Būtent tokia bus ir šio antradienio istorija apie pagalbos prašantį Rolandą. Ir pats vyras neslėpė, kad jo gyvenimas – žiaurus. Jį ne tik meta iš namų, šeimai nuolat trūksta pinigų, bet ir žmona gali pagimdyti bet kurią akimirką. Negana to, mylimoji, net ir būdama nėščia, yra priklausoma nuo narkotinių medžiagų….

Apibendrindama tai, ką jau šiandien naujajame sezone pamatys laidos žiūrovai, gelbėtoja Renata Šakalytė-Jakovleva neslepia – tokios istorijos šokiruoja visuomet.

„Atrodo, kaip taip galima? Kas gali vykti moterų galvose? Bet iš tiesų, labai lengva pasibaisėti, nuteisti. Visgi pirmiausia vertėtų išklausyti ir pabandyti padėti. Tą mes savo „TV pagalbos“ studijoje ir darome – išgirstame, įsiklausome ir padedame“, – sakė ji.

Rolando situacija – nepavydėtina. Jau netrukus gimdysianti žmona ir vėl įklimpo į priklausomybių liūną. Netrukus ji pateko į ligoninę, o likę du vaikai – atimti. Rolandas juos augina su didžiausia meile, nepaisant to, kad jie nėra jo biologiniai vaikai…

„Tai – beprotiškas smūgis. Faktiškai, negaliu net miegoti – akys pilnos ašarų. Šiuo metu vaikai dar pas žmonos seserį, tačiau tai tęsis nebe ilgai. Tuoj teismas, ir, ko gero, laikinai atims globą“, – su širdgėla sakė Rolandas.

Tačiau kad ir kaip mylėtų žmonos vaikus – ir net tą, kuris dar tiks gims – Rolandas viso to tęsti nebegali. Justinai jis laidoje kėlė ultimatumą – arba moteris turi pradėti gydytis, arba jiems bus lemta sukti į skirtingas puses.

Justina pasakojo, kad ir pati augo labai sunkioje šeimoje – jos tėvai buvo alkoholikai, ji nuolat matė blogą pavyzdį, niekas ja nesirūpino. Nuo 15 metų ėmė skęsti priklausomybių liūne.

Sulaukusi 19-os, moteris vėl ėmė kabintis į gyvenimą. Tačiau užklupus sunkumams, priklausomybės grįžo, nė nepaisant to, kad moteris nėščia 8 mėnesį. „Su priklausomybe man puikiai sekėsi kovoti iki dabar. Iš tikrųjų, aš nepagalvojau apie pasekmes“, – laidoje Justina liejo ašaras pripažindama, kad ligoninėje vos nemirė, o su ja kartu – ir vaikelis.

Tačiau ar Justina dar gali pasitaisyti? Ką jai siūlys Renata ir kokius patarimus duos Edgaras? Galiausiai, ar Rolandas savo žmona dar patikės? Ar jos gyvenimas ims keistis? Atsakymai į visus klausimus – jau šiandien.

Jau 8-tąjį sezoną laidoje dirbanti R. Šakalytė-Jakovleva atvira – technikų, kaip atsiriboti nuo tokių skaudžių istorijų, tikrai yra. Tačiau sumeluoti, kad tai padaryti lengva, tikrai neišeitų.

„Per tuos 8 darbo metus išmokau negyventi kitų žmonių likimais. Bet tikrai nesakau, kad tai padaryti lengva. Skaudžiausia paleisti tas istorijas, kurios yra susijusios su vaikais, mamomis, kaip ir dabar… Tai priimu empatiškai, o dažnai net ir po to išgyvenu. Kai kurie herojai mane susiranda per socialinius tinklus, parašo, pasidalina savo išgyvenimais. Stengiuosi būti mandagi, dėmesinga ir pagarbi, žmogaus neteisti ir nesmerkti – tai esminiai momentai šiame darbe. To paties tikiuosi ir iš savo pašnekovų. Tačiau kad ir kokie žmonės bebūtų, mano atžvilgiu jie taip pat elgiasi labai pagarbiai“, – kalbėjo laidos vedėja.

Renata atviravo jaučianti, kad „TV pagalba“ tikrai prisideda prie teigiamų pokyčių visuomenėje, o laidos herojai, kai patys visa širdimi to trokšta, ištiestą pagalbos ranką mielai priima.

„Turime rubriką, kuri vadinasi „Padėka“. Čia herojai sugrįžta padėkoti, pasidalinti savo pasiekimais, pokyčiais. Būna labai gera juos sutikti sulaukusius pagalbos dėl kokios nelaimės ar gaisro, kažkokios ligos, ar, galų gale, išsigydžiusius įvairias priklausomybes. Tada pajauti vidinį pasitenkinimą – pirmiausiai, žinoma, už tuos žmones, bet taip pat ir už laidą, kad ji jiems suteikė galimybę kreiptis pagalbos, o mes sugebėjome jiems padėti“, – kalbėjo R. Šakalytė-Jakovleva.

Anot žinomos moters, kartais žmogui reikia visai nedaug, kad pokyčiai išties imtų vykti: „Kartais užtenka išsikalbėti, parodyti dėmesį. Ir kartais tie patarimai, kuriuos mes pasakome, jiems padeda. Tai – labiau emocinė parama, bet lygiai taip pat ji yra paveiki ir reikalinga. Juk daugelis žmonių tiesiog nori pasikalbėti ir pasidalinti savo skauduliais. Tad mes esame tam pasiruošę – visada laukiame ir išklausome, stengiamės padėti ir nukreipti į teisingą kelią.“

