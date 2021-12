Specialiai į laidą D.Montvydas pasikvies netgi savo gyvo garso grupę, kuri, pasirodo, padeda ir tais atvejais, kai scenoje ne viskas klojasi taip, kaip buvo planuota…

J.Jankevičius laidos žiūrovams atskleis, kad visuomet žavėjosi D.Montvydu, kadangi jis – sunkiausiai muzikos pasaulyje dirbantis žmogus, kokį jam yra tekę sutikti.

„Tai, kiek tu dirbi, yra fantastiška“, – pagyrų dainininkui negailės jis.

„Aš muziką priimu kaip santykius, kuriuose nėra vienos spalvos, kur nėra vien tik pakylimų, ar vien tik dugno. Mano santykiai su muzika yra tokie pat, kaip ir su šeima. Visa tai yra darbas, o jei sekasi prasčiau, nepuoli skirtis – viską sprendi. Kartais, jei su muzika sutariu sunkiau, norisi pakeisti aplinką, atsitraukti. O jei jaučiu įkvėpimą, bandau nesustoti. Sakyčiau, kad muzikoje provokuojančių akimirkų yra netgi daugiau. Bet viskas taip, kaip ir gyvenime – ir čia nesusipratimų būna daugiau, tačiau laimingos akimirkos viska tai atperka“, – sako D.Montvydas, o albumo kūrimo procesą vadina pačiu įdomiausiu, koks tik gali būti, kadangi ir patį atlikėją užaugina kaip žmogų.

Tiesa, scenoje jam yra tekę patirti visko. Laidos žiūrovams jis pasakos, kokius triukus naudoja, kai pamiršta dainos žodžius bei ką yra tekę pamatyti vieno koncerto Palangoje metu. Tačiau tai – ne vienintelės istorijos, kurios iki šiol yra palikusios žymę Donato atmintyje.

Vieno koncerto didžiulėje arenoje metu, niekam nieko neįtariant, D.Montvydas ilgą laiką praleido pakibęs virš žiūrovų galvų ant lyno.

O kartą, pačiame koncerto įkarštyje, jam netikėtai suplyšo kelnės. Tačiau atlikėjas niekuomet nieko nevaidina – visuomet žiūrovams pripažįsta, jei kažkas nutinka ne taip, kaip buvo planuota.

Viena iš tokių situacijų kartą nutiko Gargžduose, kai daina, kurią atliko Donatas, reikalavo šokio.

„Vilkėjau kostiumą, o šokant, įtūpsto metu, mano kelnės suplyšo tiesiog per pusę. Ne kelios siūlės, o visos kelnės. Ir, negana to, girdėjosi net plyšimo garsas! Greitai apsisukau, o sudainavęs dainą nulipau nuo scenos. Pamenu, pasakiau publikai, kad turiu trumpam pasitraukti, o per tą laiką vedėjas nusimovė kelnes ir paskolino man savas. Toliau koncertavau ne su savo kelnėmis“, – dabar juokiasi jis.

M.Stasiulis ir J.Jankevičius žavėsis puikiu D.Montvydo stiliaus pajutimu bei jo gebėjimu be jokio vargo spintoje susirasti puikiausius derinius, tačiau pats atlikėjas pripažįsta, kad iš tam tikrų jo anksčiau pasirinktų drabužių, šeima ir draugai juokiasi iki šiol.

Pavyzdžiui iš to karto, kai jis pasipuošė įspūdingo ilgio siaurėjančiais lakiniais batais.

Kaip sako Donatas, jie net 2008 metais, kai mados buvo kitokios, atrodė gana juokingai.

„Aš negimiau turėdamas skonį – galbūt tik savo nuomonę ar tam tikrą pajautimą. Mano skonis vystėsi visos karjeros metu. Man pasisekė, kad turėjau progą pažinti Juozą Statkevičių, daugybę stilistų, Marius Stanevičių bei daugelį kitų. Iš jų sėmiausi idėjų ir augau pats. Anksčiau pasitaikydavo ir įvairių nesusipratimų, ir dabar, atsigrežęs atgal, galvoju – iš kur visi tie rūbai? Juk jie tikrai nebuvo panašūs į tuos, kuriuos dėvi pop muzikos atlikėjai (juokiasi). Tačiau aš labai vertinu tobulėjančius ir augančius, o ne vietoje liekančius žmones. Talentas yra svarbu, bet dar svarbiau, kad žmogus visuomet norėtų mokytis ir tobulėti“, – nenuleisti rankų drąsina Donatas.

O štai su žmona Veronika jiedu mados patarimais keičiasi tik tada, kai kartu eina į renginius. Kitais atvejais, kiekvieno jų stilius yra asmeninė erdvė.

„Veronika kartais netgi juokiasi, kaip aš galėjau patraukti jos akį, su visais tais megztukais ir lakierkomis? Visuomet jai atsakau, kad patraukiau ne akį. Patraukiau širdį“, – šypsosi Donatas.

Jau šiandien laidos „Gero vakaro šou“ žiūrovams D.Montvydas atskleis ir daugiau neįtikėtinų istorijų. Žinomas dainininkas papasakos apie kvapą gniaužiančias keliones, ten pamatytus vaizdus bei įsimintiniausius koncertus, o vėliau sudalyvaus ir ekstremaliame žaidime. Kaip jam seksis susidoroti su gautomis užduotimis?

