo socialiniuose tinkluose garsėjantiems nuomonės formuotojams, tvirtindamas, jog už pinigus jie pareklamuos bet ką ir tai nepelnytai sukuria jų, kaip ekspertų, įvaizdį.

Sekmadienį jaukų vakarą praleisti kartu kvietė Delfi TV eteryje rodoma nauja gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“.

Iš saulėtos ir vėjo nubučiuotos Nidos linkėjimus siunčianti laidos vedėja, aktorė, moteriškos filosofijos „Pasimatuok jūrą“ įkūrėja Justė Zinkevičiūtė žada atvirus ir užburiančius pokalbius apie gyvenimą, darbus ir poilsį kartu su žinomais pramogų, mados ir verslo pasaulio žmonėmis, kurie atostogas leidžia būtent Neringoje.

Neringos meras Darius Jasaitis džiaugiasi, kad šį kurortą atranda ne tik šalies garsenybės, bet ir poilsio ir ramybės pasiilgę didmiesčių gyventojai ar net turistai iš užsienio.

Nuolat atsinaujinanti Nidos gyvenvietė ne tik tobulina savo infrastuktūrą, bet ir plečia apgyvendinimo galimybes, taip pritraukianti dar daugiau poilsiautojų.

„Vienas seniausių Nerijos viešbučių „Nidos banga“ šiemet naujai atsivėrė lietuviams, mat iki šiol ši vieta išskirtinai dirbo su vokiečių turistais ir tik vienam kitam laimingajam pavydavo gauti čia kambarį. Pandemija pakoregavo planus, nauji savininkai investavo didžiules lėšas į viešbučio renovavimą, o vaizdas pro ant marių kranto stovinčio pastato langus turistams užsiliks tikrai ilgam“, – laidoje pasakojo Neringos meras D.Jasaitis.

Šį kartą su J.Zinkevičiūte pašnekesiui susitikti sutiko ir drabužių dizaineris, kostiumų dailininkas A.Pogrebnojus.

Laidos herojus Nidoje praleistų vasarų jau nebesuskaičiuoja.

Žinomas vyras prisimena, kad čia atostogaudavo dar būdamas vaikas, o ant molo iki šiol išlikusi 1977-aisiais metais išpiltų dažų žymė.

„Nida yra ta vieta, kai tau kažkas paskambina su darbais, o tu tik po penkių minučių įsikerti, ko jie iš tavęs nori“, – laidoje apie atostogas atviravo žinomas vyras.

Drabužių dizainerio ir kostiumų dailininko A.Pogrebnojaus kūrybinis kelias skaičiuoja kone trisdešimt vingiuotų metų.

Viskas prasidėjo nuo drauge su kitais mados pasaulio kolegomis įkurtos jaunųjų dizainerių grupės. Būtent jie ėmė organizuoti pirmuosius mados renginius Lietuvoje, o vėliau sekė darbai garsiausiuose mados sostinėse.

Visgi greitajai madai pakeitus vartojimo įpročius, Aleksandras ėmėsi individualių užsakymų, sceninių kostiumų kūrybos ir netgi sportinių drabužių dizaino.

„Labai geras jausmas yra matyti sportininkus, apsirengusius tavo kurta apranga. Kai per žiemos olimpines žaidynes biatlonininkai vilkėjo mano kostiumus ir visi juos gyrė, man labai patiko: žiūri per Europos sporto televizijos tinklą ir matai savo drabužius – keistas jausmas, bet po to pripranti“, – tvirtino dizaineris.

Karantino laikotarpiu Aleksandras nesėdėjo rankų sudėjęs, o įnirtingai kūrė ir neseniai pristatė išskirtinių maudymosi kostiumėlių kolekciją.

Žinomas dizaineris tikina, kad besikeičiant aplinkai, privalai keistis kartu su ja ir nelaukti aplankančios mūzos, o kūrybos rezultatus pasiekti nuolatiniu darbu.

„Aplinka nuolat keičiasi, kartais nepriklausomai nuo tavęs ir tu esi jaunas tiek, kiek gali keistis kartu. Jeigu jau nutiko tokia situacija, turi sugebėt pasikeisti su darbais, su požiūriu. Tu neturi laukti mistinio įkvėpimo. Hemingvėjus ar Mileris tam tikrą dienos laiką sėdėdavo ir rašydavo, Pablas Pikasas atsikeldavo ir tapydavo. Pas visus menininkus turi būti rutina, nes jeigu tau niekas nesako, ką daryti, tu pats turi tą sugalvot, nes kitaip tu nedarysi nieko. Visi geri menininkai yra disciplinuoti“, – laidoje pasakojo Aleksandras.

Kritikos nebijantis ir žodžių į vatą nevyniojantis dizaineris šį kartą nepasikuklino pasidalinti ir savo nuomone apie socialiniuose tinkluose būrius sekėjų suburiančius nuomonės formuotojus.

Pasak Aleksandro, ne visi šią šlovę yra užsitarnavę pelnytai ir už jų viešai pateikiamos reklamos dažnai slepiasi daug netiesos ir apgaulės.

„Nemanau, kad labai yra protinga sekti daug influencerių, nes sugaišti daug laiko ir jie visą laiką bruką tau kažkokį tai šūdą. Yra žmonių, kurie daro kažką įdomiai, tačiau yra ir tokių, kurie pareklamuos viską, ką jiems paduosi. Tai yra kvaila ir kodėl aš turiu juo pasitikėti, lyg jis būtų ekspertas. Aš nesakau, kad visi influenceriai yra beviltiški, bet kaip ir bet kurioje srityje, vieni yra gabūs, kiti ne. Tas norėjimas būti masiniu, „malti šūdą“ ir už tai dar gauti pinigus vis tiek kada nors baigsis. Tai yra feikas, netikra, nes negali tau patikti viskas, ką tau duoda“, – karčia tiesa laidoje dalinosi Aleksandras.

Iš kur A.Pogrebnojus semiasi įkvėpimo kūrybai, kokį ryšį jis palaiko su buvusia žmona bei kaip tvarkosi su priešais, pasitaikančiais vingiuotame gyvenimo kelyje – visi šie atsakymai Delfi TV laidoje „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu!

Pasak prodiuserės Gintarės Kreipavičiūtės, „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – tai kitokia gyvenimo būdo laida, kurioje Lietuvos pramogų ir verslo pasaulio atstovai į atvirus pokalbius leisis atostogų metu.

Vaikščiojant prie jūros, geriant kavą kopose, stebint saulėlydį jachtoje ar net žvejojant laive – laidos vedėja aktorė J.Zinkevičiūtė pasiruošusi prakalbinti laidos herojus apie jų gyvenimus, darbu ir poilsio minutes.

„Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – sekmadieniais, 21 val. 30 min. per Delfi TV.