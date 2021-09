Moteris tvirtina, kad viskas prasideda nuo minties, tik reikia žinoti, kaip teisingai tuo pasinaudoti.

„Mano gyvenimo istorija ir patirtis yra labai geras to pavyzdys“, – sako Ieva, kuri anksčiau buvo tipiška karjeristė, pinigų medžiotoja ir didmiesčio vakarėlių liūtė.

Šiandien moteris tikina, kad jai išties pavyko susikurti tokį gyvenimą, apie kurį ne vienas tik svajojame – darbas be streso, mylimas žmogus šalia, jokių finansinių problemų ir baimės dėl ateities.

„Tai, ką mes įsivaizduojame: geras darbas, geros pareigos, kažkokia šlovė, garbė, dideli pinigai neatneša to, ko mes ieškom, neatneša to, ko mes siekiam, neatneša to vidinio balanso, neatneša tos vidinės ramybės, taikos, pilnatvės. Tikėjau, kad išorėje laimė, bet iš tikrųjų leidau sau pažvelgti į vidų ir ją atradau savo viduje“, – sako Ieva.

Moteris socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi vaizdais iš prabangių restoranų ir viešbučių, savo istorijose neslepia džiaugsmo įsigijusi naują automobilį ar išskirtinį drabužį. Nors daugelis įsivaizduoja, kad dvasingiems žmonėms turtai neturi rūpėti, Ieva tikina – jie pasaulį paprasčiausiai supranta neteisingai.

„Pinigų energijai pradėjau atsivėrinėti nueidama į parduotuvę ir specialiai pirkdama brangius pirkinius. Tiesiog jausdavau kaip vidus reaguoja. Kildavo milžiniškas karštis, baimė, specialiai tiesiog priminėdavau tas emocijas ir leisdavau sau intenciją generuoti – kuo daugiau išleidžiu, tuo daugiau gaunu. Ir iš tikrųjų, tai ir pradėjau manifestuoti. Ir tikrai patyrimų turėjau įvairių – kartą išleidau 600 eurų už vieną vakarienę ant Bankoko dangoraižio stogo, ir „Lexus“ prabangų automobilį nusipirkau tik tam, kad dar daugiau atsiverčiau materialios energijos suvokimui.“

Sąmoningumo ekspertė prieš keletą mėnesių išsiskyrė su prieš vienuolika metų mintimis prisišauktu vyru. Ji tikina – porai pavyko tai padaryti taikiai. Ieva su savo antrąja puse prieš keletą metų jau buvo patyrusi didžiulę krizę, kurią išsprendė vizitas pas Peru šamanus. Tačiau šį kartą vietoj mistinių kelionių jie išties nusprendė pasukti skirtingais keliais.

„Tam atėjo laikas. Vienas iš kito gavome visko, ko norėjome. Kartu tikrai daug patyrėme ir tobulėjome. Buvęs vyras dabar ketina skristi į Niujorką su savo meno projektais, aš – į Kostą Riką, Meksiką su nauju mylimuoju. Likome gerais draugais“, – sako I. Žigonė.

Kaip į savo gyvenimą pritraukti meilę? Kaip mintimis susikurti ir gauti svajonių būstą? Kaip mąstyti, kad kasdien jautumeisi laimingas?

