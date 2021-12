V. Siegel laidoje sakė, kad telefonas šalia jos yra kone visą laiką, o rytais socialiniams tinklams ji sugaišta net kelias valandas. Verslininkė mielai pati bendrauja su savo sekėjais, o kai rašo lietuviškai, atidžiai peržiūri kiekvieną žodį, mat lankė ne lietuvių, o rusų mokyklą. Viktorijos norą taisyklingai kalbėti ir rašyti lietuviškai gyrė ir laidos vedėjai, o ši teigė, kad tai – natūralu, kadangi ji gerbia šalį, kurioje gyvena.

Taip pat V. Siegel prabilo ir apie vasarą įvykusias savo vestuves. Moteris džiaugėsi, kad išsipildė jos svajonė – vestuvės didžiausia šventė buvo ne svečiams, o jai pačiai ir jos mylimajam. Ir nors buvo keletas nesklandumų, į visa tai jiedu su Laurynu Suodaičiu numojo ranka.

Tiesa, kitaip, nei įprasta, Viktorija ir Laurynas vestuvėse pirmojo šokio nešoko. Tačiau tam yra rimtas paaiškinimas: „Prieš vestuves pasakiau – nesu nei dainininkė, nei šokėja. Nedainavau ir per vestuves nešokau. Labai nemėgstu dirbtinumo – va būtume vaikščioję į tas šokių pamokas… Bet nenoriu, nemėgstu – aš nesu plastiška, o ir dainuoti gražiai nemoku“.

Vis dėlto ant parketo pora per savo šventę galiausiai pasirodė. Viskas įvyko visai netikėtai, per Viktorijos Laurynui suorganizuotą staigmeną. „Laurynui labai patinka „Saulės kliošas“, tad jam nežinant šią grupę užsakiau. Išėjo taip, kad tuo metu mes šokome tryse, nes ir mano dukrelė Nikolytė labai norėjo šokti kartu. Svečiams pasakiau, kad šokio nesiruošėme, bet iš inercijos šokome apsikabinę. Kiekvienai, kuri nemoka šokti taip, kaip aš, galėčiau to palinkėti“, – sakė V. Siegel, kuri pridėjo, kad Laurynas – puikus šokėjas.

O ar pasitaiko pykčių tarsi iš atvirukų nužengusioje Suodaičių šeimoje? Viktorija laidoje pasakojo, kad jų šeima – kaip ir visų, tad čia būna visko.

„Jis – labai ramus, o aš santykiuose esu ugnis. Ir niekuomet gyvenime jis ant manęs nešaukia. Tai – pirmieji mano santykiai, kuriuose aš save kontroliuoju, valdau, ką šneku“, – atviravo žinoma moteris.

Kokių keisčiausių žinučių iš gerbėjų yra sulaukusi Viktorija? Kodėl niekuomet neperfilmuoja to, ką vėliau talpina į socialinius tinklus? Kaip atrodo nesutarimai jų šeimoje?

