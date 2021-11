„Gaujų karai. Šešėliai“ žiūrovai išvys ne vieną pažįstamą veidą. Tarp jų – ir tuos, kurie matyti ir „Karveliuose“ – Andrius Bimba-Varnas (akt. Karolis Kasperavičius), Brolis (akt. Žilvinas Tratas), Latvis (akt. Ramūnas Rudokas) bei daugelis kitų.

Kaip pasakoja R. Rudokas, ketvirtoji „Šešėlių“ dalis, kurią žiūrovai išvys jau nuo trečiadienio, apims didesnį Lietuvos regioną. Žiūrovai išvys platesnį nusikalstamų grupuočių ratą bei jų tarpusavio santykius. Ši dalis, kitaip nei ankstesnės, nebeseks tik vienos konkrečios nusikalstamos gaujos pėdsakais, bet akcentuos visas ryškiausias Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir kitų miestų grupuotes bei ryškiausius jų vadus.

Paklaustas, kaip pats apibūdintų laukinius 90-uosius, apie kuriuos pasakojama seriale, R. Rudokas atvirauja, kad prisiminimai jo galvoje vis dar labai gyvi ir ryškūs. Jam ir jo kurso draugams anuomet teko neįtikėtina galimybė – mėnesiui išvažiuoti stažuotei į JAV, Niujorką. Ir nors viskas čia žavėjo, Lietuvos ilgesys buvo už viską stipresnis.

„Tais laikais, kai kioskuose nė nebuvo kai kurių žinomų cigarečių, o studentai negalėjo bet kur nusipirkti duonos, mes papuolėme į tokią erdvę, kurioje galima viskas. Mums tai buvo didžiulis kultūrinis šokas. Kai po mėnesio reikėjo grįžti į Lietuvą, visi labai sprendėme, ar iš tiesų norime tą padaryti. Bet galiausiai grįžome visi. Tad aš ir gyvenau, ir dirbau tais 90-aisias, bendravau su žmonėmis, kurie priklausė pačioms įvairioms struktūroms.

Puikiai žinau, kaip tai atrodė, nes viskas vyko mano akyse, beveik mano glėbyje. Ir šitaip, kaip aš, pasielgė visi mano grupės studentai – grįžome į gūdžius 90-uosius, nes mumyse ruseno patriotizmas. Svajojome pamatyti, kaip atbunda Lietuva. Todėl tik dar kartą pasikartosiu, kad aš labai gerai žinau, kas 90-aisias vyko Lietuvoje“, – sako jis.

R. Rudokas matomas ne vienoje serialo „Gaujų karai“ dalyje. Tiesa, kai kur – tik kaip aktorius, o prie kai kurių dalių jis prisilietė ir kaip režisierius.

„Tie darbai, prie kurių prisidėjau kaip aktorius, man yra ypatingai mieli, faini ir malonūs – galėčiau juos vadinti visais gražiausiais epitetais. O kai tenka ir vaidinti, ir režisuoti, tai tampa ne tik mano darbu ir duona, bet ir mano meile. Man patinka dirbti ir vienoje, ir kitoje kameros pusėje, o kai esu tik vaizdelyje, tada vėl viskas kitaip. Tenka nusiraminti, daugiau patylėti ir paklausyti kitų, suprasti, kaip tam tikras scenas nori matyti kiti. Bet kokiu atveju, aš labiausiai mėgstu dirbti ir dirbti daug“, – pasakoja jis.

Nepaisant to, kad R. Rudokui mieliausi tie darbai, kuriuos režisavo pats, per visą savo karjerą jis yra sukūręs ir ne vieną įsimintiną vaidmenį. O neretai jie siejami su nusikalstamu, kriminaliniu pasauliu.

„Pasakysiu taip – blogas artistas yra tas, kuris niekuomet nenorėjo suvaidinti Romeo (šypsosi). Bet Romeo vaidmens iki 30 metų negavau, o po 30 supratau, kad ir nebegausiu. Todėl jo nebeieškojau, o dabar man to ir nebereikia. Esi tas, kas esi, ir kuo gali būti. Manau, kad Romeo vaidmenį gaučiau tik tokiu atveju, jei tai būtų labai savotiškas spektaklis ar filmas. Žinoma, man dažniausiai tenka vaidinti antagonistus. Bet tai man tinka ir patinka. Nebesiplėšau vaidinti geriečio su pūkuotais sparneliais – man gera būti tuo, kuo esu“, – sako jis.

O štai jaunosios kartos aktoriams, su kuriais tenka dirbti įvairiuose serialo „Gaujų karai“ dalyse, R. Rudokas negaili pačių gražiausių žodžių. Dalį jų žiūrovai jau matė, o likusius pamatys ir „Šešėliuose“:

„Karolis Kasperavičius, Simonas ir Ainis Storpirščiai bei daugelis kitų yra tie jaunosios kartos aktoriai, kurie stebina savo talentu, atsidavimu darbui, savo imlumu, reakcijomis ir gebėjimais. Tai – didelių darbų, teatrų, kino verti jauni žmonės. Jie dirba itin atsakingai, noriai, o mano pareiga yra skatinti juos tai daryti. Daugelis, ką dabar matote seriale, dirba su manimi ar kitais režisieriais ir prie kitų projektų. Tačiau nepaisant kiek talentingų aktorių Lietuvoje bebūtų, atrodo, kad darbų jiems vis dar trūksta. Kaip galėdami, mes stengiamės užimti didžiąją jų dalį. Smagu dėl talentingos kartos ir tos jaunesnės, kuri dar tik ateis. Esu įsitikinęs, kad tarp jų taip pat bus daug gabių aktorių.“

„Gaujų karai. Šešėliai“ – ketvirtoji istorijos apie XX amžiaus pabaigos Lietuvos nusikaltėlių pasaulį dalis. Ankstesnėse serialo dalyse matytas Maksas Dadjanis (akt. Aleksandras Špilevojus) grįžta su nauja tapatybe, tačiau vedinas to paties tikslo – užvaldyti visus nelegalius Vilniaus verslus. Norėdamos sukontroliuoti nevaldomą nusikaltėlių siautėjimą, Lietuvos specialiosios tarnybos taip pat nesnaudžia: imituoja nusikalstamos veiklos modelį ir į gaujų karų žaidimą pasiūlo įsitraukti bausmę atliekančiam Andriui Bimbai-Varnui (akt. Karolis Kasperavičius). Be to, kaukaziečių nusikalstama grupuotė taip pat nelieka nuošalyje ir agresyviai sprendžia savuosius reikalus. Su kokia sąlyga Varnas sutinka dirbti ypatingajam skyriui? Ko nepasidalina įtakingiausi Vilniaus nusikaltėliai?

Lietuvos kriminalinių nusikaltėlių pėdomis sekite ir toliau. Šiandien – paskutinė „Gaujų karai. Karveliai“ serija, o nuo rytojaus, pirmadieniais – ketvirtadieniais, nepraleiskite naujos dalies „Gaujų karai. Šešėliai“ serijų.