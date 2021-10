„Kaukių“ stilistas Ruslanas Rybakovas atskleidė, kaip garsenybės slepiasi po kostiumais

Mažai kada pagalvojame, kad už nepriekaištingos laidų vedėjų ir scenos žvaigždžių išvaizdos slepiasi stilistai, žmonės, kurių dėka net menkiausios rūbų detalės tarpusavyje suskamba kaip gražiausias muzikos kūrinys.

Ruslanas Rybakovas – vienas tų, kurie rengia garsiausius mūsų šalies žmones. Būtent jis žino, galima sakyti, kiekvieną tokių žvaigždžių, kaip Inga Valinskienė ar Rūta Mikelkevičiūtė kūno milimetrą. Maža to, Ruslanas jau antrus metus iš eilės dirba viename slapčiausių ir kostiumų sudėtingumu garsėjančiame LNK televizijos projekte „Kaukės“.

„Negaliu išskirti vienos sudėtingiausios kaukės. Visos kaukės ir kostiumai reikalauja labai daug kruopštaus darbo ir atidumo. Yra labai daug mažų detalių, kurių nemato žiūrovas. Pavyzdžiui, Superherojaus kostiumas yra sudėtingas, nes tam, kad išryškėtų raumenys, žmogus, esantis viduje, yra suspaudžiamas taip smarkiai, kad kartais net gali trūkti oro. Dar daugiau – Superherojų reikia pastatyti ant aukštakulnių, kas irgi nėra lengva.

Ąžuolas iš pirmo žvilgsnio neatrodo sudėtinga kaukė. Tačiau vien jį aprengti užtrunka pusę valandos. Tai reikalauja daug ištvermės. Be tuo viskas tuo nesibaigia. Prieš lipant į sceną aš dešimt kartų viską patikrintu dar kartelį. Juk niekas nenorėtų, kad, stovint ant scenos, kas nors nukristų, atsirištų ir visi anksčiau laiko pamatytų, kas slepiasi po kauke“, – atskleidė garsus stilistas.

Anot Ruslano, šis projektas ne veltui vadinamas slapčiausiu Lietuvoje. Kiekvienas dalyvis turi savo atskirą kambarį, iš kurio išeiti gali tik apsirengęs kaukę.

„Visi dalyviai be galo jaudinasi, todėl kartais turiu būti ir psichologas. Aišku, šį darbą dirbu ne vienerius metus, jau žinau, kaip nuraminti kiekvieną žinomą žmogų. Mėgstu pajuokauti, papasakoti kokį juokelį. Be to, aš jų nevadinu tikraisiais vardais, o kreipiuosi – labas, Avine, sveikas Superherojau! Tai iš karto sukelia šypseną“, – darbo paslaptimis dalinosi Ruslanas.

Vis dėlto garsenybių stilistas savo darbo nevadina sudėtingu ir sako, kad sunkiausias darbas atitenka tiems, kurie slepiasi po šiais įspūdingais kostiumais ir kaukėmis.

„Suprantate, tie žmonės, kurie yra po kaukėmis, yra tikrieji didvyriai. Juk pati kaukė ar kostiumas pradžioje yra negyvas daiktas. Kiekvienas jų privalo susidraugauti su tuo personažu ir paversti jį gyvu“, – sako Ruslanas.

„Dar vienas iššūkis dirbant šiame projekte – aprengti brolius Lavrinovičius, – juokiasi vyras, – rasti jiems drabužių, patikėkit, nėra lengva. Kadangi broliai yra labai aukšti ir nestandartinių dydžių, nuėjęs į parduotuvę taip paprastai nerasi jiems drabužių. Todėl dažnai tenka specialiai juos siūti.“

Žadą atimantys kostiumai ir nepamirštami pasirodymai jūsų laukia kiekvieną sekmadienį, 19.30 val., tik per LNK televiziją, slpačiausiame projekte „Kaukės“.